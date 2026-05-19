Un apicultor de Oviedo, un ganadero de leche en Navia y seis más de carne: la lista de los que aspiran a las ayudas de Asturias a la sucesión agraria
La Consejería de Medio Rural celebra el aumento de cinco a ocho de los solicitantes de unos fondos que buscan garantizar el relevo generacional y que se mantenga la actividad
Dos ganaderas de carne en Caso y Colunga, dos jóvenes en Cangas del Narcea y otros dos en Piloña; un apicultor en Oviedo y un ganadero de leche en Navia. Son los solicitantes de las ayudas a la sucesión en explotaciones agrarias en Asturias, una convocatoria dotada con 390.000 euros que busca garantizar el relevo generacional y, por otro parte, asegurar la continuidad de la actividad en el campo.
Los datos los presentó el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, durante la reunión este pasado lunes del Consejo regional del Banco de Tierras, del que es gerente José Manuel Feito.
La convocatoria recibió ocho solicitudes, lo que supone un crecimiento del 60% respecto a las cinco tramitadas el año pasado.
Por su parte, el gerente de la Comisión Regional del Banco de Tierras, José Ramón Feito, detalló las actuaciones impulsadas por la entidad en 2025. Hubo inversiones por importe de 20.787 euros en los montes de Carbayal, Pastur y Entrerríos, en Illano, así como el inicio de una actuación presupuestada en 430.000 euros para la ordenación forestal.
Por otro lado, se destinaron 60.000 euros a la mejora de los accesos a las instalaciones de Agrecoastur, en Siero, y se adquirieron estanterías para la maduración de quesos en la cueva del Fresco, en Cabrales, por valor de 18.150 euros.
Para este año está prevista la mejora del acceso y los aseos del camping de Amaído, en San Tirso de Abres, con una inversión estimada de 61.000 euros.
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