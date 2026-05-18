De la globalización eficiente a la globalización vulnerable

En las dos últimas décadas, la economía global creció significativamente. El PIB mundial nominal pasó de 47,8 billones de dólares, en 2005, a 123,6 billones, en 2025. En ese periodo, el avance de la globalización, la interconexión y la digitalización ha sido inexorable, y varias dinámicas han desplazado el centro de gravedad de la economía global hacia Asia, cuyo peso en el PIB mundial pasó del 30% al 36,1%.

En la reconfiguración de centralidades, China ha adquirido un lugar protagonista. El PIB chino pasó de 2,32 billones de dólares en 2005 a 18,74 billones en 2024, un crecimiento acumulado superior al 700%. En 2005, representaba cerca del 5% del PIB mundial, mientras que 2024 se acercó al 17%. Su peso en las exportaciones mundiales de bienes pasó del 7,5% al 14,6%, y su cuota en la producción manufacturera global del 13% al 27,7%. En estas dos décadas, China ha apostado fuertemente por la Investigación y Desarrollo. En 2024, su gasto en I+D representó el 26% del total mundial y en 2025 entró, por primera vez, en el top-10 del Índice Global de Innovación.

La emergencia de China y de otros países, como la India, resulta en una economía global más multipolar, aunque no necesariamente más equilibrada. La fragmentación eficiente de las cadenas de valor, que se fue intensificado en las dos primeras décadas de este siglo, es actualmente una fuente de vulnerabilidades y de exposición a dependencias. La pandemia, la crisis energética, la rivalidad entre Estados Unidos y China, las guerras comerciales y el conflicto en Oriente Medio han mostrado que depender de pocos proveedores, de tecnologías clave o de infraestructuras vitales puede convertirse en un problema estratégico para los países y las empresas.

Las dependencias más sensibles se concentran en ámbitos considerados críticos. En tecnologías clave para la transición energética, China controla casi en su totalidad la producción mundial de paneles solares y una elevada proporción de la capacidad mundial de producción de aerogeneradores –entre el 60% y el 66% para eólica terrestre y entre el 70% y el 80% para eólica offshore–; simultáneamente, concentra aproximadamente el 60% de la capacidad manufacturera de electrolizadores para la producción de gases renovables a escala global. En baterías para automoción, CATL y BYD, ambas chinas, suman más del 55% del mercado global.

La situación es aún más delicada en los ecosistemas de minerales críticos. China lidera la extracción de galio con el 98,8%, de grafito natural con el 78,3% y de tierras raras con el 69,2%. En otros casos, el dominio no está solo en la fase de extracción, sino en las fases de procesado: el refino de grafito, tierras raras, cobalto o litio presenta niveles muy elevados de concentración, con China como nodo industrial capital. La dependencia en minerales críticos para sectores estratégicos a medio y largo plazo, deriva de la posición casi hegemónica de China en fases determinantes de las cadenas de valor.

En algunos ámbitos de la economía digital, Estados Unidos mantiene una posición dominante. Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud poseen cuotas de mercado en servicios "cloud" del 29%, 20% y 13%, respectivamente. En el sector de centros de datos la primacía de las empresas americanas es incontestable. En inteligencia artificial, las principales empresas por valor y capacidad tecnológica –Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, OpenAI y Anthropic– son estadounidenses.

La industria de semiconductores es otro de los ámbitos que ponen en evidencia la dimensión global de las dependencias. Nvidia lidera los chips de IA, pero la fabricación avanzada depende de Taiwán: TSMC concentra el 69,9% del mercado mundial de foundries. Corea del Sur domina segmentos clave de memoria con Samsung y SK Hynix. Estados Unidos conserva el liderazgo en diseño y plataformas, pero no controla por sí solo la totalidad de la cadena. El sistema es, por tanto, interdependiente, pero asimétrico y fuertemente expuesto a shocks externos de varios tipos.

Las dinámicas globales evidencian que la competencia ya no se libra solamente en los mercados, sino que lo que se busca son posiciones de control en energía, datos, minerales, chips, infraestructuras digitales y tecnologías clave para sectores estratégicos. En este nuevo escenario geoeconómico, las dependencias empresariales se han convertido en dependencias estratégicas.

En este contexto, las estrategias nacionales y regionales deben ajustarse para que los territorios puedan competir en un entorno complejo y radicalmente incierto, pero que abre nuevas oportunidades. Las regiones periféricas no están condenadas a la dependencia. No obstante, su reducido margen de maniobra exige la adopción de estrategias realistas, que pasan por modernizar lo tradicional, diversificar el tejido productivo hacia actividades relacionadas, capturar valor en la transición verde, integrarse en cadenas de valor europeas y construir capacidades locales difíciles de deslocalizar. La respuesta no es aislarse de la globalización, sino participar en ella desde posiciones menos subordinadas.