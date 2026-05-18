Ignacio Fernández, abogado: "Donde se ensayó la nueva oficina judicial, no funcionó"

El letrado Ignacio Fernández González, con despacho en Avilés especializado en asuntos de Derecho Administrativo, ingresa hoy martes en la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia con un discurso titulado "Cambio climático y legitimación activa". "El problema del cambio climático afecta a toda la población mundial de una manera que no respeta las fronteras, lo que plantea el problema de si para reclamar frente a las acciones u omisiones de la Administración podrían estar legitimados todos los habitantes del planeta, o hay que limitarlo", señala.

"La solución que han dado por el momento tanto los tratados internacionales como las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y el de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es limitar esa posibilidad y facultar para reclamar solo a las personas jurídicas, las ONG’s que tienen estatutariamente atribuidas funciones de defensa o de protección del medio ambiente, y solo a las personas físicas cuando se demostrara que sufren un perjuicio", aclara.

Fernández confiesa que se siente inclinado al Derecho Administrativo de forma natural. "Su estructura se adapta más a mi estructura cerebral que otras ramas del derecho. Es más organizado. Es una rama del Derecho que funciona un poco como las matemáticas, y me gusta más que otras ramas quizá más ‘artísticas’", señala.

En la web de su despacho figura en letras de molde el lema: "Abandone la idea de que es imposible luchar contra la Administración". "Cuando te llega al despacho un particular que tiene un problema con la Administración, hay quien viene con la idea de que contra la Administración no se puede luchar. Pero se puede luchar, se lucha y se la gana muchas veces", recalca. "Lo que no impide que defendamos los intereses de varias administraciones", añade.

Fernández niega que la Administración sea cada vez menos cuidadosa. Todo lo contrario: "Funciona mucho mejor de lo que la mayoría de la gente cree". "Lo que sí que sucede es que interviene cada vez en más ámbitos y existe una cierta desproporción entre lo que debe hacer y los medios que tiene, lo que produce a veces errores", añade.

El despacho de Fernández también se encarga de asuntos relacionados con la mina. "No conozco el caso de Cerredo y no puedo hablar de él. La ley 7/2021, que regula la transición energética y la lucha contra el cambio climático, establece el fin de la minería del carbón y condiciona las nuevas autorizaciones o la prórroga de las existentes a la devolución de las ayudas que se recibieron, cosa que es imposible y que en este caso de Cerrero evidentemente no se había hecho. La mina no se debería haber estado explotando. Pero dudo mucho que, de haberlo sabido, los funcionarios hiciesen la vista gorda", cree el jurista.

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En cuanto a los tribunales de instancia y la nueva oficina judicial, "habrá que ver cómo termina de funcionar. A mí, a priori, la idea no me parece buena. En los sitios en los que se ensayó, no funcionó bien. Se implantó a modo de prueba en León y Murcia, y produjo una dilación extraordinaria en la resolución de los procedimientos. Debería hacerse repensado", advierte el abogado que hoy ingresa en la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia.