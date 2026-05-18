II Foro del Noroeste, la excepción necesaria

En un mundo en el que la polarización crece a pasos de gigante y en el que algunos gobernantes –próximos y lejanos– hacen del enfrentamiento una herramienta cotidiana con la que distraer la atención sobre sus carencias como gestores, que políticos de distinto signo seamos capaces de sentarnos, compartir mesa y confrontar sosegadamente sobre los retos a los que nos enfrentamos, constituye una excepción. Una excepción más necesaria que nunca, hay que subrayarlo.

El II Foro del Noroeste, que en esta ocasión nos convoca en el Principado de Asturias, tomando el testigo de la exitosa experiencia de su primera edición, celebrada el año pasado en Santiago de Compostela, se erige como un ágora compartida. De la mano de sus organizadores, el Grupo Prensa Ibérica, este espacio de debate público constituye también un potente altavoz reivindicativo para las necesidades compartidas del Noroeste español –Asturias, Castilla y León y Galicia–, que en algunos casos podríamos hacer extensivas a las restantes comunidades del Norte de la Península –Cantabria y País Vasco–, e incluso a la Región Norte de Portugal, con la que Galicia comparte y cultiva una relación fraternal.

El debate sosegado que podemos y debemos protagonizar los responsables políticos de estas tres comunidades se ve notablemente enriquecido con la participación de algunas de las principales empresas asentadas en nuestros respectivos territorios. Su testimonio, fruto de su experiencia cotidiana como gestores, cobra una transcendencia capital, en la medida en que contribuirá a calibrar el acierto o el desajuste que presentan unas y otras maneras de gobernar.

No descubro nada nuevo el llamar la atención sobre el clamoroso desequilibrio que presentan determinadas políticas públicas en España. Con demasiada frecuencia, la toma decisiones del Gobierno central está supeditada a los apoyos que respaldan la precaria mayoría parlamentaria de la coalición.

Esta realidad, dramáticamente acentuada en los últimos años, se suma al ya tradicional desacompasamiento en la dotación de infraestructuras que, desde siempre, ha beneficiado al arco mediterráneo en detrimento de territorios periféricos como las tres comunidades que hoy nos damos cita en Asturias.

Lamentablemente, en ocasiones, desde las Comunidades Autónomas tenemos la sensación de haber sido abandonados a nuestra suerte.

Pese a ello, gestionar por y para los ciudadanos es una obligación permanente de cualquier responsable político, obligación que en este escenario redobla su vigencia.

Así lo entendemos desde Galicia, tratando de materializar este objetivo desde una doble óptica: actitud y objetivos.

Actitud abierta y sin apriorismos, gobernando para el conjunto de la ciudadanía: para los que nos han respaldado en las urnas, pero también para quienes legítima y democráticamente se decantan por otras opciones. Desterrar cualquier posición extremista se convierte en una necesidad, al igual que la lealtad institucional y el debate político sereno, siempre desde el respeto y con mano tendida a quienes piensan diferente.

En la política civilizada que tratamos de construir cada día no hay enemigos, solo contrincantes. Frente a la polarización, concordia; frente a la demagogia de los salvapatrias, autonomismo útil atento a las necesidades de los administrados.

Y, por supuesto, escucha activa y contacto permanente con la gente. Un político aislado de sus conciudadanos está condenado al fracaso.

Pero esta actitud caracterizada por la moderación, el respeto y altura de miras, debe ir acompañada, necesariamente, de unos objetivos predeterminados, por prioridades de gestión que respondan a las necesidades reales de los ciudadanos.

La sociedad demanda soluciones, priorizando, obviamente, la preservación de las prestaciones inherentes al denominado Estado de Bienestar. Sanidad, educación y servicios sociales son y serán siempre una prioridad irrenunciable, avalada por los hechos.

La realidad certifica que Galicia ofrece educación gratuita desde el nacimiento hasta la finalización de los estudios universitarios o de FP. Nuestro alumnado supera la media de los países desarrollados en todas las competencias y somos líderes nacionales en varias materias. Galicia cuenta con el mejor calendario vacunal del mundo, ofrece un programa de cribados pionero y destina la mayor inversión de la historia a la atención primaria, que será objeto de una reforma integral para, entre otras cuestiones, adaptarla a la nueva realidad demográfica. Prácticamente el 100% de las personas dependientes (el 99,4% de las que tienen derecho) recibe un servicio o prestación. Nadie puede ni debe ser abandonado a su suerte.

Esta radiografía quedaría incompleta sin incorporar otras dos realidades.

La dificultad de acceso a una vivienda constituye un serio escollo para muchas familias y limita proyectos vitales. Por eso, en esta Legislatura nos hemos propuesto duplicar el número de viviendas públicas –de 4.000 a 8.000, todas ya en ejecución en este momento–, además de desarrollar suelo para 20.000 viviendas protegidas en la Comunidad.

El futuro pasa, necesariamente, por la innovación, lo que explica la apuesta de Galicia en materia de I+G+i, la I+D+i a la gallega, con una inversión anual de 1.000 millones de euros y un ritmo de crecimiento que duplica la media de España en esta materia.

Queremos y aspiramos a construir un futuro de calidad, con oportunidades para todos, en una tierra abierta el mundo que a todos recibe con los brazos abiertos.

Llevamos siglos haciéndolo con los peregrinos que, desde finales del primer milenio, recorren el Camino de Santiago para visitar la tumba del Apóstol. Lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo en el futuro.

En 2025, Galicia recibió cerca de 9 millones de visitantes, una cifra récord que seguramente se incrementará en el Xacobeo 2027 que estamos preparando con esmero. Para consolidar a Galicia como destino; como meta de peregrinos, viajeros o turistas, pero también como territorio propicio para la inversión y el emprendimiento. Galicia Calidade como expresión de la excelencia que caracteriza a nuestra tierra.