La hora del Noroeste

Un año más, cumpliendo con su prometida vocación de continuidad en el tiempo, se celebra una edición del Foro del Noroeste, en esta ocasión en la muy noble, muy leal, benemérita, invicta, heroica y buena ciudad de Oviedo. Una interesante iniciativa auspiciada por el veterano grupo editorial Prensa Ibérica para contribuir, desde el debate y la reflexión, a la puesta en valor, el impulso y el progreso de este cuadrante peninsular conformado por comunidades españolas hermanas, vecinas y tan queridas entre sí como Asturias, Galicia y Castilla y León.

Al margen de nuestras singularidades particulares y de los distintos signos políticos de nuestros respectivos gobiernos autonómicos, las tres comunidades hemos querido y sabido ir de la mano y trabajar juntas desde hace mucho tiempo, fraguando acuerdos y alianzas en defensa de lo mucho que nos une para poder hacer frente a nuestros comunes retos de futuro, de todo lo cual es un referente la declaración institucional conjunta firmada en Santiago de Compostela el 27 de enero de 2023 para reclamar al Gobierno de España el desarrollo del Corredor Atlántico Noroeste, hace más de tres años.

Hemos sido capaces de alzar la voz y batallar juntos, desde la lealtad institucional, en la justa reivindicación de la financiación, las inversiones y las infraestructuras de todo tipo que resultan imprescindibles para la cohesión territorial y la competitividad industrial y empresarial de nuestras comunidades autónomas y de todo el noroeste español, a fin de poder intensificar nuestro innegable potencial de cara a aprovechar mejor todas las oportunidades que hoy se presentan para ganar el futuro y generar en nuestra tierra más actividad económica, riqueza y empleo.

El Corredor Atlántico es un elemento clave para dotar al noroeste de la necesaria modernización de líneas ferroviarias, su electrificación, mejoras de los túneles, plataformas logísticas o conexiones intermodales con carreteras, aeropuertos y puertos.

Así lo venimos reclamando insistentemente desde hace años al Gobierno de España, que debe dotar al Corredor Atlántico de una atención y unas inversiones similares a las dedicadas al Corredor Mediterráneo, dotándolo de la capilaridad necesaria para llegar a las nueve provincias de Castilla y León y poder conectar los distintos corredores peninsulares.

Las decisiones del Gobierno de España, o la falta de ellas, en esta cuestión llevan camino de generar territorios de primera y de segunda, y es incompresible que se relegue, de forma tan injusta, a una parte tan importante de nuestra nación como las comunidades del noroeste en base a ignoradas razones ciertamente difíciles de explicar, de entender y de asimilar. Lo he dicho muchas veces públicamente: Nosotros no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie.

Tristemente, desde el último Foro del Noroeste, ha pasado un año más y en Castilla y León seguimos a la espera de la anhelada presentación por parte del Estado del Plan Director del Corredor Atlántico, sin conocer a estas alturas ni el detalle de las inversiones a acometer, ni mucho menos sus plazos de ejecución.

Es algo patente que el avance de esta infraestructuras, vitales para el desarrollo de Castilla y León, para la competitividad de nuestras empresas y la creación de empleo, no está entre las prioridades del presidente Sánchez, como sí lo han estado los indultos y la amnistía exigidas por sus socios separatistas, o la negociación bilateral sólo con ellos del reparto de los recursos para la financiación autonómica, un dinero de todos los españoles que debería atender únicamente el coste real de los servicios públicos en todo el territorio bajo los principios de igualdad y solidaridad.

En cualquier caso, seguimos manteniendo la esperanza de que el Gobierno de España presente el Plan Director, y que incluya todas las infraestructuras estratégicas y las conexiones necesarias con las nueve provincias de la Comunidad, así como las dotaciones presupuestarias correspondientes.

