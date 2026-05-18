"Hay que cuidar fiscalmente a la empresa familiar", afirma Pablo Junceda (Sabadell-Herrero) al presentar el libro del 25º aniversario de Aefas

"Las empresas familiares han cambiado mucho en estos 25 años y van a tener que cambiar más. Hoy en día su futuro pasa por que logren transformarse hacia las nuevas formas de hacer empresa: sostenibilidad, digitalización, inteligencia artificial... Están en un momento de encrucijada". Así ha descrito este lunes Pablo Junceda, director general de Sabadell-Herrero, la situación de este tipo de compañías, que "representan más del 90% de la economía de esta región, generan más de 40.000 empleos y una parte importantísima de la riqueza y del pago de impuestos". "Son la verdadera savia de Asturias", ha ilustrado.

El directivo ha pronunciado estas palabras durante la presentación del libro que conmemora el 25 aniversario de la Asociación de la Empresa Familiar Asturiana (Aefas) y que ha sido patrocinado por la entidad financiera. El volumen, presentado en la sala de exposiciones del Sabadell-Herrero, en Oviedo, recoge los principales hitos de la organización y una breve exposición de cada uno de los 80 grupos familiares que la integran.

Uno de ellos es Sidra Trabanco. Su directora jurídica, Isabel Trabanco, es vicepresidenta de Aefas y ha acudido al acto en representación de la organización, dado que su presidente, Íñigo Cabal, no ha podido asistir por motivos personales. Trabanco ha afirmado que "todas las empresas familiares asturianas están muy arraigadas al territorio y tienen un propósito común: perdurar". Para ello, en la misma línea expresada por Junceda, ha reivindicado "un entorno fiscal un poco más favorable o más equitativo con el resto de comunidades, algo que no nos haga perder la competitividad".

En su discurso, Junceda ha hecho alusión a la película 'Bienvenido Mr. Marshall' (1953): "Para ser un referente del mundo empresarial no basta con venir un día a Asturias y estar aquí cuatro horas; hay que estar muchísimas horas arrimando el hombro junto a los auténticos superhéroes, que son los empresarios".

"No se entendería la Asturias actual ni vamos a entender la del futuro sin entender la empresa familia. Sin duda alguna habría que cuidarla más y desde todos los órdenes: desde el punto de vista de la fiscalidad, de la burocracia para hacerles las cosas fáciles y ayudarlas desde el punto de vista de la gestión", ha reclamado el director del Sabadell-Herrero.

Por su parte, Arantxa González, directora general de Empresa y Comercio del Principado, ha remarcado que "Aefas es una referencia imprescindible en el tejido económico de Asturias" ha expresado el "firme compromiso" del Gobierno asturiano con las empresas familiares. Durante su discurso ha habido un pequeño susto cuando uno de los carteles retráctiles se replegó súbitamente.

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No obstante, todo siguió transcurriendo con orden y los invitados celebraron la presentación con un aperitivo. Entre los asistentes se encontraban numerosos directivos de empresas familiares asturianas, así como Nacho Cuesta, segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Oviedo; Pablo García, vicepresidente de FADE; José Manuel Ferreira, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Oviedo y Antonio Virgili, nuevo director de comunicación del Real Oviedo.