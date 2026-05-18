El fiscal mantiene su petición de condena de años y medio de cárcel para el presunto autor de un incendio en Sardéu (Ribadesella)
El acusado niega haber causado las llamas
La sección penal del Tribunal de Instancia de Oviedo, plaza número 2, ha acogido a mediodía de este lunes el juicio contra un hombre acusado de causar un incendio en la localidad de Sardéu, en Ribadesella. El hombre negó haber provocado las llamas el 28 de febrero de 2022, y no se avino a un acuerdo con le ministerio público.
Según el fiscal, que mantuvo su petición de condena de año y medio de prisión, el acusado prendió fuego en varios puntos entre el matorral del monte y las fincas que lindan con este, las cuales había desbrozado con anterioridad, causando un incendio que se extendió por una superficie de 3,2 hectáreas, con especies predominantes de matorral de tojo, brezo y eucalipto. Las llamas fueron extinguidas esa madrugada por los bomberos.
El fuego afectó a parcelas propiedad del Ayuntamiento de Ribadesella, así como de dos particulares.
Aparte de la pena de prisión, la Fiscalía mantuvo su petición de 9.000 euros de multa y el pago de una indemnización al Principado de poco menos de mil euros, por los gastos de extinción.
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