Luis Fernández-Vega recibe un premio en Madrid: "Investigamos para que repercuta cuanto antes en los pacientes”
El presidente del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega recoge, de manos de Alberto Núñez Feijoo, el IX Premio Fundación Eugenio Rodríguez Pascual
El oftalmólogo Luis Fernández-Vega Sanz ha destacado este lunes en Madrid que las investigaciones que desarrolla el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, en Oviedo, tienen como objetivo el repercutir “cuanto antes en la mejora de los tratamientos clínicos o quirúrgicos que dispensamos a nuestros pacientes”.
“Nuestra apuesta investigadora, clínica desde hace décadas y básica desde hace veinte años, es firme y comprensiva de distintos aspectos relacionados siempre con la oftalmología”, ha destacado el presidente del Instituto Fernández-Vega al recibir el IX Premio Fundación Eugenio Rodríguez Pascual, un reconocimiento que distingue la trayectoria, los méritos y la contribución de profesionales destacados en el ámbito de las Ciencias Biomédicas en los países de habla hispana.
El evento ha tenido como escenario la Real Academia Nacional de Medicina y ha contado con la participación, entre otros, de Eduardo Díaz-Rubio, presidente de la Real Academia Nacional de Medicina; Antonio Basagoiti García-Tuñón, presidente de la Fundación E. Rodríguez Pascual; Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular; José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España; y Fátima Matute, consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
"Un equipo guiado por la excelencia"
De entregar el galardón al doctor Fernández-Vega se ha encargado Alberto Núñez Feijóo, paciente de la clínica ovetense. En su discurso, el oftalmólogo asturiano ha aportado algunos datos llamativos del centro hospitalario: más de 250 trabajadores y una actividad anual de cien mil pacientes atendidos y diez mil cirugías. “Una labor que conjugamos con la intensa actividad docente que llevamos a cabo, por medio del Instituto Universitario Fernández-Vega, a través del cual graduados y doctorados de varios países dan un salto en su formación y cualificación profesional”, ha indicado.
El galardonado ha puesto de relieve la consolidación de “un equipo guiado por la excelencia” y la consecución de progresos en el ámbito de la investigación básica “que están siendo aplicados a los pacientes y que se traducen en mejoras contrastadas en la terapia que reciben”.
Fruto de estas indagaciones son también, según ha resaltado Luis Fernández-Vega Sanz, “las decenas de artículos publicados por las más prestigiosas revistas científicas de todo el mundo”, que contribuyen “a la puesta en común del conocimiento más avanzado en cada momento”.
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