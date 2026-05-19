Agenda: qué hacer en Asturias hoy martes 19 de mayo de 2026

Oviedo

Coloquio sobre Nicaragua

A las 19.30 horas, en el Club LA NUEVA ESPAÑA, coloquio sobre la labor que realiza en Nicaragua con adolescentes la entidad «Arco Iris. Educación para el desarrollo», con la intervención de la doctora Isolina Riaño Galán, fundadora y vicepresidenta de la organización, y Beatriz Coto, directora general de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo. El acto contará además con un espectáculo de danza contemporánea a cargo de Chus Western y Silvia Bango.

RIDEA

A las 19.00 horas, en el Salón de Actos del RIDEA, en el Palacio del Conde de Toreno, conferencia de Pilar Cervera, directora del Servicio de Asesoría Jurídica de la Asociación Española de Fundaciones, bajo el título «Mecenazgo: normativa en España con especial referencia al caso de Asturias». Presentará el acto Antonio Blanco Prieto, coordinador del Consejo Autonómico de Asturias de la Asociación Española de Fundaciones.

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Sociedad Filarmónica

A las 19.45 horas, en el Teatro Filarmónica, concierto de la pianista Diana Cooper, dentro de la programación de la Sociedad Filarmónica, con obras de Scarlatti, Mendelssohn y Granados, entre otros compositores.

Poetas con Ángel

A las 19.00 horas, en el Aula «Rector Alas» del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, encuentro del ciclo «Poetas con Ángel» con Jorge Riechmann, que hablará sobre «De un “áspero mundo” a un mundo en ruinas. Sobre poesía y excepcionalidad histórica en la cultura española reciente». Presentará el acto Carlos Iglesias Díez. Entrada libre hasta completar aforo.

Vetusta Jazz

A las 20.00 horas, en el Teatro Campoamor, concierto de Sumrrá dentro del ciclo Vetusta Jazz, con Manuel Gutiérrez al piano, Xacobe Martínez-Antelo al contrabajo y Lar Legido a la batería, en una actuación conmemorativa de su 25.º aniversario.

RADAR

A las 19.00 horas, en el Teatro Casino de Trubia, proyección de «Una quinta portuguesa», película dirigida por Avelina Prat e interpretada por Manolo Solo, María de Medeiros, Branka Katic, Rita Cabazo, Xavi Mira, Morgan Blasco, Gonçalo Dantas y Rui Morisson, sobre un profesor de geografía que, tras la desaparición de su mujer, suplanta la identidad de otro hombre como jardinero de una quinta portuguesa.

Bebecuentos

A las 18.00 horas, en la Biblioteca de San Claudio, sesión de bebecuentos «Rimas con cuentos», a cargo de Teatro los Pintores, dirigida a niños de 0 a 3 años. Inscripción obligatoria en la biblioteca.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de ­lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Sala Borrón

La sala Borrón del Instituto Asturiano de la Juventud (calle Calvo Sotelo,5) acoge la exposición «De carne y oro», de la artista asturiana Raquel Lobo, ganadora de la 35.ª edición de la Muestra de Artes Plásticas del Principado de Asturias (MAPPA). La muestra podrá visitarse hasta el próximo 29 de junio, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Entrada libre.

Gijón

Teatro de la Laboral

Hoy a las 19.30 horas, tendrá lugar en el teatro de la Laboral el «Concierto de Bandas» del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón, con la participacion de la Bandina, dirigida por Mariana Fernández Astaburuaga, y la Banda EP, con José Merenciano Novejarque como director. La entrada es libre.

Toma 3

El Festival Pint Of Science es un evento de índole internacional que invita a los investigadores más punteros a compartir sus conocimientos en un ambiente relajado y distendido. Con ese marco, hoy en la Librería Café-Toma 3, a las 19.00 horas, tendrá lugar la charla «Explorando fronteras: del átomo al planeta inteligente», con Alfonso Gallo, Juan Díaz Colunga, Antonio Navarro Manso y Sara Cloux.

Antiguo Instituto

Organizado por la Librería La Oreja Verde, hoy se presenta, a las 19.00 horas, en la sala de conferencias del Centro de Cultura Antiguo Instituto, el libro «Selfis, satisfyers, mascotas y robots», del catedrático de Psicología Marino Pérez Álvarez. Intervendrán en la presentación: el autor, Ana González Menéndez, profesora de Psicología Clínica; David Alvargonzález, filósofo, y Paco Abril, escritor y artista plástico.

Antiguo Instituto

«Exabruptos místicos y otras sinsorgadas» es el libro del gijonés Álvaro Noguera que se presenta hoy, a las 19.00 horas, en el centro de Cultura Antiguo Instituto, organizado por Gesto Sociedad Cultural. La entrada es libre. En la presentación el autor estará acompañado de la escritora Mar Braña Gancedo.

