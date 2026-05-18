El II Foro de Prensa Ibérica arranca para impulsar el despegue del Noroeste

Prensa Ibérica, con motivo del II Foro del Noroeste, publica hoy este amplio suplemento de 80 páginas, en el que se analizan las claves de Asturias, Galicia y Castilla y León con artículos de expertos de primer nivel. En estas páginas escriben además los presidentes autonómicos, así como dirigentes de las patronales empresariales de las tres regiones.

Asturias reúne desde hoy a los principales líderes políticos, empresariales y sociales del Principado, Galicia y Castilla y León para analizar el rumbo de estas tres regiones estratégicas y situar también en el centro del debate el despegue que esta macrorregión está experimentando en numerosos ámbitos. El objetivo: consolidarse como uno de los grandes motores económicos de España y de Europa.

El II Foro del Noroeste, organizado por Prensa Ibérica, da continuidad al celebrado el pasado año en Santiago de Compostela y contará con la presencia de los tres presidentes autonómicos: el socialista Adrián Barbón (Asturias) y los populares Alfonso Rueda (Galicia) y Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León). La representación empresarial será también muy destacada, con dirigentes y directivos de importantes compañías con influencia en las tres comunidades. La cita se celebrará mañana, martes, en el Hotel de la Reconquista de Oviedo, donde desde primera hora de la mañana se desarrollarán distintos debates en los que los participantes abordarán algunas de las principales preocupaciones y desafíos de estos territorios. Infraestructuras, industria naval y de defensa, turismo, energía, minería, tecnología, agricultura, mundo rural o pesca serán algunos de los asuntos que centrarán las mesas de análisis.

Aunque el grueso del Foro tendrá lugar mañana, esta noche se celebrará una cena de bienvenida en el Palacio de La Riega, en Gijón, como anticipo de la gran cita.

Asturias, Galicia y Castilla y León suman cerca de seis millones de habitantes, representan el 12% del PIB nacional y albergan unas 400.000 empresas. Comparten además importantes retos comunes. El Foro analizará, por ejemplo, cómo las tres regiones han logrado revertir la tendencia demográfica y encadenan cinco años consecutivos de crecimiento poblacional gracias, en parte, a la inmigración y al auge del teletrabajo, que está permitiendo a muchos jóvenes regresar a sus lugares de origen.

Otro de los grandes frentes compartidos es el de las infraestructuras pendientes. Asturias, Galicia y Castilla y León reclaman al Estado avances más decididos en proyectos estratégicos, al tiempo que mantienen una reivindicación conjunta sobre los peajes de las autopistas. Los tres gobiernos autonómicos, pese a su distinto color político, exigen al Ejecutivo central la liberalización de la AP-9 y la AP-66.

Noticias relacionadas

Las oportunidades económicas del Noroeste serán también uno de los ejes clave del Foro de Prensa Ibérica. La contestación social y la burocracia están ralentizando el desarrollo de proyectos de energías renovables en las tres comunidades, todavía muy dependientes de los combustibles fósiles. En este contexto, Asturias, Galicia y Castilla y León exploran nuevas vías de crecimiento vinculadas a la industria de defensa, la minería de materiales críticos o la agroalimentación.