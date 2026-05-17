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Suegro y yerno, detenidos en Candás por golpear a dos agentes de la Guardia Civil que trataban de controlar a una mujer, esposa y suegra de los atacantes, presa de una crisis nerviosa

Los agentes acudieron ante las llamadas que advertían de que la mujer quería pegar a su marido

Un agente de la Guardia Civil.

Un agente de la Guardia Civil. / Guardia Civil

Europa Press

Candás

Dos hombres fueron detenidos en la pasada noche en Candás, Carreño, acusados de atentado a los agentes de la autoridad tras agredir a dos Guardias Civiles que trataban de controlar a la mujer y suegra de los detenidos.

Según informa la Guardia Civil, fue en torno a las 21.00 horas cuando se recibio aviso en Central COS por una supuesta agresión en la localidad de Candas. Se alertaba de que una mujer intentaba agredir a su marido.

Trasladada patrulla de Seguridad Ciudadana del Puesto de Candas al lugar y mientras procedían al control de dicha mujer para que le fueran administrada medicación prescrita, los componentes de la patrulla fueron agredidos por el marido y yerno de esta.

Con apoyo de efectivos enviados, se procedió a la detención de estas dos personas por supuesto delito de atentado a agentes de la autoridad.

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Los dos detenidos fueron trasladados a dependencias de la Guardia Civil para la intrucción de las correspondientes diligencias, la mujer evacuada a un centro hospitalario y los dos guardias civiles necesitaron asistencia sanitaria en el centro de salud de la localidad.

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