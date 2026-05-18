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El deporte universitario asturiano brilla con 15 medallas en el nacional de 2026

El rector Ignacio Villaverde ha recibido a los deportistas que compitieron este fin de semana

Por la izquierda, Rubén Naya, plata en salto de altura; Jaime Bueno, campeón de España de 10.000 metros sub23; María Rodríguez, plata en judo; Marcos Serrano, bronce en judo; Marta Mateo, vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural; Ignacio Villaverde, rector; Javier Fernández Río, director de área de Deportes; Mateo Vázquez, oro por equipos y plata en logboard (surf); Rubén López, entrenador del equipo de surf; Kenia López, oro por equipos, plata en longboard y oro en tabla corta (surf); Daniel Otero, bronce en skiff individual (remo); Irene Fernández, plata en kárate; Eva Otero, plata en kárate, y Rubén Arenas Zapata, bronce en kárate.

Por la izquierda, Rubén Naya, plata en salto de altura; Jaime Bueno, campeón de España de 10.000 metros sub23; María Rodríguez, plata en judo; Marcos Serrano, bronce en judo; Marta Mateo, vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural; Ignacio Villaverde, rector; Javier Fernández Río, director de área de Deportes; Mateo Vázquez, oro por equipos y plata en logboard (surf); Rubén López, entrenador del equipo de surf; Kenia López, oro por equipos, plata en longboard y oro en tabla corta (surf); Daniel Otero, bronce en skiff individual (remo); Irene Fernández, plata en kárate; Eva Otero, plata en kárate, y Rubén Arenas Zapata, bronce en kárate. / LNE

Sara Bernardo

Sara Bernardo

Dos oros, nueve platas y cuatro bronces. En total 15 medallas. Ese es el balance que deja la Universidad de Oviedo en los Campeonatos de España Universitarios 2026. Remo, kárate, judo, halterofilia o remo son algunas de las disciplinas laureadas en representación de la institución académica asturiana.

Los medallistas fueron recibidos este lunes en el Edificio Histórico de la Universidad por el rector, Ignacio Villaverde; la vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural, Marta Mateo, y el director de área de Deportes, Javier Fernández Río.

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Las pruebas terminaron el pasado fin de semana con el bronce de Daniel Otero Álvarez en remo, donde ha conseguido el bronce en skiff individual. Los y las deportistas de la Universidad de Oviedo, que cuentan con el apoyo del Principado de Asturias, han destacado en surf con un total de seis medallas, de las que tres fueron de oro. En concreto, consiguieron el oro por equipos, un galardón que ofrecieron este lunes al rector durante la recepción.

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