De la encefalitis autoinmune a la tuberculosis ocular: lo que enseñan los médicos residentes de Asturias

El Aula Magna de la Universidad de Oviedo ha acogido este lunes la jornada final del II Certamen de Casos Clínicos ICOMAST, organizado por el Colegio Oficial de Médicos de Asturias, en una edición que ha reunido un total de 140 casos clínicos, más del doble que en la primera convocatoria.

Cristina Menéndez (ganadora de la primera edición del certamen), Claudia García (primer premio) y José Miguel Vegas. / LNE

El primer premio, dotado con 2.000 euros, ha sido para la doctora Claudia García Huerta por el caso clínico “El Camaleón. No todo es ansiedad: manejo del paciente con síntomas neuropsiquiátricos de inicio subagudo”, centrado en el abordaje de una paciente con una encefalitis autoinmune anti-receptor NMDA inicialmente confundida con un trastorno psiquiátrico.

María Fernández Prada, Iratxe Lander (segundo premio) y José Miguel Vegas. / LNE

El segundo premio, dotado con 1.000 euros, recayó en la doctora Iratxe Lander Mata por “Al abismo de la pérdida visual: importancia del manejo multidisciplinar en tuberculosis ocular”, un trabajo sobre el diagnóstico y tratamiento de un caso de tuberculosis ocular con riesgo grave de pérdida visual.

Alberto Alen, María Salgado (terecera premiada) y Jose Miguel Vegas. / LNE

Por su parte, el tercer premio, con una dotación de 500 euros, fue para la doctora María Salgado Barquinero por el caso “La tormenta arrítmica perfecta: cuando lo llamativo distrae de lo importante”, centrado en un complejo episodio de tormenta arrítmica asociado a un infarto agudo de miocardio en un paciente con síndrome de Brugada.

Referencia formativa de los médicos residentes

Durante la jornada, los diez finalistas han defendido públicamente sus casos ante el comité científico del certamen, después de un proceso previo de selección de los veinte mejores trabajos, que además pasarán a formar parte del libro oficial de esta segunda edición.

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Durante la apertura del acto, el vicepresidente tercero del Colegio de Médicos de Asturias, José Miguel Vegas, ha destacado el crecimiento de la iniciativa y el alto nivel demostrado por los residentes participantes, subrayando la voluntad del Colegio de seguir consolidando este certamen como una referencia formativa para los médicos jóvenes asturianos.