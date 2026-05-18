Un faro para una IA al servicio de la ciudadanía

Por primera vez en nuestra historia, España cuenta con una institución dedicada en exclusiva a velar por el desarrollo responsable de la inteligencia artificial. La Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA), con sede en A Coruña, nace con una misión clara: garantizar que esta tecnología, tan poderosa como transformadora, se despliegue con todas las garantías para la ciudadanía, las empresas y nuestras instituciones democráticas.

La inteligencia artificial ya no es una promesa de futuro; es una realidad presente que influye en decisiones cotidianas, en la competitividad de nuestras empresas y en la prestación de los servicios públicos. Precisamente por eso, resulta imprescindible dotarnos de herramientas que aporten certeza, confianza y seguridad jurídica. En la AESIA aspiramos a ser ese "faro" que ilumine el camino: una institución que no solo supervisa la IA, sino que también acompaña, orienta y promueve la innovación.

En poco más de un año desde su apertura oficial, el 14 de febrero de 2025, la Agencia ha pasado de ser un proyecto a convertirse en una realidad plenamente operativa. Hemos contribuido al desarrollo de un entorno de pruebas controlado –llamado sandbox– donde las empresas pueden validar sus soluciones de inteligencia artificial antes de su lanzamiento al mercado. Este instrumento, pionero en Europa, permite conjugar innovación con protección de derechos, dos dimensiones que deben avanzar siempre de la mano.

Al mismo tiempo, estamos realizado un importante esfuerzo de divulgación y alfabetización. Más de 14.000 personas han participado en las actividades organizadas por la AESIA en varios países y comunidades autónomas como, por ejemplo, en la Universidad Laboral de Gijón o en Salamanca, para comprender mejor el nuevo marco europeo de regulación de la inteligencia artificial. Porque no basta con legislar: es necesario explicar, traducir y acercar estas normas a la sociedad.

La vocación de la AESIA es profundamente europea e internacional. Desde Galicia participamos activamente en los grupos de trabajo de la Oficina Europea de IA, donde estamos definiendo aspectos clave como los estándares de seguridad, la identificación de sistemas de alto riesgo o los mecanismos de supervisión. También preparamos pruebas técnicas que permitan a la Unión Europea avanzar en su investigación sobre los "deepfakes" y Grok –el asistente de inteligencia artificial de la red social X–. No vamos a dar ni un paso atrás en la violencia digital que sufren especialmente mujeres y niñas. Por todo ello, es justo afirmar que desde España contribuimos activamente a diseñar las políticas europeas en esta materia.

Pero nuestra mirada va más allá del continente. Somos la primera agencia del mundo que nace para supervisar la inteligencia artificial y muchos países confían en nuestro asesoramiento. Colaboramos con organismos internacionales y asesoramos a varios países dentro y fuera de Europa para compartir experiencias y avanzar hacia un modelo común de gobernanza de la inteligencia artificial que sitúa a las personas en el centro.

La elección de A Coruña como sede de la Agencia responde, además, a una apuesta decidida por la cohesión territorial. El norte de España, en especial Galicia, Asturias y Castilla-León, cuentan con un ecosistema tecnológico y académico de gran valor. La presencia de la AESIA está generando nuevas oportunidades de colaboración, atracción de talento y desarrollo económico. Hemos conseguido que profesionales altamente cualificados regresen a España –y a Galicia– para contribuir a este proyecto colectivo, enriqueciendo un equipo multidisciplinar preparado para afrontar los retos que plantea la IA.

Con esa misma vocación de anticipación, hemos impulsado el primer Laboratorio de Ideas en Inteligencia Artificial de España, un espacio de reflexión que reúne a expertos de distintos ámbitos para analizar los impactos sociales, económicos y éticos de esta tecnología. Nuestro objetivo es adelantarnos a los desafíos de la IA, no limitarnos a reaccionar cuando estos ya se han materializado.

Todo este trabajo tiene un eje común: las personas. La tecnología no es un fin en sí misma, sino una herramienta para mejorar la vida de la ciudadanía. La inteligencia artificial debe servir para reforzar derechos, generar oportunidades y construir una sociedad más justa y próspera.

Desde el norte de España, tierra de industria, innovación y talento, se entiende bien el valor de conjugar progreso y responsabilidad. Ese es también el compromiso de la AESIA: ser una guía fiable en un tiempo de cambios profundos, contribuir al desarrollo económico sin renunciar a nuestros valores y garantizar que la inteligencia artificial avance siempre al servicio del interés general.

Como los faros que iluminan nuestras costas, la AESIA quiere ofrecer orientación en un entorno complejo y en constante evolución. Porque solo con claridad, cooperación y visión de futuro podremos aprovechar todo el potencial de la inteligencia artificial sin perder de vista lo más importante: las personas.