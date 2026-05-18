Bizum llega a la tienda de ropa, la panadería o la farmacia: el comercio asturiano incorpora desde hoy el pago rápido con el móvil

Desde hoy podrás hacer un Bizum al comerciante, al farmacéutico, al panadero o al carnicero de tu barrio. El pago instantáneo con el móvil, a través de Bizum Pay, ha llegado este lunes al comercio físico asturiano, compitiendo directamente con las tarjetas de crédito y, en menor medida, con el dinero en efectivo. La implantación en la región, no obstante, será "progresiva", según asegura Fernando Clavijo, gerente de la Unión de Comerciantes de Asturias, que ve la implantación de Bizum Pay en las tiendas como "una evolución natural de los hábitos de pago".

Para el comercio local asturiano, afirma Clavijo, "no debe verse como una sustitución de otros medios de pago, sino como una opción más que puede convivir con la tarjeta, el efectivo u otras soluciones digitales". "Su interés está en acercar la tienda física a una tipología de pago que muchos clientes, especialmente los más jóvenes, ya utilizan con normalidad en su día a día", añade.

Por todo ello, el colectivo cree que Bizum Pay "puede ayudar al comercio a conectar mejor con nuevos hábitos de consumo, reforzar una imagen de adaptación y ofrecer al cliente una alternativa familiar dentro de su experiencia de compra habitual". Facilitar el pago por esta vía es también una forma de vender mejor y competir con el gigante online, en un momento en el que en Asturias cierra un comercio cada día.

Cómo funciona

Hasta ahora Bizum se utilizaba principalmente para pagos entre particulares, como por ejemplo dividir la cuenta de una comida entre amigos, y para realizar algunos pagos online, como tramitar multas. Pero desde este lunes Bizum Pay permitirá también hacer pagos rápidos en comercios físicos. El funcionamiento será similar al de otros sistemas contactless: el comerciante introducirá el importe en el datáfano, el cliente utilizará Bizum Pay desde su móvil y lo acercará al terminar. Y listo.

Sin embargo, no todos los asturianos tendrán acceso a Bizum Pay desde hoy. Depende de la entidad bancaria a la que pertenezcan. Los clientes de BBVA y CaixaBank tendrán habilitado Bizum desde la propia app del banco y esta opción está ya disponible. Otras entidades obligan a sus clientes a descargar una aplicación adicional, llamada Bizum Pay, que en muchos casos tardará unos días en estar operativa.

"La cartera digital Bizum Pay comenzará su despliegue la semana que viene entre grupos reducidos de usuarios y, a medida que se vaya avanzando, se concretará la fecha de apertura de la app al público en general y su disponibilidad en las tiendas de Apple y Google", explicó hace unos días Bizum.

La implantación, poco a poco

Precisamente por ello la Unión de Comerciantes de Asturias asegura que la implantación de este nuevo método de pago que competirá directamente con Visa y Mastercard será "progresiva". "Todavía faltan datos concretos sobre disponibilidad por entidades, compatibilidad de terminales, condiciones de uso y despliegue territorial hasta septiembre. Por eso, recomendamos a los comercios que, para una mayor seguridad y conocimiento del proceso, se pongan en contacto con sus entidades bancarias antes de tomar decisiones", señala Fernando Clavijo.