El Principado aprueba una nueva edición del programa para atraer jóvenes al campo (y con novedades para quienes quedaron en lista de espera)
El Consejo de Gobierno aprueba un gasto inicial de ocho millones, ampliable a doce si hubiese una alta demanda de peticiones
Tras una primera edición envuelta en críticas por la cantidad de solicitantes que se quedaron fuera, el Gobierno del Principado aprobó este lunes la segunda edición del programa “Incorpórate al agro”, que busca apoyar la llegada de jóvenes y nuevos profesionales al campo asturiano. En esta ocasión, el gasto autorizado es de 8 millones, ampliable hasta los doce.
La principal novedad es que todas las personas que quedaron en lista de espera el año pasado podrán optar a las ayudas sin necesidad de realizar nuevos trámites, más allá de manifestar expresamente su voluntad de ratificar la solicitud. Es decir, no tendrán que aportar un nuevo plan empresarial ni documentación adicional. En total, podrán beneficiarse de esta medida 94 personas: 51 jóvenes y 43 nuevos agricultores y ganaderos.
La cuantía de las ayudas se sitúa en 50.000 euros. No obstante, puede alcanzar los 100.000 en el caso de mujeres que se sumen a las labores agrícolas y ganaderas, explotaciones en extensivo que adopten medidas preventivas frente a los daños de la fauna salvaje, producciones ecológicas o lácteas en zonas de montaña o producciones de alimentos amparados por una marca de calidad.
Este plan busca facilitar “la incorporación de nuevas generaciones al campo, así como promover explotaciones más competitivas, sostenibles y adaptadas a los retos del medio rural”. Además, permite compatibilizar las tareas agrícolas y ganaderas con otro tipo de actividades económicas.
“La agricultura a tiempo parcial favorece la continuidad de las pequeñas explotaciones y permite incrementar la renta de los profesionales, al tiempo que ayuda a la fijación de población y a la conservación del medio rural”, defienden en el Principado.
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