Entre ellas, deben estar la modernización de las líneas ferroviarias, como la León-Gijón, de conexión con Asturias, y la Ponferrada-León-Palencia-Valladolid; el impulso urgente del nudo del Manzanal; la electrificación de la línea férrea entre Salamanca y Fuentes de Oñoro para la conexión con Portugal; la reapertura y modernización, como futuro Corredor Central de enlace, del tren directo Madrid-Aranda de Duero-Burgos, que sigue incomprensiblemente cerrado desde hace ya tres lustros; o la reapertura de la línea Soria-Castejón cuanto antes, para su conexión con el norte y con el este de España, como red complementaria.

Y, de forma especialmente importante en el ámbito que aquí nos ocupa, la que es, ha sido y será siempre una de nuestras reivindicaciones irrenunciables: la reapertura del corredor ferroviario de la Ruta de la Plata en todos sus tramos, desde Plasencia hasta Astorga, pasando por Salamanca, Zamora y Benavente, así como su inclusión en la Red Básica Ampliada de la Red Transeuropea de Transportes en 2040. No sólo es un eje estratégico crucial para la conexión ferroviaria de todo el oeste peninsular desde el sur, sino que se antoja esencial para vertebrar ese Corredor Atlántico de salida al gran mercado europeo de bienes y servicios, tan estratégico y prioritario para las regiones del noroeste.

Igualmente esenciales son otras infraestructuras viarias, como la culminación total de la eterna autovía del Duero A-11 desde el límite con Aragón hasta la frontera con Portugal por Zamora, la A-60 de Valladolid a León o la A-76 de Ponferrada a Orense. Y todas las importantes infraestructuras energéticas, hidráulicas, digitales, etc. de competencia estatal, aún pendientes también de materializar, que resultan esenciales para nuestro desarrollo, nuestro progreso y nuestra competitividad.

A esto se suma la necesidad de reivindicar al Gobierno de España que ejecute sin dilación la decisión de la Comisión Europea de anular la prórroga de la concesión de las autopistas AP-66 y AP-9 y suprimir los peajes, en consonancia las gestiones realizadas por la Xunta de Galicia, el Principado de Asturias y la Junta de Castilla y León.

En cualquier caso, en contraste con la parálisis del Gobierno de España, desde la Junta de Castilla y León seguiremos cumpliendo con nuestra parte, como venimos haciendo con todas las importantes inversiones realizadas en materia logística, energética e industrial, tan imprescindibles para aportar competitividad a nuestro pujante tejido productivo.

Seguiremos desarrollando la ambiciosa Estrategia Logística de Castilla y León con horizonte 2030 desde un enfoque multisectorial, de la mano de los Programas Territoriales de Fomento, los planes industriales y el desarrollo de un suelo industrial y empresarial de calidad, a bajo precio y con abastecimiento de energías limpias y renovables, de cuya generación somos productores netos y líderes nacionales.

Desde el Gobierno autonómico llevamos ya varios años desarrollando un plan de suelo industrial para dotar de impulso empresarial a nuestras nueve provincias, a través de grandes actuaciones e inversiones en polígonos como los de Villadangos del Páramo, Ponferrada o Cubillos del Sil, en la provincia de León, o los de Monfarracinos, Benavente, Villabrázaro y Toro, en la de Zamora; por mencionar algunos ejemplos.

Y tenemos proyectos para desarrollar los próximos años 2.600 hectáreas más de nuevo suelo industrial en Castilla y León para facilitar la implantación de empresas, potenciar su productividad y atraer a nuestra tierra inversiones que generen oportunidades y empleo estable y que así, de forma derivada, contribuyan a fijar población en nuestro medio rural.

También vamos a reforzar nuestra apuesta por la innovación y la tecnología, aumentando las inversiones para impulsar sectores tecnológicos, apoyar a nuestras empresas y generar más empleo cualificado en nuestra tierra, reteniendo y atrayendo talento.

Y, por supuesto, vamos a seguir colaborando con las comunidades hermanas del noroeste peninsular para establecer nuevos vínculos y sinergias que nos lleven a vislumbrar juntos el horizonte de futuro que nuestro gran potencial y la gente de nuestra tierra merecen. Es la hora del noroeste.