Cambio de ciclo: la subida de precios frena el incremento de compraventas de viviendas en Asturias, que caen un 7,2% en el inicio de 2026

La compraventa de viviendas en Asturias cerró el primer trimestre de 2026 con una caída del 7,2% en comparación con el mismo periodo de 2025, un año con cifras que no se daban desde los tiempos de la burbuja inmobiliaria. La fuerte subida de los precios de los inmuebles registrada en los últimos meses está enfriando el mercado, coinciden los expertos. No obstante, las cifras siguen siendo muy altas dentro de la serie histórica.

En total, en enero, febrero y marzo se completaron en Asturias 3.854 compraventas, de las que 298 fueron de vivienda nueva y 1.061 de vivienda usada. La cifra total es inferior a la registrada en el mismo periodo del pasado año, cuando se contabilizaron 4.154 compraventas. Son 300 menos, una caída del 7,2% que supera la registrada a nivel nacional, que fue del 2,5%.

Con perspectiva, el análisis es doble. Por un lado, la venta de viviendas sigue fuerte: las cifras del primer trimestre de 2026 se sitúan entre las más altas de la serie. Pero, por otro lado, la fuerte subida interanual de los precios, de dos dígitos en Asturias, muy por encima del alza de los salarios, empieza a ralentizar la demanda. La situación de Asturias es similar a la del conjunto de España.

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Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario Idealista, afirmó que "los datos muestran lo que podría deducirse como un cambio de ciclo o, al menos, una estabilización a nivel nacional del apetito comprador". Por su parte Iñaki Unsain, CEO de ACV Gestión Inmobiliaria, explicó que "el mercado sigue teniendo una demanda muy sólida, pero cada vez hay menos vivienda disponible para sostener el volumen de operaciones que vimos durante 2024 y buena parte de 2025”. "Los datos confirman una tendencia de ligera desaceleración interanual, aunque dentro de un contexto de actividad todavía muy elevada", apuntó por su parte Ferran Font, director de Estudios del portal inmobiliario pisos.com, que añadió que "las perspectivas para los próximos meses apuntan a que el mercado mantendrá niveles elevados de compraventa, especialmente ante las expectativas de nuevas subidas de precios y un posible cambio de escenario en los tipos de interés derivado de la actual situación geopolítica, un factor que ya comienza a reflejarse en la evolución del Euríbor"