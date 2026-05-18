El Corte Inglés baja el precio de 1.300 productos habituales de la cesta de la compra

El Corte Inglés da un paso más en su compromiso con las familias y con la sociedad en general, al bajar los precios de 1.300 productos habituales de primeras marcas y artículos de la cesta del consumidor. Esta decisión, que se desarrolla en un entorno marcado por la volatilidad de los precios, nace con vocación de continuidad y permanencia en el tiempo.

La iniciativa afecta a productos de alta rotación y consumo habitual, asegurando así un impacto real y directo en el día a día de los hogares. La selección incluye primeras marcas en categorías clave como charcutería, bebidas, droguería, higiene y perfumería, entre otros, configurando así una oferta completa en productos esenciales. Una amplia selección que incluye desde aceites, leche, embutidos, conservas de pescado, de verduras y legumbres, ensaladas preparadas, alimentos infantiles, chocolates, café, refrescos, vinos y alimentos para mascotas, entre muchos otros.

Este movimiento se enmarca en una política activa y permanente de revisión de precios, con actualizaciones semanales que permitan a El Corte Inglés garantizar que sus tiendas mantengan un equilibrio constante con los precios más competitivos del mercado en cada zona geográfica, manteniendo siempre el equilibrio entre competitividad y calidad.

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La medida, que no supone una promoción puntual, da continuidad a la campaña lanzada en abril, "Calidad garantizada con Precios Fijos", que ofrece precios estables durante 90 días en artículos de todas las categorías y más de 60 productos frescos, reforzando así la apuesta de la compañía por ofrecer estabilidad, confianza y valor a largo plazo.