Escuela de Comercio

En la sede del Ateneo Jovellanos, en la Escuela de Comercio hoy sigue el ciclo «Los cursos de los martes del Ateneo Jovellanos» y de la sección «Florence Nightingale:_el origen de la enfermería contemporánea». En su cuarta sesión la enfermera Lorena Busto, doctora en ciencias de la salud, hablará sobre «Las Nightingales del siglo XXI» y de la impronta que dejó, visible en la evolución de la profesión enfermera, tanto en sus competencias como en su propia especialización durante un siglo XX.

Escuela de Comercio

La Sociedad Filarmónica de Gijón, la Fundación Municipal de Cultura, el Taller de Músicos y el Ateneo Jovellanos se han unido para facilitar un acercamiento más personal entre el público y algunos de los músicos participantes en la temporada de conciertos de la Sociedad Filarmónica de Gijón, a través de una charla-coloquio participativa. En esta ocasión, en la Escuela de Comercio a las 19.30 horas, las intérpretes invitadas serán la violonchelista francosuiza Nadège Rochat y la pianista asturiana Noelia Rodiles. Ambas protagonizan mañana miércoles, día 20, el concierto N.º 1715 de la temporada de la Sociedad Filarmónica de Gijón.

Gijón de Pinchos

La ciudad acoge, entre el 15 y el 24 de mayo, el 18.º Campeonato de Pinchos y Tapas de Gijón, Gijón de Pinchos. En el certamen participan 45 establecimientos hosteleros de todo el municipio. De esa selección de bocados saldrán los ganadores de las «Escaleronas» de Oro, Plata y Bronce a término del concurso.

Antiguo Instituto

Hasta el 22 de mayo se podrá visitar la exposición «Retroalimentación y quimera», de Marga Sancho y Rufino Arbesú.

Avilés y comarca

Proyectos educativos para emprender

La plaza de España de Avilés acoge durante toda la mañana, desde las 9.00 horas, una nueva edición del Mercado de Cooperativas constituidas por alumnado de Educación Primaria, Educación Secundaria y Educación Especial que han desarrollado los proyectos educativos Jóvenes Emprendedores Sociales (JES), Empresa en Mi Escuela (EME) y Empresa Joven Europea (EJE).

XXXI Jornadas de Teatro Escolar de Avilés (IES Carreño Miranda)

El teatro Palacio Valdés acoge a las 20.00 horas la representación de «Cuatro corazones con freno y marcha atrás» de Jardiel Poncela a cargo de alumnos del IES Carreño Miranda, encargados de abrir las XXXI Jornadas de teatro escolar que impulsa la concejalía de Cultura. Acceso gratuito.

Cine de los martes: «Calle Málaga» , en la Casa de Cultura

A las 20.15 horas se proyecta en el auditorio de la Casa de Cultura «Calle Málaga» (Marruecos 2025) (116’). Entradas al precio de 4 euros en los canales habituales: la taquilla de la Casa de Cultura y las páginas web www.teatropalaciovaldes.es y www.unientradas.es.

Demostración de actividades de fin de curso de la edición XL de AUPA

A las 19.00 horas, la Factoría Cultural acogerá una demostración de actividades de fin de curso de las Aulas Populares de Avilés (AUPA). Hoy es el turno de los cursos de bailoterapia, zumba y sevillanas en que el alumnado realizará diversas coreografías practicadas a lo lardo del año. El curso de costura realizará pequeños desfiles entre los bailes con ropas elaboradas por las alumnas. A lo largo de toda la actuación habrá una performance de pintura en directo a cargo de Esther Martínez Méndez. Presentado por Maite Capín y Adan Alonso.

«Música en la Biblio» con el Conservatorio

La música volverá a llenar la sala infantil de la Biblioteca Bances Candamo, en la Casa de Cultura, con una nueva sesión de «Música en la Biblio». Una cita ya clásica dentro de la programación de las actividades dirigidas a los más pequeños en la red de bibliotecas y que persigue acercar la música a niños y niñas de una forma cercana y divertida. Será a las 18.00 horas en Bances Candamo.

Concierto del Julián Orbón

A las 19.00 horas actúa el alumnado de piano del conservatorio Julián Orbón en el auditorio del centro, en la calle de la Ferrería. Entrada libre.

Exposición al aire libre «Corales. Lo que Darwin pasó por alto»

Hasta el 13 de octubre, la plaza del Niemeyer acoge la exposición «Corales. Lo que Darwin pasó por alto». Una muestra que invita a reflexionar sobre los límites entre la ciencia, ficción y creación artística de Joan Fontcubierta. Se puede visitar todos los días de 8.00 a 00.00 horas.

