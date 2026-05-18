Agenda: qué hacer en Asturias hoy lunes 18 de mayo de 2026

Oviedo

Charla motivadora: el esfuerzo personal como palanca para lograr los objetivos propuestos

Adolfo Santos Folch, directivo de empresas y ex campeón nacional y regional de ajedrez encarna una filosofía de vida en la que priman valores como el esfuerzo o la honestidad. De todo ello hablará este lunes a las 19.30 horas en el Club LA NUEVA ESPAÑA, bajo el título «Voluntad atómica, el esfuerzo, la mejor jugada». Le presentará Marifé Otero, asesora de imagen. Entrada libre.

La Balesquida

El teatro Filarmónica acoge a las 19.30 horas la lectura del pregón del Martes de Campo, organizado por la Sociedad Protectora de La Balesquida. El encargado de la misma será el catedrático Leopoldo Tolivar Alas. En el mismo acto se nombrará socio de honor de la Protectora a Ramón Fernández-Mijares Sánchez y la clausura musical correrá a cargo de la Schola Cantorum de Grado, bajo la dirección de David Colado Coronas. Entrada libre.

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Fundación Gustavo Bueno

A las 17.00 horas, el salón de actos de la Fundación Gustavo Bueno acogerá la conferencia «¿Neoestoicismo soteriológico?», a cargo de Eduardo Gutiérrez Gutiérrez. Entrada libre.

Cine y política en Embajadores

La sala de cine Embajadores Foncalada ( calle General Elorza, 45) estrena hoy a las 19.45 horas su ciclo sobre «Cine y política» con la proyección de «El laberinto del fauno», de Guillermo del Toro. A la proyección del filme le seguirá un coloquio con lo participación de Carmen García, profesora de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo, especialista en Memoria histórica.

Gijón

Día de los Museos

Con motivo del Día Internacional de los Museos, en el Palacio de Revillagigedo, a las 17.00 horas habrá una visita guiada a la exposición «Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea», que explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Hoy se podrá visitar de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Ateneo Obrero de Gijón

A las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, nueva sesión del ciclo de proyecciones audiovisuales «Imágenes de un viaje». En este caso, con_«Islas Galápagos. Cara a cara con la Evolución», por Luz Vidal.

Gijón de Pinchos

La ciudad acoge, entre el 15 y el 24 de mayo, el 18.º Campeonato de Pinchos y Tapas de Gijón, Gijón de Pinchos. En el certamen participan 45 establecimientos hosteleros de todo el municipio. De esa selección de bocados saldrán los ganadores de las «Escaleronas» de Oro, Plata y Bronce a término del concurso.

Antiguo Instituto

Hasta el 22 de mayo se podrá visitar la exposición «Retroalimentación y quimera», de Marga Sancho y Rufino Arbesú.

Galería Llamazares

Hasta el 22 de mayo se podrá visitar la exposición «El ojo que no perdona», de Fernando Barrios Benavides. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Hasta el 30 de mayo puede visitarse la muestra monográfica «Quietud», del artista zamorano Diego Benéitez. Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Día de los Museos con visitas guiadas

El Museo de la Historia Urbana de Avilés (MHUA) celebra el Día internacional de los museos con visitas guiadas gratuitas en castellano y asturiano. Tanto el propio centro como el Salón del Cómic de Avilés mantendrán abiertas sus puertas de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas. A las 12.00 horas habrá, además, una visita guiada gratuita al MHUA por parte de la dirección del mismo. La visita continuará en el palacio de Valdecarzana, que ofrece la exposición sobre el franquismo «Lo que queda de entonces». Para personas inscritas. A_las 16.45 horas habrá la misma visita pero en asturiano.

Mercado semanal en Avilés

Los lunes por la mañana se celebra el tradicional mercado semanal, uno de los más concurridos de la región. Situado en la plaza de Hermanos Orbón, los puestos permanecen abiertos de 9.00 a 14.00 horas, aproximadamente.

Presentación de un libro de Pérez Zapico

«El Hada en el Paraíso. Una historia popular de la electricidad en Asturias (1879-1936)» es el título del libro que Daniel Pérez Zapico, su autor, doctor en Historia por la Universidad de Oviedo, presentará esta tarde, a partir de las 18.00 horas, en el Museo de la Historia Urbana. Acceso libre.

Club de lectura en Avilés «Una habitación propia»

El club de lectura feminista «Una habitación propia» aborda el ciclo «¿Hubo escritoras en el boom latinoamericano?». En la sesión de esta tarde (17.30 horas, en el Valdecarzana) se analiza el libro «Autobiografía de Irene» de la escritora argentina Silvina Ocampo.

Concierto en el conservatorio Julián Orbón

Alumnos de órgano y piano del conservatorio municipal Julián Orbón ofrecen esta tarde (19.00 horas, en el auditorio del centro, en La Ferrería) un concierto dirigidos por las profesoras Lucía González y Alba María Blanco. Entrada libre.

Las Cuencas

Ciencia en los bares en Mieres

Desde las 18.30 horas de hoy se celebran conferencias científicas del programa «A pint of science» en Mieres, será en «La Llocura» y en «La vida loca».

