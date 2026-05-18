Asturias se cuela por primera vez en la red de pueblos de película: el concejo de "paisajes únicos e historias propias" que conquista al turismo audiovisual

"Paisajes únicos, historias propias y un enorme potencial para conectar con nuevos públicos a través de la pantalla”. Estos son los atributos que han llevado a Somiedo a convertirse en el primer pueblo asturiano de la Red de Pueblos de Película, una iniciativa nacional que promueve el tursimo audiovisual. El rodaje de "Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha" tiene mucho que ver con la incorporación de concejo entre los 20 destinos destacados en esta lista para amantes del cine.

La llegada de Somiedo a la Red se enmarca en el convenio de colaboración suscrito entre la Red de Pueblos de Película y ARCA, la Asociación de Alojamientos Rurales de Asturias, una entidad clave en la promoción del turismo rural asturiano. Esta alianza busca ampliar la presencia de la Red en el territorio, sumando a aquellos municipios asturianos que posean un patrimonio fílmico demostrable y quieran apostar por una innovadora estrategia de promoción turística.

Enclavado en plena Cordillera Cantábrica, Somiedo reúne unas condiciones naturales, paisajísticas y patrimoniales excepcionales que lo convierten en un territorio con un gran potencial cinematográfico. Su Parque Natural, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en el año 2000, destaca por sus valles, lagos, brañas y paisajes de alta montaña, así como por su fuerte identidad rural y medioambiental.

En los últimos meses, Somiedo ha reforzado su proyección audiovisual tras acoger parte del rodaje de "Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha", la nueva entrega de la conocida saga internacional. Esta vinculación con un gran producción cinematográfica sitúa al concejo en el mapa de los destinos con capacidad para atraer rodajes y despertar el interés de nuevos visitantes a través de la pantalla.

Turismo de pantalla

¿Cómo afectará a Somiedo esta decisión? En el caso de Asturias, la colaboración con ARCA permite establecer sinergias a través de las oportunidades que genera el turismo de pantalla en el mundo rural. De este modo, la incorporación de Somiedo abre una Somiedo entra en la Red de Pueblos de Película nueva vía para conectar producciones, visitantes, municipios y empresas rurales en torno a un modelo turístico sostenible y ligado al territorio.

En este contexto, el potencial del turismo de pantalla como motor de desarrollo queda reflejado en los datos del Observatorio de Turismo de Pantalla, que señala que un 65% de los potenciales turistas españoles ha descubierto algún municipio gracias a una producción audiovisual, y que, de ellos, un 27% lo ha visitado y un 26% planea hacerlo en el futuro. Estas cifras evidencian la capacidad del audiovisual para generar notoriedad, atraer visitantes y convertir el interés en impacto real sobre el territorio.

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¿Qué pueblos de película hay en España?

La Red de Pueblos de Película integra a localidades de diferentes puntos de España comprometidas con la puesta en valor de su patrimonio audiovisual y la atracción de producciones cinematográficas y televisivas. Entre ellas se encuentran destinos como Alfoz de Lloredo (Cantabria), Aýna (Albacete), Bielsa (Huesca), Camaleño (Cantabria), Cardona (Barcelona), Comillas (Cantabria), Covarrubias (Burgos), El Rasillo de Cameros (La Rioja), Guadalix de la Sierra (Madrid), Loarre (Huesca), Malpartida de Cáceres (Cáceres), Monachil (Granada), Pedraza (Segovia), Santillana del Mar (Cantabria), Santo Domingo de Silos (Burgos), Somiedo (Asturias), Tabernas (Almería), Torrelaguna (Madrid) y Tossa de Mar (Girona). Todos ellos conforman un mapa diverso que apuesta por el turismo de pantalla como motor de desarrollo y dinamización territorial.