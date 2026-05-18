Tres voces para un mismo camino

Asturias, Galicia y Castilla y León compartimos geografía, cuajada a menudo de fríos y nieblas. Tal vez por eso a simple vista no se advierta que también compartimos una forma de estar en España, de hacer país. Con personalidad propia, con intereses específicos y con diferencias políticas, desde luego, pero también con la convicción de que hay causas que merecen un esfuerzo conjunto. Somos territorios con singularidades evidentes, pero también con una vocación compartida. Distintos caminos que confluyen en la defensa del interés general y de un modelo territorial más equilibrado.

Oviedo/Uviéu acoge la segunda edición del Foro del Noroeste. Felicito a Editorial Prensa Ibérica y, de forma muy especial, a LA NUEVA ESPAÑA por una iniciativa que ya demostró el año pasado, en Santiago de Compostela, su enorme utilidad. Abordará nuestros desafíos, descubrirá nuestras oportunidades y, sobre todo, nos proporcionará un altavoz común.

Un altavoz necesario, porque el Noroeste debe hacerse notar sin complejos de ningún tipo. Nos asisten la razón, la justicia y hasta nuestro sentido institucional, que tanto se echa de menos en ocasiones. Somos gobiernos distintos con orientaciones políticas distintas, pero capaces de cooperar en beneficio del bien común. Esa es una de las mejores expresiones de la buena política: la que no convierte la discrepancia en trinchera ni la diferencia en excusa para la inacción.

Tampoco nos miramos el ombligo. Frente a la tentación del ensimismamiento, hemos demostrado que sabemos pensar más allá de nuestras propias fronteras. Nunca planteamos nuestras demandas en términos excluyentes. Al contrario, lo que reclamamos parte de una convicción sencilla, pero muy importante, y es que el progreso de nuestros territorios no resta, sino que suma; no debilita el proyecto común, sino que lo fortalece. Esa actitud también expresa una manera de estar en España: con firmeza en la defensa de los intereses propios, sí, pero con vocación integradora.

Ese espíritu se refleja con claridad en uno de los principales espacios de acuerdo, el de la financiación autonómica. Asturias, Galicia y Castilla y León defendemos un modelo que preserve la solidaridad interterritorial y que no quede condicionado por la distinta capacidad fiscal de cada territorio. Por eso insistimos en que la equidad en el acceso a los servicios públicos exige tener en cuenta las circunstancias que encarecen su prestación, como la dispersión poblacional, la orografía o, principalmente, el envejecimiento. Creemos que este planteamiento no sólo es beneficioso para nuestras tres comunidades, sino que es bueno para todo el Estado.

Es una cuestión clave, irrenunciable, como el necesario impulso al Corredor Atlántico, a todas luces una reivindicación estratégica y prioritaria. Es imprescindible para reforzar la competitividad del Noroeste, para mejorar su conexión logística e industrial y para asegurar que pueda medirse en igualdad de condiciones con otros grandes ejes de desarrollo.

Hay otra cuestión que merece ser resaltada por una razón de justicia. Es el caso de los peajes de la autopista del Huerna, que afecta a Asturias y León, y de la AP-9, en Galicia. En ambos casos, hablamos de una prórroga discriminatoria e ilegal, tal como ha dictaminado la Comisión Europea.

En lo que respecta a Asturias, nuestra posición es clara: mantenemos abierta la interlocución política, por supuesto, pero sin renunciar jamás a defender los intereses del Principado con todos los instrumentos que ofrece nuestro estado de derecho y la propia Unión Europea, incluidos los judiciales. El planteamiento es fácil de resumir: dialogar siempre que sea posible, actuar siempre que sea necesario. Así entendemos la defensa de Asturias: con lealtad institucional, pero también con determinación. Ante las injusticias –y la prórroga del peaje del Huerna lo es, sin duda– solo cabe dar pasos al frente.

El turismo ofrece otro buen ejemplo. Asturias, Galicia y Castilla y León compartimos la misma visión de un modelo alejado de la masificación y basado en el equilibrio entre el disfrute y la preservación del territorio. Las rutas jacobeas que atraviesan nuestros territorios representan bien esa forma de entender la actividad turística: un turismo ligado al patrimonio, al paisaje, a la memoria y al respeto por los lugares que se visitan. En esa línea se sitúa la apuesta del Gobierno de Asturias por el respeturismo.

Otro ámbito en el que la cooperación resulta imprescindible es el de la lucha contra los incendios forestales. El calentamiento global ha cambiado por completo la magnitud del riesgo, lo ha extendido, lo ha intensificado y lo ha convertido en un desafío que supera fronteras administrativas. Ya no hay territorios exentos, libres por su situación geográfica del peligro de grandes fuegos devastadores. Por eso, los incendios deben ser concebidos cada vez más como una cuestión de país, que exige coordinación, recursos compartidos y la máxima colaboración.

Asturias, Galicia y Castilla y León no caminan juntas porque sean iguales, sino porque, siendo distintas, saben reconocer aquello que las une. Esa es una de las enseñanzas más profundas del Camino de Santiago (que, recordemos, nació en Oviedo/Uviéu, ciudad anfitriona del Foro). Existen muchas rutas, muchos ritmos y muchas maneras de avanzar, pero todas comparten un mismo punto de encuentro. También nuestras comunidades recorren itinerarios propios, con sus singularidades y sus acentos, pero hay etapas que solo se culminan con éxito si se afrontan juntos. Para muchos objetivos, Asturias, Galicia y Castilla y León estamos decididos a echarnos al mismo camino.