«Sonata berlinesa», exposición en el centro cultural de Moreda

El centro cultural de Moreda, en Aller, alberga hasta el 29 de mayo la exposición «Sonata berlinesa», con fotografías tomadas por Nicolás Cancio en la capital alemana. Puede verse los días laborables, de 16.00 a 21.00 horas.

Muestra «Cantos de amor por la Tierrina» en Pola de Laviana

El Cidan de Pola de Laviana acoge hasta el 28 de mayo la exposición «Cantos de amor por la Tierrina», que une poemas de José María García, con una decena de obras artísticas. Puede verse de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00. Los jueves, además, de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición sobre el cómic «La Balada del Norte», de Alfonso Zapico

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama acoge la exposición «La Balada del Norte», que consta de 42 paneles compuestos por dibujos originales del autor de cómic y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA Alfonso Zapico, todos ellos publicados en su obra «La balada del Norte». La muestra, promovida por la Fundación José Barreiro, puede verse hasta el 20 de mayo.

Centro

Exposición «Sidra 2025», en Pravia

El auditorio José Barrera de Pravia expone hasta el 31 de mayo «Sidra 2025», un proyecto de Ediciones Patanegra que rinde homenaje a la sidra desde la creación cultural. La muestra reúne a 17 poetas y 15 artistas grabadores, y pone en valor este producto asturiano al fusionarlo con obra literaria y plástica contemporánea, con autores de la región y también de fuera de ella. El objetivo no es solo celebrar la cultura sidrera, sino también mostrar distintas interpretaciones, miradas y estilos de representación gráfica, técnica y artística en torno al tema. Horario de visita: de lunes a viernes, de 19.00 a 20.30 horas.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa «Molinera», al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Oriente

Mercadillo en Infiesto

En el entorno de la plaza del Mercado se instalan los puestos con productos de alimentación, como frutas, quesos, repostería y verduras, y artículos de tipo generalista, en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Javier Bejarano expone en Llanes «Líneas de Infantería»

La Casa de Cultura de Llanes presenta hasta el 23 de mayo la exposición «Líneas de Infantería», de Javier Bejarano, un proyecto que mira la ciudad contemporánea desde sus fisuras: el crédito que la ruina concede al deterioro y a aquello que queda fuera de lo liso y lo normativo. La muestra plantea un recorrido por materiales del derrumbe y por “restos” que, lejos de ser simple escombro, funcionan también como puntos de apoyo para pensar nuevas construcciones, por endebles que parezcan. Abre de martes a sábados, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas.

Exposición de pintura de Miodrag Djergovic «Michel», en Posada de Llanes

La sala de exposiciones del Centro Cívico de Posada presenta, hasta el 6 de junio, una muestra de pintura del artista serbio Miodrag Djergovic «Michel». Su obra nace del cruce entre memoria, territorio y experiencia vital: nacido en Belgrado y formado en un entorno familiar profundamente artístico, su lenguaje plástico recoge la huella de sus raíces balcánicas y también la influencia del paisaje y la vida en Asturias, donde reside desde hace décadas. En sus cuadros habitan el viaje, la emoción y el recuerdo, con ecos de una biografía marcada por distintos lugares del mundo y por la experiencia directa de la guerra de Yugoslavia. Un trabajo que convierte la pintura en un espacio de reconstrucción emocional, como si cada obra contuviera una historia suspendida entre dos mundos. Horario de visita: de lunes a jueves, de 9.30 a 13.00 y de 16.00 a 19.30 horas; viernes, de 9.30 a 14.00 horas.

Occidente

Mercado en Tapia

La capital tapiega acoge su mercado semanal con todo tipo de productos, que se celebra en la plaza de Campogrande (junto al Ayuntamiento).

Encuentro literario con Cristóbal Ruitiña Testa, en Coaña

La biblioteca municipal de Coaña (Ortigueira) acoge a las 11.00 horas un encuentro literario con Cristóbal Ruitiña Testa dentro del ciclo «Autores nel Camín». Periodista y escritor en asturiano y gallegoasturiano, es autor de «El batallón Galicia» (2015), «Rececho» (2020) y «Berrea» (2023) y, junto al ilustrador Luis Navazo, firmó en 2019 la novela gráfica infantil «Os albióis pequeños».

Reinauguración del Museo Historias del Mar, en Puerto de Vega

Coincidiendo con el Día Internacional de los Museos, el Museo Historias del Mar de Puerto de Vega celebrará su reinauguración este lunes a las 11.00 horas, en un acto institucional.

Exposición «Sexualidades», en la Casa de Cultura de Boal

Noticias relacionadas

La Casa de Cultura de Boal abre desde hoy hasta el 28 de mayo la exposición temporal «Sexualidades», una muestra colectiva con obras de María Ortiz, Paula de Anta, Ana Q, Judit Martínez, Paula Fernández Churruca, Alfonso Blanco Santos, Amarantia Gala y Pablo López. Puede visitarse de 12.00 a 19.00 horas, excepto el domingo 24.