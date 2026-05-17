El tributo a las herencias "es un lastre" para Asturias, claman los empresarios

El impuesto de Donaciones y Sucesiones es un "lastre" para Asturias, advierten los empresarios, que destacan que la región pierde atractivo para la inversión y el asentamiento de empresas, y al mismo tiempo expulsa a los grandes patrimonios, lo que supone un recorte de la recaudación.

Asturias se ha convertido en una isla tributaria en el impuesto que grava las herencias. Andalucía, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Región de Murcia, La Rioja y Comunidad Valenciana "prácticamente liberan de tributación" a los sucesores de los grupos I y II (ascendientes y descendientes directos, y cónyuges), según señalan un reciente estudio comparativo del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) del Consejo General de Economistas de España y un estudio de la compañía de seguros de defensa jurídica ARAG.

En esas once comunidades autónomas se aplican bonificaciones de la cuota del impuesto de Sucesiones de hasta el 99% o se ha elevado el mínimo exento por encima del millón de euros. Asturias no ha entrado en esa carrera de beneficios fiscales y mantiene el mínimo exento en 300.000 euros y tiene los tipos máximos más altos de España –del 36,5%– junto con los de Región de Murcia.

"Es cierto, como destaca el Gobierno del Principado, que la mayoría de las herencias son de menos de 300.000 euros y que no se paga por ellas, pero en el resto de comunidades autónomas tampoco se tributa por esas cantidades o se hace de manera simbólica", apuntó Abel Fernández, decano del Colegio de Economistas de Asturias, que resaltó que las diferencias de tributación se producen a partir de esas cifras "y son muy significativas si se compara Asturias con las regiones vecinas de Cantabria y Galicia".

Por ejemplo, en herencias de entre 800.000 y un millón de euros, Asturias es la región donde más se tributa (entre 103.135 y 117.700 euros) mientras que en Cantabria y Galicia no se paga nada. Las únicas regiones que se aproximan a Asturias en tributación son Cataluña y Aragón, pero en estas dos comunidades existe la figura del "pacto sucesorio", que está recogida en sus códigos civiles y abre una vía alternativa para obtener ventajas fiscales. En Asturias no existe esa figura puesto que no es una comunidad con derecho foral.

"Mientras otras comunidades autónomas van dando pasos y mejorando su fiscalidad y convergiendo con la media española, nosotros nos hemos quedado solos y con los tipos más altos", señaló María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE). La dirigente de la patronal asturiana afirmó que ese descuelgue del Principado con respecto al resto de comunidades autónomas en el tributo de Sucesiones es destacado "por todos los informes" y añadió que esa situación "lastra nuestra competitividad y dificulta atraer inversiones y talento". María Calvo afirmó que "es un problema grave para el desarrollo económico de Asturias y una situación que cada vez es más urgente revertir".

En esa urgencia coincidió Íñigo Cabal, presidente de la Asociación de la Empresa Familiar Asturiana (AEFAS). "No está Asturias para permitirse ser la última en materia fiscal y ya lo es. Perdemos proyectos, contribuyentes y riqueza, pero también recaudación a pesar de tener la fiscalidad más gravosa", destacó Íñigo Cabal.

La marcha a otras comunidades

El presidente de Aefas explicó que Asturias puede perder proyectos de inversión "porque el ecosistema fiscal no es atractivo y está en desventaja con otros territorios". Destacó que la fiscalidad en Sociedades "es homogénea en toda España, pero a nivel personal el impuesto de Sucesiones es un lastre para el empresario y puede influir en la decisión de irse a vivir a otra comunidad". Íñigo Cabal señaló que esa marcha de Asturias puede tener importantes efectos en la empresa familiar. "Los hijos de ese empresario crecerán en otra comunidad, perderán el arraigo en Asturias, y eso puede ser clave en sus decisiones cuando tomen las riendas de la empresa familiar", explicó el presidente de AEFAS.

Íñigo Cabal señaló que con el impuesto de Sucesiones Asturias también pierde contribuyentes y riqueza por la marcha de destacados patrimonios. "En Asturias solo hay diez contribuyentes que paguen el impuesto de grandes fortunas, ¿dónde está el resto?, ¿ya se ha ido?", se preguntó Cabal en referencia al impuesto estatal temporal de solidaridad de las grandes fortunas, que afecta a los patrimonios netos superiores a los 3 millones de euros pero que en Asturias solo lo pagan los contribuyentes con patrimonios de más de 10,6 millones de euros para evitar la doble imposición con el impuesto sobre el patrimonio que gestiona el Principado.

Perder a grandes contribuyentes es perder recaudación por las herencias, pero también recaudación anual en el IRPF. Por eso el presidente de AEFAS aseguró que Asturias "pierde recaudación a pesar de tener la fiscalidad más gravosa" en el impuesto de Sucesiones. "La recaudación que obtiene el Principado con ese tributo es de cerca de 100 millones de euros al año. Es rídicula dentro sus presupuestos, pero hace mucho daño a los empresarios", aseguró Ínigo Cabal.

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Asturias mantiene la tributación más gravosa para los herederos directos mientras que en otras comunidades como Madrid, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Galicia o Comunidad Valenciana se están introduciendo rebajas fiscales incluso para los parientes colaterales que heredan.