De la encefalitis autoinmune a la tuberculosis ocular: lo que enseñan los médicos residentes de Asturias
Claudia García Huerta, Iratxe Lander Huerta y María Salgado Barquinero conquistan el concurso de Casos Clínicos del Colegio de Médicos
El Aula Magna de la Universidad de Oviedo ha acogido este lunes la jornada final del II Certamen de Casos Clínicos ICOMAST, organizado por el Colegio Oficial de Médicos de Asturias, en una edición que ha reunido un total de 140 casos clínicos, más del doble que en la primera convocatoria.
El primer premio, dotado con 2.000 euros, ha sido para la doctora Claudia García Huerta por el caso clínico “El Camaleón. No todo es ansiedad: manejo del paciente con síntomas neuropsiquiátricos de inicio subagudo”, centrado en el abordaje de una paciente con una encefalitis autoinmune anti-receptor NMDA inicialmente confundida con un trastorno psiquiátrico.
El segundo premio, dotado con 1.000 euros, recayó en la doctora Iratxe Lander Mata por “Al abismo de la pérdida visual: importancia del manejo multidisciplinar en tuberculosis ocular”, un trabajo sobre el diagnóstico y tratamiento de un caso de tuberculosis ocular con riesgo grave de pérdida visual.
Por su parte, el tercer premio, con una dotación de 500 euros, fue para la doctora María Salgado Barquinero por el caso “La tormenta arrítmica perfecta: cuando lo llamativo distrae de lo importante”, centrado en un complejo episodio de tormenta arrítmica asociado a un infarto agudo de miocardio en un paciente con síndrome de Brugada.
Referencia formativa de los médicos residentes
Durante la jornada, los diez finalistas han defendido públicamente sus casos ante el comité científico del certamen, después de un proceso previo de selección de los veinte mejores trabajos, que además pasarán a formar parte del libro oficial de esta segunda edición.
Durante la apertura del acto, el vicepresidente tercero del Colegio de Médicos de Asturias, José Miguel Vegas, ha destacado el crecimiento de la iniciativa y el alto nivel demostrado por los residentes participantes, subrayando la voluntad del Colegio de seguir consolidando este certamen como una referencia formativa para los médicos jóvenes asturianos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cada día cierra un comercio en Asturias y en una céntrica calle de Oviedo tres históricos se sumarán a la lista: 'No se gana para todos los gastos
- Caen los 'Whiteboys', la organización juvenil de ultraderecha más violenta de Asturias: hay 19 detenidos, cuatro de ellos menores
- Es invierno en mayo: está nevando en la autopista del Huerna y los termómetros caen en Asturias hasta los 4 grados bajo cero
- Doce menores se intoxican en un viaje de estudios en Asturias: fueron atendidos en el aeropuerto y trasladados al hospital
- ¿Cuáles son dos de los barrios más 'cool' de Asturias?: están en el extrarradio de Oviedo y Gijón, sus vecinos dicen que 'hay de todo', disfrutan de tranquilidad y el gancho es la vivienda asequible (hasta ahora)
- El drama de los interinos asturianos: 'Me planto con 60 años teniendo que aprobar una oposición y pudiendo irme a la calle
- El refugio de Luis Enrique en Asturias: un pueblín de costa de menos de 100 habitantes con acantilados y mucho verde
- El último censo de osos lo confirma: hay más ejemplares en la Cordillera Cantábrica y mayor conexión entre las subpoblaciones oriental y occidental