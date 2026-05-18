El Noroeste, en la antesala de la expansión

El noroeste español ha ganado relevancia en el panorama institucional en la última década. Esta mayor visibilidad tiene un punto de origen claro: el surgimiento de la Alianza del Noroeste en 2018. Este grupo, apodado el Lobby del Noroeste, hizo patente un doble desafío. Por un lado, visibilizó un conjunto de problemas crónicos compartidos por Asturias, Galicia y Castilla y León: el declive demográfico y el aumento del envejecimiento; el cierre de sectores industriales clave en la historia económica de la zona, y una conectividad ferroviaria insuficiente. Por otro lado, y esto es esencial, la Alianza demostró que el Noroeste posee una oferta robusta y real para España, Europa y el resto del mundo.

El potencial de esta macrorregión, que suma cerca de 135.000 kilómetros cuadrados y alberga a unos 6,2 millones de habitantes (en torno al 12,4% de la población nacional), no se agota en sus paisajes o su diversidad natural. Reside en un conjunto de fortalezas que, si bien son concretas, requieren desarrollo estratégico.

La primera fortaleza, por su alcance, es la vocación del Noroeste de ser un gran centro logístico para el tráfico de mercancías, tanto dentro de España como en las rutas hacia Europa y más allá. Con más de 1.800 kilómetros de litoral atlántico y cantábrico y una infraestructura portuaria ya existente, la región está posicionada para un papel significativo en el comercio global de las próximas décadas.

La historia enseña que la expansión económica está ligada a la expansión cultural y al progreso. Ciudades puerto como el Pireo en Atenas, Alejandría en Egipto, Venecia, Brujas y Amberes en la Edad Media, Sevilla y Cádiz en el Renacimiento, o los puertos de Londres durante la Revolución Industrial, fueron centros de encuentro, innovación y nuevas ideas.

Eran nodos donde el intercambio marítimo, ferroviario, aéreo y terrestre coincidía con el apogeo creativo. El Noroeste de España tiene los elementos geográficos y estructurales para reclamar esa función histórica en el presente.

La planificación eficiente de sus puertos y sus vías de conexión terrestre es el eje que puede desbloquear esta primera gran promesa, convirtiendo la posición geográfica en una ventaja competitiva sostenible. Esto implica una inversión continua y una coordinación interregional que trascienda la coyuntura política. El tránsito del comercio mundial en los años próximos demanda una respuesta estratégica en esta dirección.

La segunda propuesta de valor del Noroeste se sintetiza en el concepto de "La batería verde de Europa". Esta etiqueta agrupa iniciativas de alto impacto ambiental y económico. Incluye el desarrollo de proyectos de producción de Hidrógeno Verde y el despliegue de eólicas marinas, esenciales para la transición energética europea.

A esto se suma el crecimiento de las industrias navales y de automoción de la zona. Estos sectores justifican las expectativas que los analistas atribuyen a los factores productivos de la región. La producción de energías renovables, junto con los sectores tradicionales de alimentos, transporte, almacenamiento y logística, crea un ecosistema para proyectos, alianzas e interconexiones que ya están produciendo resultados y que tienen un amplio margen de crecimiento futuro.

Este enfoque dual, donde la energía limpia soporta la industria de alto valor, proyecta al Noroeste como un proveedor estratégico de sostenibilidad y tecnología en el continente. El potencial para nuevos proyectos y alianzas comerciales en estas áreas está destinado a ofrecer resultados.

El tercer pilar es la oferta que conecta a los habitantes del Noroeste con el resto del mundo: la producción agroalimentaria y el sector servicios. La región ofrece una gastronomía de primer nivel, una hostelería especializada, rutas culturales, religiosas, educativas y deportivas, y la posibilidad de explorar parajes naturales, practicar deportes marinos y disfrutar de programas enológicos.

Lo esencial es que esta actividad se apoya en una producción de calidad constante. La agricultura, la ganadería y la pesca son una fuente inagotable de productos de origen. A esto se suma la fabricación de alimentos preparados por pequeñas y medianas empresas, que demuestran una capacidad de emprendimiento vital.

La multitud de iniciativas para acoger a un número creciente de visitantes internacionales, atraídos por la riqueza y diversidad del territorio, confirman que la combinación de belleza escénica y calidad productiva es un modelo de éxito.

El desafío aquí es la gestión del crecimiento para asegurar que el aumento del turismo y la producción mantengan los estándares de calidad y sostenibilidad que definen la marca Noroeste. La riqueza y lo incomparable de lo mucho que hay por ver, conocer, recorrer o degustar en el territorio atrae a visitantes provenientes de puntos diseminados del planeta.

El Noroeste debe consolidarse como un actor clave en la transformación digital. Existen iniciativas, tanto privadas como públicas o fruto del acuerdo entre ambas, que buscan impulsar la formación de nuevas generaciones en áreas como TIC y Ciberseguridad. El objetivo es crear parques tecnológicos y estimular la generación de soluciones tecnológicas que se integren en la corriente global de la digitalización.

Ante las advertencias de que España puede rezagarse en el auge de la Inteligencia Artificial, las ciencias aplicadas y los saltos tecnológicos, el Noroeste tiene la obligación de proponerse como actor protagónico en el cierre de esa brecha. Esto requiere una política educativa y de inversión que asegure que el talento joven se forme, retenga y encuentre las condiciones para innovar dentro de la propia región. La tecnología no es un sector aislado; es el facilitador que puede optimizar la logística, la energía verde y la calidad de la producción, creando un círculo virtuoso de desarrollo.

La suma de estos elementos –la infraestructura logística, la capacidad de energía limpia, la oferta productiva y el impulso tecnológico– señala a una región en plena transformación. El paso decisivo dado ha sido la capacidad de preguntar: ¿hacia dónde deben dirigirse los esfuerzos?, ¿qué especialidades se deben priorizar en la formación de los jóvenes?, ¿cómo capitalizar las capacidades y las voluntades de los ciudadanos?

Esta orientación implica un reclamo por parte de la ciudadanía. Se necesitan proyectos con resultados, líderes que tomen la iniciativa, mecanismos de consulta y participación que funcionen, y un esfuerzo serio para atraer inversionistas y fundar nuevas empresas.

Es igualmente importante crear facilidades para la acogida de inmigrantes, un factor crucial para combatir la crisis demográfica, y extender una cultura de emprendimiento y oportunidad a todas las escalas comunitarias.

La región se halla, en este momento, en la antesala de una expansión, una transición hacia destinos mejores. Entidades como ABANCA, que han fortalecido su presencia en la zona, demuestran su confianza en este futuro. Nuestro papel como asesores, nuestra gama de servicios financieros y nuestras políticas crediticias deben alinearse directamente a contribuir con esta expansión. El sector financiero no puede ser un simple espectador de lo que ya está en marcha, sino un catalizador activo del proceso.

Finalmente, el debate público juega un papel indispensable. Iniciativas como el Foro del Noroeste y el esfuerzo del Grupo Prensa Ibérica para generar información y discusión sobre el futuro de Asturias, Castilla y León y Galicia, son vitales. Estos espacios deben lograr la participación de autoridades, líderes empresariales, académicos y sectoriales.

El objetivo es definir intereses ciudadanos, regionales y nacionales como prioritarios, asegurando que se mantengan libres de debates estériles o motivados por objetivos políticos de corto plazo. La expansión del Noroeste exige una visión de futuro, coordinada y con propósito. Todo apunta a una región que cambia y se transforma, que ha dado pasos decisivos en la práctica primordial para su futuro: la definición de una estrategia.