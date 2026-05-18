Barbón reconoce los "malos" resultados del PSOE en Andalucía y llama a "reconectar con la sociedad"
El presidente del Principado ve "nerviosismo" en el PP, especialmente en comunidades donde hay "candidatos que no tiran" y afirma que las marcas de los partidos por sí mismas ya no valen
“Son unos malos resultados, creo que hay que ser sinceros. No podemos decir otra cosa”. El presidente del Principado y secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA), Adrián Barbón, reconoció este lunes que los resultados electorales de su partido en Andalucía no son los deseados y llamó a hacer un análisis profundo para volver a “reconectar con la sociedad”.
“Cuando los resultados no son los que uno aspira, hay que analizar en profundidad, dar respuestas y reconectar con esa sociedad que no ha confiado en tu proyecto político”, afirmó.
No obstante, señaló, “es verdad también que el PP ha perdido la mayoría absoluta” que aspiraba a revalidar, a pesar de contar con un “liderazgo fuerte” como el de Juanma Moreno; un candadito “con una valoración muy alta”. Esto obligará a los populares andaluces a entenderse con Vox, como ocurre en Extremadura, Castilla y León y Aragón.
Sin embargo, para Barbón es “positivo” que el partido de Abascal “apenas crece, está estancado”. “Hay que reconocer que es un dato bueno, positivo, que la extrema derecha no siga disparándose y duplicando resultados como pasó en otras comunidades. Aquí no, aquí apenas crece. De hecho, curiosamente no hay una transferencia de votos automática como pasó en otros sitios”, valoró el Presidente asturiano.
"Nerviosismo" en el PP
Barbón aseguró que “hoy hay nerviosismo en el PP”, especialmente en aquellas comunidades donde hay “candidatos que no tiran”. “Si allí donde hay un candidato muy fuerte, que era Presidente en ejercicio, con una valoración muy alta, y pinchan, imagínese qué está pasando por la cabeza hoy de algunos candidatos que no tiran, que los datos que tenemos son que no son preferidos, que no ganan en valoración, que están disminuyendo y que, por tanto, su intención de voto es decreciente”, apuntó en clara alusión al líder del PP asturiano, Álvaro Queipo, al que en varias ocasiones Barbón le ha echado en cara que no contaría con el respaldo de la gente.
Para el socialista asturiano, todos los partidos deberían tener muy claro “la apuesta por candidatos y candidatas que tiren, porque las marcas por sí misma ya no tiran”. Y lanzó una advertencia al PP asturiano: “Si cuando obtuvieron mayoría absoluta en Andalucía se disparó la intención de voto del PP en todas las comunidades y en Asturias pasó lo que pasó, imagínense qué va a pasar en mayo de 2027. Cuando el PP ha perdido la mayoría absoluta y, por tanto, el desgaste de la marca”.
Defensa de la identidad
Para Barbón, las elecciones autonómicas celebradas en los últimos meses dejan una reflexión clara, teniendo en cuenta que Por Andalucía mantuvo los resultados anteriores y Adelante Andalucía aumentó seis diputados: “Todos los proyectos políticos que son capaces de hacer un discurso de identidad, de orgullo de identidad, de reivindicación de la propia identidad, ya sean fundamentalmente de izquierdas, como en este caso, tienen buenos resultados”.
Y en ese sentido, afirmó Barbón, “los dos proyectos políticos que sustentan el Gobierno de Asturias tienen muy claro esa valoración de la identidad”. “Sin renunciar a las ideas, a la ideología, a los proyectos políticos, pero tenemos muy claro el valor de la identidad”, aseguró.
Por tanto, resumió el líder de la FSA, “la izquierda tiene que hacer un análisis crítico de los resultados, examinar por qué no somos capaces de conectar con la ciudadanía”. Y “el PP también tiene que hacer una reflexión”.
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