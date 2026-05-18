El Noroeste toma la palabra

Asturias, Galicia y Castilla y León suman fuerzas para empezar a reescribir su propio relato. Durante demasiado tiempo, su desarrollo ha estado condicionado por retos estructurales como el declive demográfico, la dispersión territorial y el déficit de infraestructuras. Sin embargo, algo está cambiando, y en la buena dirección. El Noroeste español es hoy un territorio que emerge, que se reconoce a sí mismo y que aspira a ocupar un lugar central en el desarrollo económico de España y Europa.

Tras el éxito de la primera edición del Foro del Noroeste, celebrada el pasado año en Santiago de Compostela con la participación de los presidentes Adrián Barbón (Asturias), Alfonso Rueda (Galicia) y Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), Prensa Ibérica impulsa ahora en Oviedo una segunda cita, también con su presencia, que aspira a consolidar una mirada compartida sobre un territorio de enorme peso: más de una cuarta parte de la superficie de España, seis millones de habitantes, el 12% del PIB nacional y cerca de 400.000 empresas, muchas de ellas líderes en sectores como la siderurgia, el automóvil o la construcción naval.

El valor del Noroeste reside en su capacidad de transformación y adaptación a las nuevas realidades, y la evolución demográfica es uno de los indicadores más reveladores. Por quinto año consecutivo, Galicia, Asturias y Castilla y León ganan población, sumando más de 41.000 nuevos residentes. Un dato que resulta especialmente significativo porque rompe una inercia histórica y abre un nuevo escenario socioeconómico, más dinámico y esperanzador.

Este avance demográfico se produce en paralelo a una recomposición del tejido productivo. Sectores tradicionales, como la agroalimentación, la pesca o la agricultura, conviven con otros que demuestran en la actualidad una renovada vitalidad: la industria de defensa, la minería de materiales críticos, el desarrollo tecnológico, el vehículo eléctrico o las energías renovables, ganando fuerza además el turismo cultural y de experiencias, apoyado por una extraordinaria oferta gastronómica.

En esta coyuntura, el corredor del Noroeste está llamado a ser pieza esencial para articular el desarrollo en esta macrorregión, aunque su impulso aún se enfrenta a importantes obstáculos.

Las infraestructuras siguen siendo una asignatura pendiente que urge aprobar. Los proyectos estatales ferroviarios, viarios y logísticos avanzan con demasiada lentitud, generando una percepción de agravio comparativo respecto a otros territorios en gallegos, asturianos y castellanoleoneses.

En un espacio caracterizado por la dispersión poblacional y las dificultades geográficas, estas carencias tienen un impacto directo negativo en la vida de los ciudadanos y en las expectativas de las empresas.

La prosperidad del cuadrante Noroeste del país exige conectar su estrategia de innovación, competitividad y sostenibilidad con las infraestructuras y la movilidad que sus habitantes merecen. Solo con comunicaciones de primer nivel su brújula apuntará con éxito al crecimiento social y económico.

De ahí la importancia de un encuentro como el Foro del Noroeste, que busca un diagnóstico riguroso de la situación, identifica prioridades compartidas y pretende cristalizar en soluciones y acciones concretas. La alineación y la cooperación de las tres comunidades autónomas que integran el cuadrante noroccidental de la península constituye una necesidad estratégica si estos territorios quieren competir con otros polos de alta intensidad económica como Madrid, Cataluña, País Vasco, Andalucía o Levante.

Pero competir en igualdad de condiciones exige reglas de juego idénticas para todos. Esto implica desde la supresión de peajes hasta la exigencia de inversiones y plazos concretos en infraestructuras ferroviarias y marítimas que conecten con los grandes ejes comerciales. Asimismo, resulta esencial consolidar una financiación justa que considere los costes de prestación de servicios en zonas de orografía compleja y redoblar la apuesta por la I+D mediante la coordinación de recursos y actuaciones.

El Noroeste debe hacerse oír con una voz propia que sea capaz de situar sus desafíos y su proyección en la agenda pública nacional. Necesita reforzar sus alianzas, generar sinergias y proyectarse al exterior como un espacio de inversión, innovación y bienestar social. No solo está en juego el futuro de tres comunidades autónomas sino también la posibilidad de forjar un país con mayor cohesión y equilibrio territorial.

El sólido posicionamiento de Prensa Ibérica en estas tres comunidades autónomas, reflejo de nuestro compromiso con sus ciudadanos, nos ha llevado a impulsar el Foro del Noroeste, una cumbre que reúne a autoridades y empresarios al más alto nivel, así como a referentes sociales, para intercambiar ideas sobre el potencial, las necesidades, las reivindicaciones y las inquietudes de asturianos, castellanoleoneses y gallegos.

Nuestros diarios en estos territorios –La Nueva España, Faro de Vigo, El Correo Gallego, La Opinión A Coruña y La Opinión-El Correo de Zamora– brindan un amplísimo tratamiento informativo –del que este suplemento solo es parte– a un evento que representa mucho más que un encuentro.

El Foro del Noroeste representa mejor que ningún otro hito social nuestra voluntad de construir una conciencia compartida en la que converjan la ambición de avanzar y el compromiso con las personas. Creemos que el intercambio de ideas y conocimientos es el cimiento básico sobre el que la Humanidad fundamenta su progreso.

Y el primer gran rasgo de este encuentro es que, desde la óptica de la España plural que define a nuestros medios de comunicación y en un contexto marcado por la polarización y la confrontación política, el Foro del Noroeste tiene una clara vocación: dejar de lado los intereses partidistas para unir voluntades y trabajar juntos para hacer de estos territorios lugares aún mejores para vivir.

En este especial encontrará, querido lector, valiosa información sobre un territorio que ha decidido tender puentes para alumbrar su propio futuro. Espero que disfrute de la lectura.