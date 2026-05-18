El gran objetivo de Teresa Méndez, nueva presidenta del Colegio de Farmacéuticos: "Proteger a las 43 farmacias de Asturias que hacen guardia los 365 días del año"

María Teresa Méndez Bravo (Oviedo, 1981) toma posesión en la tarde de este lunes de la presidencia del Colegio de Farmacéuticos de Asturias, una entidad con 1.621 colegiados y una plantilla de 29 trabajadores. Releva en el cargo al gijonés Alfredo Menéndez Antolín, en cuyo equipo era vocal de Oficina de Farmacia. Licenciada en Farmacia por la Universidad de Santiago de Compostela y técnico superior en ortoprótesis y productos de apoyo, se inició en el botiquín de Villoria (Laviana), trabajó en varias oficinas y desde 2012 es titular de una farmacia en la avenida de la Costa, en Gijón.

¿Cómo valora la herencia que recibe?

A nivel estructural, recibo un Colegio sólido y con profesionales muy comprometidos. Tenemos una red farmacéutica muy cercana al ciudadano, fruto del trabajo de los propios farmacéuticos y de muchas juntas anteriores. A nivel institucional, en estos cuatro años hemos tenido una gran relación de dialogo con todos los interlocutores, en primer lugar con la Consejería de Salud y con el Servicio de Salud del Principado (Sespa), que nos han llevado a desarrollar un proyecto pionero en España, con unos resultados indiscutibles.

¿A qué proyecto se refiere?

Hablo de Solupharmas, un canal de comunicación entre las oficinas de farmacia y los centros de salud que ha resuelto en dos años más de cien mil incidencias con la medicación de nuestros pacientes.

Apoyar a las farmacias rurales

¿Qué objetivos se plantea para estos cuatro años de mandato?

Hay farmacias rurales y botiquines que llevan años trabajando al límite, con grandes dificultades para cubrir guardias o contratar personal, y eso exige respuestas realistas y coordinadas. Mi principal objetivo es aligerar la carga asistencial de las farmacias que soportan un elevado número de guardias. A día de hoy, tenemos 43 farmacias que hacen guardia los 365 días del año, 21 que están de guardia una semana si y una no, y 27 que están de guardia una semana sí y dos no. Todo esto en un contexto de rigidez normativa y de una importantísima escasez de profesionales farmacéuticos.

¿En cuánto a servicios profesionales?

Queremos impulsar servicios profesionales farmacéuticos asistenciales remunerados que aporten valor al sistema sanitario y al paciente, como la dispensación colaborativa, los cribados poblacionales, la adherencia terapéutica a través de los sistemas personalizados de dosificacion, la detección de situaciones de vulnerabilidad…

¿Qué pueden aportar las farmacias en esto campos?

Tenemos que aprovechar que somos unos profesionales sanitarios muy formados, con una amplia experiencia en todos los ámbitos relacionados con el medicamento y con una capilaridad que ninguna otra estructura sanitaria puede ofrecer. También nos proponemos fortalecer la interlocución institucional para que las decisiones normativas se hagan contando con quienes conocen la realidad diaria de la farmacia. Y trabajaremos en reforzar la participación y visibilidad de todos los ámbitos del ejercicio farmacéutico.

El farmacéutico no solo trabaja en boticas…

Efectivamente, el Colegio representa a profesionales que trabajan en farmacia comunitaria, hospitalaria, atención primaria, salud pública, industria, distribución, análisis clínicos, investigación, docencia… Creemos que todos ellos deben tener un papel más activo en la vida colegial y en el desarrollo de proyectos sanitarios.

La situación económica de las farmacias

¿Cuál es la situación global de las farmacias asturianas?

En Asturias hay actualmente 454 oficinas de farmacia y 22 botiquines que dan cobertura a un millón de habitantes. Las principales dificultades que nos trasladan nuestros colegiados son la elevada carga de guardias en el medio rural; mucha dificultad para la contratación de personal tanto en farmacias urbanas como en las rurales y botiquines; sustitución y descansos de los profesionales farmacéuticos; falta de relevo profesional y generacional; y necesidad de racionalizar los horarios.

¿Cuántas son muy rentables y cuántas deficitarias?

No sería responsable simplificar la situación en categorías de rentabilidad, porque la realidad es mucho más compleja y depende de muchos factores: la elevada carga de guardias, la dificultad para contratar farmacéuticos, la dispersión geográfica… En cualquier caso, la situación económica empresarial de las farmacias no es algo que maneje el Colegio ni que figure entre nuestras funciones. Sí podemos decir que existen dos farmacias con viabilidad económica comprometida, y que otras muchas están realizando un enorme esfuerzo para mantener la atención continuada y los servicios a sus vecinos.

¿Qué nuevos servicios sanitarios están dispuestas a asumir?

Estamos dispuestos a colaborar en todos aquellos servicios remunerados que mejoren la atención al paciente, siempre desde la coordinación con el resto de profesionales sanitarios, de los distintos niveles asistenciales y desde el conocimiento de los farmacéuticos que trabajan en otros ámbitos, como hospital, atención primaria o salud pública. La farmacia comunitaria puede contribuir mucho más en prevención, seguimiento farmacoterapéutico, adherencia, salud pública y detección precoz de problemas relacionados tanto con la medicación como con situaciones de vulnerabilidad. La pandemia demostró que las farmacias son un recurso sanitario de enorme proximidad y capacidad operativa. Llevamos tiempo hablando con la Consejería de Salud sobre la participación de las farmacias en los cribados, de la adherencia terapéutica a través de los sistemas personalizados de dosificación, de la dispensación colaborativa… Espero en estos cuatro años poder materializar alguno de estos proyectos.

Alegaciones al decreto de farmacias

¿Qué alegaciones han presentado al proyecto de Decreto de Farmacias que está tramitando la Consejería de Salud?

Nuestras alegaciones buscan fundamentalmente mejorar la aplicabilidad real del decreto y adaptarlo a la realidad asistencial de Asturias. Hemos planteado propuestas relacionadas con la planificación farmacéutica, la situación de las farmacias rurales, la organización de guardias, los botiquines y la necesidad de introducir criterios que favorezcan la sostenibilidad y la continuidad asistencial. El objetivo no es bloquear ninguna reforma, sino contribuir técnicamente a que la norma sea útil, equilibrada y viable.

¿Cuántas farmacias nuevas necesita Asturias? ¿Dónde deben emplazarse?

La ordenación farmacéutica es competencia de la Consejería de Salud. En cualquier caso, más que hablar de un número concreto, lo importante es analizar dónde existen necesidades reales de accesibilidad sanitaria y cómo garantizar una distribución equilibrada. Asturias tiene zonas urbanas, semiurbanas y rurales con realidades muy distintas. Cualquier planificación debería basarse en estudios técnicos, demográficos y asistenciales rigurosos.

¿Hay que cerrar farmacias?

No creemos que el enfoque deba ser cerrar farmacias, sino garantizar su subsistencia y que la red siga siendo sostenible y capaz de prestar una atención de calidad. La farmacia comunitaria cumple una función sanitaria esencial, especialmente en municipios pequeños donde muchas veces es el recurso sanitario más accesible. El reto está en adaptar el modelo a los cambios demográficos y asistenciales sin perder proximidad, y contribuir a la sostenibilidad del sistema, a través del pago por servicios, del aumento de márgenes y de la racionalización de las guardias y horarios.

Cómo aligerar las guardias

¿Cómo tienen previsto aliviar la carga de guardias, en ocasiones sin tregua alguna en ningún momento del año, de las farmacias rurales?

Es uno de los problemas más sensibles que tenemos actualmente. Creemos que hace falta flexibilidad organizativa, planificación realista y diálogo con la Administración para encontrar fórmulas que permitan compatibilizar la atención continuada con unas condiciones profesionales sostenibles. La farmacia rural no se mantiene solo con vocación. Y sobre esto estamos en el grupo de trabajo que hemos establecido para negociar las alegaciones al decreto. Algunas de las medidas que hemos propuesto son: 1) Vincular la guardia a los puntos de atención continuada; 2) Pasar a ser guardia localizada hasta cinco farmacias rotando en el turno de guardia; y 3) Un proyecto de sostenibilidad para farmacias rurales y botiquines que hemos presentado a Consejería y a los distintos grupos parlamentarios en el seno de la interpelación y posterior moción que se hizo al Gobierno en materia de farmacias rurales y botiquines.

¿Cómo incidirá en Asturias el inicio de los estudios universitarios de farmacia?

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Es una oportunidad importantísima para Asturias. Contar con estudios de Farmacia puede favorecer la retención de talento, la conexión entre universidad y profesión y el desarrollo de proyectos de investigación y formación sanitaria. Pensemos que, actualmente, cualquier asturiano que quiera estudiar farmacia tiene que irse de nuestra comunidad autónoma. Ahora bien, también será importante que exista coordinación con las necesidades reales del sistema sanitario y del mercado laboral para que esa incorporación de nuevos profesionales contribuya a fortalecer el modelo asistencial farmacéutico en Asturias.