Luz verde al arranque del anillo central eléctrico, clave para el desarrollo de la industria asturiana

El anillo central eléctrico, planteado hace más de 18 años y considerado clave para el desarrollo de la industria asturiana, ya tiene luz verde para su primera fase. La dirección general de Política Energética y Minas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, ha otorgado a Red Eléctrica de España las autorizaciones para construir la nueva subestación de Cardoso en Carreño, en la que invertirá 26,5 millones de euros, y la línea de alta tensión de 400 kilovoltios (kV) que unirá esa subestación con la de Grado y que aprovechará la traza de la actual línea de 220 kV.

Tanto la subestación de Cardoso como la línea de 400 kV Cardoso-Grado forman parte del proyecto del anillo central eléctrico de Asturias. De hecho, es la única parte de ese gran proyecto que ya está incluida en la vigente planificación de infraestructuras de transporte eléctrico. El resto del anillo, otras cuatro líneas de alta tesión y otras tantas subestaciones, aun tiene que ser incluido en la nueva planificación para iniciar su despliegue.

El anillo central eléctrico es vital para poder atender las nuevas necesidades energéticas de la industria asturiana, dentro de una creciente electrificación de procesos, y poder atraer nuevos proyectos intensivos en consumo eléctrico como la planta de componentes de placas solares de Sunwafe en Gijón o el horno de arco eléctrico de la acería de ArcelorMittal en Avilés.

Por un lado, Transición Ecológica ha otorgado a Red Eléctrica de España autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la nueva subestación Cardoso de 400 kV equipada con tres nuevas posiciones y seis posiciones de reserva. Esta infraestructura, esencial para el fortalecimiento de la red eléctrica del centro de Asturias y para la garantía de abastecimiento a las factorías industriales de la zona, se ubicará en Tamón, en el concejo de Carreño. El proyecto supondrá una inversión de más de 26,5 millones de euros. La subestación estará conectada, tanto en 400 kV como en 220 kV, a la red de transporte existente y, según la vigente planificación, garantizará la calidad y la seguridad del suministro eléctrico y reducirá la necesidad de restricciones técnicas en la zona, al tiempo que favorecerá la integración de la generación de energía renovable. El Gobierno del Principado ha destacado que la subestación de Cardoso será única en la red eléctrica nacional por las innovaciones incorporadas al proyecto y el diseño compacto, que reduce sensiblemente la superficie ocupada y el impacto visual del complejo.

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En paralelo, Transición Ecológica también ha otorgado a Red Eléctrica de España autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción del proyecto de construcción de la línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400 kV, simple circuito, entre la subestación de Santa María de Grado 400 kV y la futura subestación Cardoso 400 kV.