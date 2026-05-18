El Noroeste que innova, transforma y crea futuro

Durante años, el relato dominante ha situado la innovación en los grandes polos tecnológicos y económicos, como si el talento, la capacidad de emprender o la generación de riqueza respondiesen únicamente a criterios de tipo geográfico. Desde el Noroeste peninsular llevamos tiempo demostrando justo lo contrario: la innovación no es patrimonio de unos pocos territorios, sino que depende del conocimiento, la visión y la conexión con la realidad productiva.

Y los datos avalan esta realidad. En 2024, la inversión en innovación en Galicia ascendió a cerca de 969 millones de euros, con un crecimiento del 32,7%, más del doble que la media estatal, situada en el 13%. El gasto en I+D sobre el PIB se incrementó hasta el 1,3%. A pesar de encontrarse por debajo de la media estatal y europea, la comunidad gallega viene reduciendo la distancia en este indicador con respecto a España y al conjunto de Europa desde 2014.

Estas cifras, sumadas a las de otras zonas estratégicas vecinas como son Asturias y Castilla y León, reflejan un avance significativo y nos consolidan como un polo de innovación dentro del sistema estatal de I+D+i, con una tendencia claramente al alza y sostenida en el tiempo.

Pero aquí vamos más allá de la investigación. Transferimos el conocimiento. Y esa diferencia es clave. En el Noroeste existe talento, conocimiento y una capacidad real de innovar y, sobre todo, existe una cultura que entiende que la tecnología no puede quedarse en el laboratorio. Desde los centros tecnológicos como Gradiant actuamos como palanca de generación de I+D y de transferencia, transformando la tecnología en soluciones, en aplicaciones concretas que mejoran la competitividad de las empresas, generan empleo y abren nuevas oportunidades. Esa es la verdadera medida de la innovación: su impacto.

Además, lo hacemos desde lo que algunos consideran "periferia". Para nosotros, estar lejos de los grandes centros nunca ha sido una debilidad, sino un estímulo para competir de otra manera: con especialización, poniendo en valor el talento regional y con una visión clara de hacia dónde queremos avanzar. Hoy, desde el Noroeste nos estamos posicionando en ámbitos de "deeptech" con aplicaciones reales, conectando tecnologías como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la cuántica o la fotónica con sectores productivos clave. No hablamos de futuro, hablamos de presente: de cómo estas capacidades ya están modernizando empresas y mejorando sectores tradicionales de nuestra economía, al mismo tiempo que estamos creando la base tecnológica industrial del mañana, sentando las bases de nuevos sectores que están llamados a generar la riqueza en el futuro.

Es importante entender que la capacidad innovadora de un territorio se mide tanto por su capacidad tecnológica como por su habilidad para convertir esa tecnología en riqueza. Y aquí es donde el ecosistema del Noroeste demuestra su madurez. Porque innovar no va solo de investigar: va de apoyar al tejido empresarial existente, crear compañías, atraer inversión y generar empleo cualificado. Es transformar ideas en proyectos empresariales que crecen, compiten y se consolidan en un entorno globalizado.

En este sentido, el impacto del ecosistema tecnológico que impulsamos desde Gradiant es especialmente relevante. Llevamos casi 20 años contribuyendo al fortalecimiento de este ecosistema de innovación tecnológica en el ámbito de las TIC, tanto en España como en Europa, desarrollando soluciones vinculadas a la conectividad, la inteligencia y la seguridad con las que contribuimos a reforzar y mejorar la competitividad de sectores estratégicos a nivel mundial comQrytiono el primario, la salud, las telecomunicaciones o el aeroespacial, entre otros.

En 2025, desde el Centro Tecnológico captamos para España un total de 5,5 millones de euros destinados a I+D procedentes de proyectos europeos, un 180,6% más que en 2024.

Además, a lo largo de los últimos años hemos contribuido a la creación de cinco "spin-off" que hoy operan en mercados altamente competitivos, llevando el conocimiento generado a entornos reales de negocio. Recientemente presentamos Qrytion, un nuevo proyecto tecnológico desarrollado para responder a las crecientes exigencias de seguridad, gestión y escalabilidad del ecosistema financiero y de los medios de pago digitales. Qrytion, desarrollado en el marco del Programa Ignicia de la Xunta de Galicia, tiene como objetivo mejorar la gestión y la protección de los activos criptográficos en las entidades financieras y aspira a constituir nuestra sexta "spin-off".

Desde Galicia, hemos realizado importantes desarrollos como una cartera digital pensada para empresas y administraciones y diseñada para operar en el ecosistema europeo. Se trata de NovaWallet, una solución que representa la apuesta de Gradiant para acelerar la adopción de la identidad digital en Europa, sustituyendo a los certificados tradicionales y permitiendo la autenticación segura y gestión de credenciales bajo estándares europeos. Una herramienta que se apoya en nuestra experiencia en tecnologías "deep tech", combinando inteligencia artificial aplicada y "blockchain" para reforzar la seguridad y la confianza.

A ello se suma la reciente puesta en marcha del fondo de inversión TRL 13, una iniciativa que refuerza el acompañamiento a proyectos con base "deeptech" en fases de baja madurez, facilitando su llegada al mercado y consolidando un modelo en el que la innovación se traduce en crecimiento económico tangible.

Esto es lo que está ocurriendo en el Noroeste: una transformación discreta pero constante, basada en la conexión entre conocimiento, tecnología, empresa y mercado. El futuro no pertenece únicamente a quienes concentran recursos, sino a quienes saben activarlos en la dirección correcta. Y en eso, el Noroeste peninsular ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad: una región que innova, que emprende y que construye, día a día, su propio modelo de desarrollo.