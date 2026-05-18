¿Qué dice la demografía sobre el envejecimiento y la despoblación en el noroeste de España?

En los últimos años en España la demografía y el reto demográfico se están convirtiendo en una de las principales preocupaciones sociales, y económicas. El envejecimiento de la población y el despoblamiento llenan portadas e incluso debates políticos, pero ¿qué nos dice la demografía de estos fenómenos? Y ¿qué dice la demografía sobre estos territorios envejecidos y / o despoblados?

Castilla y León, Galicia y Asturias son tres de los territorios donde estos fenómenos resultan más visibles. Conocer la evolución de su población, así como la mortalidad, natalidad y las migraciones, nos ayudará a comprender como se están presentando estos cambios demográficos y discernir si se tratan de un "problema demográfico". Nos apoyaremos en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), para tratar de cuantificar esta realidad.

Para comenzar, en las tres comunidades autónomas la tendencia a partir del año 2022 es a aumentar la población. Sin embargo, desde los años 80 hubo más periodos de pérdida de población que de aumento. No es hasta el inicio de los 2000 cuando se empieza a ganar población, aunque solo durará unos años. A partir del 2010, con el efecto de la crisis, las tres Comunidades Autónomas pierden población. Podemos hablar de cuatro décadas donde existió una mayor tendencia de pérdida de población, con épocas de aumento como en la que nos encontramos en la actualidad.

Su composición, como en otros territorios españoles, es envejecida, ya no nos encontramos con esas pirámides perfectas con unas bases abultadas y unas cúspides pequeñas, sino unas pirámides con forma de peonza, donde la base es más pequeña y cuenta con una zona central más abultada, la cual cada vez se acerca más a edades avanzadas.

La explicación la encontramos en dos cuestiones clave: el aumento de la esperanza de vida y la baja fecundidad. En estos territorios la esperanza de vida es de las más altas de España. En el 2024, en Castilla y León las mujeres tenían una esperanza de vida de 87,24 años mientras que los hombres de 82,08; para ese mismo año Galicia tenía una esperanza de vida de 86,86 para las mujeres y 81,23 para los hombres; y Asturias de 86,14 para las mujeres y de 80,35 para los hombres. Esto supone un incremento de en torno a 10 años en los últimos 50 años. Esto conlleva un aumento del tiempo vivido de cada una de las personas, en parte por una mejora en su calidad de vida. Así, este aumento de la población mayor da como resultado un aumento en el tiempo que cada persona aporta en la sociedad. Es decir, una mejor eficacia demográfica.

En las últimas décadas se ha observado un descenso en el número de nacimientos de casi un 40% en el caso de Asturias, de un 35% en Galicia y de un 33% en Castilla y León. Esto teniendo en cuenta que en la primera década de los 2000 experimentaron un aumento en el número de nacimientos de entre el 13% y el 15%. En cuanto al número medio de hijos / as por mujer, en estos últimos 20 años se sitúa por debajo de la media nacional, aunque la brecha disminuye con los años, aproximándose en el año 2024 a un hijo / a por mujer. Además, y conectando con el siguiente punto, si observamos la fecundidad entre la población extranjera en los tres casos presenta valores superiores a lo largo de estos 20 años.

Se trata de territorios con una gran tradición migrante, desde las migraciones pasadas hacia América Latina, ciertos países europeos u otras comunidades autónomas, hasta las más actuales que se iniciaron, principalmente, con la crisis del 2008, hacia unos destinos similares. Si atendemos al equilibrio entre población que se va del territorio y población que llega, lo que se conoce como saldo migratorio, en los últimos 25 años solo se observan valores negativos, es decir, se va más población de la que llega, en los años posteriores a la crisis del 2008. Castilla y León es el territorio más castigado, mostrando valores negativos desde el año 2011 hasta el 2017.

En los siguientes años volvemos a un equilibrio positivo, es decir, ganan población a través de la migración. Además, su estructura poblacional es sensiblemente más joven, presentando unas pirámides de población donde la cúspide es muy pequeña y el mayor peso se encuentra entre los 20 y 50 años.

Por último, estas comunidades autónomas se caracterizan por tener una gran dispersión poblacional, lo que dificulta el acceso a servicios agravando la despoblación. Castilla y León tiene una de las densidades de población más bajas de España, cuenta con numerosos pueblos pequeños muy separados entre sí, dando como resultado una gran despoblación. Galicia tiene una gran dispersión, con una gran concentración en las principales ciudades y en el eje atlántico y una pérdida de población en el interior. Asturias, por su parte, también se caracteriza por una dispersión de la población, aunque en menor medida que en las anteriores, con una concentración en el eje urbano central (Oviedo, Gijón y Avilés) y pequeños municipios en áreas montañosas.

Viendo estos resultados, donde los territorios estudiados ganan población, cabe preguntarse si la solución a los "problemas demográficos" es la propia demografía o si sería necesaria otra disciplina que nos ayudara a solucionar estas nuevas realidades demográficas. Así, aunque si bien es cierto que la fecundidad no ha parado de descender, el aumento de la esperanza de vida conlleva un mayor recorrido de cada una de las personas, aportando durante más años a la sociedad. Y, por tanto, aunque sea una población envejecida, no implica un descenso de la población, esto sin tener en cuenta el aumento de la población por la migración. Por lo que sería necesario un cambio de paradigma que nos enseñe a vivir con esta nueva realidad demográfica y no tratar de encajar esta nueva estructura poblacional en un sistema antiguo, revisando cuestiones como el mercado laboral, el sistema de cuidados, la organización territorial o adaptar los servicios públicos a esta nueva realidad.