Exposición «El contemplanubes»

El artista Pablo Basagoiti expone en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones su exposición «El contemplanubes», una colección de 30 imágenes del horizonte tomadas frente al mar Cantábrico. Se puede visitar hasta el 31 de mayo los martes y miércoles de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a domingo de 18.00 a 19.00 horas.

Exposición «Memoria de lo cotidiano»

La Casa de Cultura de Avilés acoge hasta el 7 de septiembre la exposición «Memoria de lo cotidiano». Se trata de una muestra de 21 obras del trabajo de Pérez Simón, donde el artista busca recorrer la diversidad de enfoques del costumbrismo español con el objetivo de ponerla en diálogo con la singularidad del costumbrismo asturiano de comienzos del siglo XX. Se puede visitar de lunes a sábados de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición «El Víbora» en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición «25 años de contracultura», sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16..00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Las Cuencas

Ciencia en los bares en Mieres

Prosigue el programa de charlas científicas en los bares «A pint of science», desde las 18.30 horas en Mieres. Será en los establecimientos La Llocura y en La Vida Loca.

Proyección y coloquio sobre Palestina con la activista Juani Rishmawi

El Cidan de Pola de Laviana alberga hoy, a las 19.00 horas, la proyección del documental «Shrinking space», sobre la «criminalización que sufren las organizaciones palestinas de derechos humanos». Además, habrá coloquio con la activista Juani Rishmawi, cooperante española con 33 años de labor humanitaria en Palestina, y que fue encarcelada durante más de 300 días por esta labor. Presentan el acto Almudena García y Leticia Gil. La entrada es libre hasta completrar aforo.

«Un lugar en el mundo», cine político en Langreo

La tertulia Sala Oscura organiza esta primavera un ciclo de cine político. Hoy podrá verse, a las 19.00 horas, en el Cine Felgueroso de Sama, la película «Un lugar en el mundo», dirigida en 1992 por Adolfo Aristarain. La entrada es libre hasta completar aforo.

«Sonata berlinesa»,exposición en el centro cultural de Moreda

El centro cultural de Moreda, en Aller, alberga hasta el 29 de mayo la exposición «Sonata berlinesa», con fotografías tomadas por Nicolás Cancio en la capital alemana. Puede verse los días laborables, de 16.00 a 21.00 horas.

Muestra «Cantos de amor por la Tierrina» en Pola de Laviana

El Cidan de Pola de Laviana acoge hasta el 28 de mayo la exposición «Cantos de amor por la Tierrina», que une poemas de José María García, con una decena de obras artísticas. Puede verse de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00. Los jueves, además, de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición sobre el cómic «La Balada del Norte», de Alfonso Zapico

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama acoge la exposición «La Balada del Norte», que consta de 42 paneles compuestos por dibujos originales del autor de cómic y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA Alfonso Zapico, todos ellos publicados en su obra «La balada del Norte». La muestra, promovida por la Fundación José Barreiro, puede verse hasta el 20 de mayo.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de «escape room» y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Centro

Exposición «Sidra 2025», en Pravia

El auditorio José Barrera de Pravia expone hasta el 31 de mayo «Sidra 2025», un proyecto de Ediciones Patanegra que rinde homenaje a la sidra desde la creación cultural. La muestra reúne a 17 poetas y 15 artistas grabadores, y pone en valor este producto asturiano al fusionarlo con obra literaria y plástica contemporánea, con autores de la región y también de fuera de ella. El objetivo no es solo celebrar la cultura sidrera, sino también mostrar distintas interpretaciones, miradas y estilos de representación gráfica, técnica y artística en torno al tema. Horario de visita: de lunes a viernes, de 19.00 a 20.30 horas.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Museo Histórico Militar de Asturias

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670.333.111, 602.600.000 y 984.100.100.

Mercado en Pola de Siero

Los martes la Pola celebra el mercadillo de la Isla, en el que se realiza venta ambulante de productos multisectoriales (artículos textiles, artesanales y de ornato pequeño). Asimismo, se celebra en los aleros de la plaza de abastos el mercadillo de excedentes agrícolas, en el que los productores agrícolas del concejo venden sus productos de la huerta, y en la zona peatonal de Ildefonso Sánchez del Río, el mercadillo de la fruta y las flores.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) muestra de forma permanente una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa «Molinera», al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Exposición de zapateros en Noreña

La Torre del Reloj de la Villa Condal ofrece una muestra permanente de los zapateros, uno de los gremios de más renombre en la localidad históricamente. La exposición se puede visitar todos los días y para ello es necesario concertar cita en la Oficina de Turismo.

