El deporte universitario asturiano brilla con 15 medallas en el nacional de 2026

Dos oros, nueve platas y cuatro bronces. En total 15 medallas. Ese es el balance que deja la Universidad de Oviedo en los Campeonatos de España Universitarios 2026. Remo, kárate, judo, halterofilia o remo son algunas de las disciplinas laureadas en representación de la institución académica asturiana.

Los medallistas fueron recibidos este lunes en el Edificio Histórico de la Universidad por el rector, Ignacio Villaverde; la vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural, Marta Mateo, y el director de área de Deportes, Javier Fernández Río.

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Las pruebas terminaron el pasado fin de semana con el bronce de Daniel Otero Álvarez en remo, donde ha conseguido el bronce en skiff individual. Los y las deportistas de la Universidad de Oviedo, que cuentan con el apoyo del Principado de Asturias, han destacado en surf con un total de seis medallas, de las que tres fueron de oro. En concreto, consiguieron el oro por equipos, un galardón que ofrecieron este lunes al rector durante la recepción.