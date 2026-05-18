Retinol, retinal y arrugas: los antioxidantes imprescindibles para mantener tu piel joven y cuidarla sin errores
Los retinoides son uno de los antioxidantes más potentes del mundo de la cosmética, un imprescindible en tu rutina de skincare para mantener tu piel joven y controlar los signos de la edad
L. L.
En este episodio del podcast de Supermercados masymas, "Queremos Ayudarte", hablamos con la doctora Lina Arias sobre uno de los temas más buscados en el cuidado de la piel: retinol, retinal y envejecimiento.
En esta entrega se abordarán las diferencias entre estos dos activos tan populares dentro del mundo del skincare y entenderemos cómo funcionan realmente los retinoides, por qué ayudan a mejorar el colágeno, la elasticidad y la textura de la piel, y cuál es su papel en la prevención del envejecimiento cutáneo.
También desmontamos errores muy comunes en las rutinas de cuidado facial: desde el uso excesivo de productos exfoliantes hasta la falta de descanso entre tratamientos o la mala aplicación de los activos. Hablamos de la importancia de adaptar la rutina a cada tipo de piel, del orden correcto de aplicación y de por qué menos, muchas veces, es más.
Y si hay un mensaje clave en este episodio es este: ningún tratamiento antiedad funciona sin una buena protección solar, el verdadero básico para prevenir arrugas y cuidar la piel a largo plazo. Un episodio práctico, claro y muy útil para aprender a cuidar la piel con criterio y sin caer en modas.
- Adiós a las vacaciones escolares de toda la vida: los alumnos tendrán casi tantos días de descanso en Todos los Santos que en Semana Santa
- Cada día cierra un comercio en Asturias y en una céntrica calle de Oviedo tres históricos se sumarán a la lista: 'No se gana para todos los gastos
- Un camión de la Vuelta Ciclista se queda suspendido en el aire en el Angliru y deja atrapados a otros transportistas de la prueba
- Caen los 'Whiteboys', la organización juvenil de ultraderecha más violenta de Asturias: hay 19 detenidos, cuatro de ellos menores
- Es invierno en mayo: está nevando en la autopista del Huerna y los termómetros caen en Asturias hasta los 4 grados bajo cero
- ¿Cuándo va a dejar de llover en Asturias? La Aemet responde y cuidado si has hecho planes para los próximos días (vuelve la nieve)
- El drama de los interinos asturianos: 'Me planto con 60 años teniendo que aprobar una oposición y pudiendo irme a la calle
- El último censo de osos lo confirma: hay más ejemplares en la Cordillera Cantábrica y mayor conexión entre las subpoblaciones oriental y occidental