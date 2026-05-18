La fórmula de descansos que proponen los médicos jóvenes de Asturias: librar tres mañanas por cada guardia de 24 horas

El nuevo Sindicato Médicos del Sespa (SIMES) ha anunciado en la mañana de este lunes que está “preparando para una huelga indefinida a la vuelta del verano” debido al “bloqueo” por parte del Principado a su propuesta de “aumentar las libranzas concedidas tras cada guardia”.

La sanidad asturiana y la de todo el país viven esta semana una nueva huelga de médicos que se dirige de manera prioritaria contra el Ministerio de Sanidad, al que los facultativos reclaman un estatuto profesional específico para ellos y diferente del que acoja a todo el resto de trabajadores sanitarios.

Sin embargo, en Asturias, el SIMES, integrado mayoritariamente por médicos jóvenes, ha emprendido una batalla distinta que tiene como interlocutores a la Consejería de Salud y al Servicio de Salud del Principado (Sespa). Lo que reclama este colectivo es un recorte de la jornada laboral a un total de 35 horas en las que estén incluidas el horario ordinario (de 8.00 a 15.00 horas) y las guardias.

"Aumento de las libranzas"

La propuesta concreta, según indica el SIMES en su comunicado público de esta mañana, es un “aumento de las libranzas concedidas tras cada guardia” con el siguiente modelo: una guardia de 17 horas que genere dos libranzas de mañanas, y una guardia de 24 horas que genere tres libranzas de mañanas.

El SIMES había amenazado con convocar una huelga de médicos en Asturias para la próxima semana, que se sumase a la de esta semana. Sin embargo, ha cambiado su estrategia. Y lo explica del siguiente modo: “Ante el bloqueo por parte de la Administración, realizamos una ronda de asambleas por las diferentes áreas sanitarias, y la conclusión es clara: el colectivo médico quiere seguir luchando, aunque esto pueda suponer una huelga indefinida".

En consecuencia, y "a la espera de respuesta de la Consejería-SESPA, seguiremos con una semana al mes de huelga hasta junio, pero ya nos estamos preparando, articulando una red de resistencia, para una huelga indefinida a la vuelta del verano”.

Otras demandas del SIMES son las siguientes: 1) 35 pacientes por consulta en Atención Primaria; 2) Mejora de las guardias localizadas; y 3) Otras equiparaciones en los ámbitos de guardias MIR, SAMU o especialidades sin guardias.

Críticas al Principado

Según el Sindicato Médicos del Sespa, “lamentablemente”, en la última reunión, mantenida el pasado día 13, la Consejería de Salud “cerró la puerta a nuestras demandas” en la cuestión de la reducción de la jornada laboral.

El SIMES sostiene que la Administración sanitaria “se remite a una supuesta ‘búsqueda de alternativas’ que en realidad suponen perpetuar los horarios de 45-60 horas semanales, con lo cual ni son alternativas viables ni serán nunca aceptables”.

La nueva organización sindical defiende que sus propuestas “son sólidas y factibles, y rechazarlas es un enorme error y una irresponsabilidad por su parte”. Y añade: “En lugar de reformular propuestas-trampa, lo que debieran es sentarse a negociar un calendario de aplicación de las medidas que les proponemos”.

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El SIMES expresa su confianza en que “no sea necesaria” una huelga indefinida tras el verano. “Confiamos en que el Gobierno de Adrián Barbón, que tiene en su mano solucionar el conflicto, recapacite, entienda y asuma lo que planteamos”, subraya el sindicato médico.