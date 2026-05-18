Asturias recupera, siete años después, el Servicio de Seguridad Minera tras la crisis del accidente de Cerredo

Siete años después, Asturias volverá a contar con Servicio de Seguridad Minera. El Consejo de Gobierno, celebrado en Siero, aprobó este lunes, tal como adelantó Adrián Barbón que ocurriría, el decreto que permitirá recuperar este órgano dentro de la estructura de la Dirección General de Energía y Minería.

El servicio fue suprimido en 2019 y se recuperación viene derivada del accidente mortal de Cerredo, en el que perdieron la vida cinco trabajadores, así como del posterior informe de la Inspección General de Servicios, que sacó a relucir importantes desbarajustes dentro del Servicio de Minas.

La recuperación del Servicio de Seguridad Minera permitirá reforzar la vigilancia y la supervisión de la actividad en las minas, aunque su puesta en marcha requería previamente la modificación de la estructura de la Consejería de Ciencia, en manos de Borja Sánchez. De esta forma, la Dirección General de Energía y Minería quedará integrada por los órganos del Servicio de Minas, Servicio de Seguridad Minera, Servicio de Gestión Energética y Servicio de Energías Renovables y Eficiencia Energética.

Entre las funciones del nuevo organismo estará controlar las condiciones de seguridad y salubridad en explotaciones y yacimientos; las actuaciones administrativas de inspección y sanción y encargarse de la prevención de riesgos. Igualmente, expedirá las certificaciones de aptitud para determinadas profesiones, coordinará los programas de formación y seguridad y elaborará los planes generales de inspección.

El objetivo del Gobierno regional es iniciar la elaboración del programa de inspecciones en cuanto se cubra la correspondiente jefatura de servicio.

Más controly actualización del catastro

La medida se enmarca dentro del denominado “Plan Regenera”, enfocado en impulsar mejoras normativas, de investigación interna, de organización interna y de mejora de la coordinación interna y entre administraciones. De esta forma, se están ultimando las instrucciones que elevarán el control sobre los proyectos de investigación complementaria (PIC), muy cuestionados tras el accidente de Cerredo, y la transmisión de derechos mineros. También se han redactado los pliegos del contrato para actualizar el catastro minero.

Además, está en marcha el diseño de nuevas aplicaciones para que las empresas comuniquen a la Administración sus planes de labores de manera electrónica y para que se procesen por vía digital los datos de los accidentes.

En el Gobierno regional destacan, a su vez, otras medidas puestas en marcha a raíz del accidente de Cerredo, como el refuerzo del personal del juzgado de Cangas del Narcea, la realización de controles mineros sin previo aviso o el encargo, ya citado, del informe de la Inspección General de Servicios.