El Corte Inglés baja el precio de 1.300 productos habituales de la cesta de la compra
•El Corte Inglés garantiza, a través de esta iniciativa, que sus tiendas mantengan un equilibrio constante con los precios más competitivos del mercado en cada zona geográfica, en una amplia selección de artículos de la cesta básica y productos de primeras marcas
•La compañía hará actualizaciones semanales
•La iniciativa se suma a la ya iniciada recientemente para garantizar precios fijos durante 90 días en 300 productos de primera de necesidad y alta rotación
L. L.
El Corte Inglés da un paso más en su compromiso con las familias y con la sociedad en general, al bajar los precios de 1.300 productos habituales de primeras marcas y artículos de la cesta del consumidor. Esta decisión, que se desarrolla en un entorno marcado por la volatilidad de los precios, nace con vocación de continuidad y permanencia en el tiempo.
La iniciativa afecta a productos de alta rotación y consumo habitual, asegurando así un impacto real y directo en el día a día de los hogares. La selección incluye primeras marcas en categorías clave como charcutería, bebidas, droguería, higiene y perfumería, entre otros, configurando así una oferta completa en productos esenciales. Una amplia selección que incluye desde aceites, leche, embutidos, conservas de pescado, de verduras y legumbres, ensaladas preparadas, alimentos infantiles, chocolates, café, refrescos, vinos y alimentos para mascotas, entre muchos otros.
Este movimiento se enmarca en una política activa y permanente de revisión de precios, con actualizaciones semanales que permitan a El Corte Inglés garantizar que sus tiendas mantengan un equilibrio constante con los precios más competitivos del mercado en cada zona geográfica, manteniendo siempre el equilibrio entre competitividad y calidad.
La medida, que no supone una promoción puntual, da continuidad a la campaña lanzada en abril, "Calidad garantizada con Precios Fijos", que ofrece precios estables durante 90 días en artículos de todas las categorías y más de 60 productos frescos, reforzando así la apuesta de la compañía por ofrecer estabilidad, confianza y valor a largo plazo.
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