Aumentar tamaño, reto para las empresas del Noroeste: "No puede ser que el emprendedor se transforme de héroe a villano cuando su negocio crece"
Jacobo Cosmen (Alsa), Pedro Luis Fernández (GAM), Andrés Fernández (Zendal) y Antonio Agrasar (Plexus) analizan el desafío de la innovación
"España es un país donde se sobreestiman las pequeñas y medianas empresas y donde el emprendedor es un héroe. Pero cuando este hace lo que es natural, que es crecer, curiosamente ese emprendedor pasa a ser un villano; se demoniza a la empresa que crece y se legisla contra ella". Con este diagnóstico ha señalado Pedro Luis Fernández, presidente de la compañía asturiana General de Alquiler de Maquinaria (GAM), uno de los retos, a su juicio, del tejido empresarial de Galicia, Castilla y León y Asturias: aumentar el tamaño de los negocios.
Fernández lo ha señalado en la mesa redonda "Innovar desde el Noroeste para competir en el mundo", junto a Jacobo Cosmen, presidente de la empresa asturiana de transporte de viajeros Alsa; Andrés Fernández, CEO de Zendal, biotecnológica pontevedresa especializada en vacunas; y Antonio Agrasar, CEO de la tecnológica santiaguesa Plexus. El encuentro ha sido moderado por Albert Sáez, director general de contenidos de Prensa Ibérica.
Agrasar se ha mostrado de acuerdo con la opinión de Pedro Luis Fernández respecto a la necesidad de aumentar el tamaño empresarial y, en concreto, pasar de las fases de investigación a su aplicación industrial. "Lo más complejo en nuestro sector, el tecnológico, es pasar del I+D a escalar; las empresas tienen que tener esa capacidad", ha afirmado el CEO de Plexus.
Asimismo, el empresario gallego ha indicado que "la innovación no es solo un departamento, sino toda la empresa", y se ha referido a la tecnología de moda: "La inteligencia artificial (IA) es una ola que es un tsunami, es algo que va a transformar todos los oficios, por lo que la formación a ser un asunto clave". En este contexto, Agrasar ha lamentado que la irrupción de la IA está disuadiendo a algunos jóvenes de estudiar ingeniería: "Muchos amigos me llaman porque sus hijos desisten de formarse como ingenieros, pero yo les digo que la IA se hace con 'software', por lo que hay que explicarles eso: que la IA es 'software'".
Por su parte, Jacobo Cosmen ha asegurado que "en este 'corner' que es el Noroeste no tenemos más problemas que en otras zonas de España" y ha destacado algunas ventajas del tamaño del territorio: "La cercanía, la proximidad y la facilidad de comunicación entre las instituciones y las empresas". En esta línea, Cosmen ha apostado por "aprovechar como ventaja el factor 'boutique' que puede presentar nuestro territorio".
Pedro Luis Fernández ha expresado una opinión similar a esta última de Cosmen: "En España debemos hacer productos más de nicho, nuestra industria va ser de 'huequitos". En su opinión, "no podemos pretender escalar nuestros proyectos como se hace en Asia o en América".
Andrés Fernández también se ha situadoen el contexto internacional, advirtiendo de que "hay determinadas capacidades industriales que tienen que estar instaladas en Europa", algo que a su juicio "se demostró en el covid". "Llevamos desde 1993, cuando nació nuestra empresa, defiendiendo esa importancia de que Europa cuente con determinadas capacidades, y hasta que en 2020 vino una pandemia y España lanzó su Plan de Recuperación no nos había hecho caso nadie", ha relatado. Ese plan, a su juicio, "se ha parado un poco y no es tan fuerte como se pretendía al inicio, pero sí está dejando cosas, como iniciativas para que haya plantas de producción de vacunas por si viene otra pandemia", ha explicado.
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