Oriente

Javier Bejarano expone en Llanes «Líneas de Infantería»

La Casa de Cultura de Llanes presenta hasta el 23 de mayo la exposición «Líneas de Infantería», de Javier Bejarano, un proyecto que mira la ciudad contemporánea desde sus fisuras: el crédito que la ruina concede al deterioro y a aquello que queda fuera de lo liso y lo normativo. La muestra plantea un recorrido por materiales del derrumbe y por “restos” que, lejos de ser simple escombro, funcionan también como puntos de apoyo para pensar nuevas construcciones, por endebles que parezcan. Abre de martes a sábados, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas.

Exposición de pintura de Miodrag Djergovic «Michel», en Posada de Llanes

La sala de exposiciones del Centro Cívico de Posada presenta, hasta el 6 de junio, una muestra de pintura del artista serbio Miodrag Djergovic «Michel». Su obra nace del cruce entre memoria, territorio y experiencia vital: nacido en Belgrado y formado en un entorno familiar profundamente artístico, su lenguaje plástico recoge la huella de sus raíces balcánicas y también la influencia del paisaje y la vida en Asturias, donde reside desde hace décadas. En sus cuadros habitan el viaje, la emoción y el recuerdo, con ecos de una biografía marcada por distintos lugares del mundo y por la experiencia directa de la guerra de Yugoslavia. Un trabajo que convierte la pintura en un espacio de reconstrucción emocional, como si cada obra contuviera una historia suspendida entre dos mundos. Horario de visita: de lunes a jueves, de 9.30 a 13.00 y de 16.00 a 19.30 horas; viernes, de 9.30 a 14.00 horas.

Mercadillo en Llanes

Cada martes, de 8.00 a 14.00 horas, en la plaza de las Barqueras se instalan puestos en los que se pueden encontrar productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera, así como los puestos de alimentación que se ubican en la plaza de abastos municipal.

Talleres infantiles en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella programa todos los lunes, martes y jueves, de 16.30 a 17.30 horas, diferentes talleres infantiles para niños y niñas a partir de 4 años.

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Occidente

Exposición «Sexualidades», en la Casa de Cultura de Boal

La Casa de Cultura de Boal abre desde hoy hasta el 28 de mayo la exposición temporal «Sexualidades», una muestra colectiva con obras de María Ortiz, Paula de Anta, Ana Q, Judit Martínez, Paula Fernández Churruca, Alfonso Blanco Santos, Amarantia Gala y Pablo López.

Puede visitarse de 12.00 a 19.00 horas, excepto el domingo 24.

Encuentro con Covenant Producciones, en Cangas del Narcea

El Teatro Toreno de Cangas del Narcea será el escenario a las 20.00 horas de un encuentro con Covenant Producciones dentro del ciclo «Autores nel Camín», en formato de representación y charla. La compañía recibió en 2025 el Premio Nel Amaro de Teatru Profesional en llingua asturiana y eonaviegu por «Tía Miseria». Desde 2003 desarrolla el proyecto multiplataforma «¡Rodando! Esnidien les histories», con «Tía Miseria» como eje: una producción nacida de la tradición oral y reformulada por el monologuista Carlos Alba Cellero con música, canciones, danza, adivinanzas, instrumentos tradicionales y humor.

Exposición «Muniellos», de Ros Boisier, en Cangas del Narcea

En la Casa de Cultura de Cangas del Narcea puede visitarse hasta el 29 de mayo la exposición «Muniellos», de Ros Boisier, un proyecto que se adentra en el bosque para experimentar con las formas de representación del paisaje natural, la técnica fotográfica, la alteración del tiempo fílmico y las posibilidades alegóricas del registro y la percepción visual. La muestra propone un diálogo entre paisajes, soportes y formatos en el que la sustracción, la multiplicación y la repetición expanden el tiempo y la percepción de los registros visuales y sonoros. Horario de visita: de lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 y de 16.00 a 19.30 horas.

Exposición en Navia

El Espacio Cultural Liceo de Navia acoge hasta el 30 de mayo la exposición «Fin del naufragio», del artista argentino Salvador de la Vallina, en la que presenta una serie de esculturas nacidas de la interacción directa con maderas arrastradas por el mar Cantábrico tras las tormentas. La muestra puede visitarse de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y los sábados de 10.30 a 13.30 horas.

Museo del Vino de Cangas del Narcea

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver elfuncionamiento de una prensa de viga.

Mercadillo de El Franco en La Caridad

La capital franquina de El Franco acoge su mercado semanal en el parque de María Cristina, de 8.00 a 14.00 horas.

Mercado en Salas

La capital de Salas acoge su mercado semanal este martes en la plaza del Ayuntamiento, de 8.00 a 14.00 horas.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

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El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.