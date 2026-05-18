Retinol, retinal y arrugas: los antioxidantes imprescindibles para mantener tu piel joven y cuidarla sin errores

En este episodio del podcast de Supermercados masymas, "Queremos Ayudarte", hablamos con la doctora Lina Arias sobre uno de los temas más buscados en el cuidado de la piel: retinol, retinal y envejecimiento.

En esta entrega se abordarán las diferencias entre estos dos activos tan populares dentro del mundo del skincare y entenderemos cómo funcionan realmente los retinoides, por qué ayudan a mejorar el colágeno, la elasticidad y la textura de la piel, y cuál es su papel en la prevención del envejecimiento cutáneo.

También desmontamos errores muy comunes en las rutinas de cuidado facial: desde el uso excesivo de productos exfoliantes hasta la falta de descanso entre tratamientos o la mala aplicación de los activos. Hablamos de la importancia de adaptar la rutina a cada tipo de piel, del orden correcto de aplicación y de por qué menos, muchas veces, es más.

Y si hay un mensaje clave en este episodio es este: ningún tratamiento antiedad funciona sin una buena protección solar, el verdadero básico para prevenir arrugas y cuidar la piel a largo plazo. Un episodio práctico, claro y muy útil para aprender a cuidar la piel con criterio y sin caer en modas.