Barbón reconoce la ayuda "clave" de Zapatero en las elecciones de 2023 y reclama "presunción de inocencia" para el expresidente
El presidente de Asturias admite que los resultados del PSOE en las elecciones de Andalucía "son malos" y pide que su partido haga "autocrítica"
El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha reclamado este martes en Oviedo que se respete la “presunción de inocencia” del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
Barbón ha reconocido el apoyo “clave” recibido de Zapatero en la campaña electoral de 2023, pero ha subrayado que se atiene “a las declaraciones que está emitiendo la Comisión Ejecutiva Federal” con relación a la decisión del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama de investigar al expresidente por un presunto delito de tráfico de influencias y otros delitos anexos, entre los que se encontrarían la organización criminal y la falsedad documental.
“No he leído el auto y no puedo hacer un análisis del mismo. Habrá una investigación judicial. La figura de imputado, palabra que he leído, ya no existe, se llama investigado, una reforma, si mal no recuerdo, que hizo el propio Rajoy en su tiempo”, ha indicado el jefe del Ejecutivo asturiano durante su participación en el II Foro del Noroeste, que organiza Prensa Ibérica.
"Los resultados de Andalucía son malos"
En relación al resultado de las elecciones andaluzas, el presidente asturiano se ha mostrado concluyente: “Hay que ser sincero: cuando los resultados son malos, son malos, punto”. Asimismo, ha indicado que “hay que hacer autocrítica, y eso se tiene que hacer en los órganos del partido, en primer lugar en la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE de Andalucía”.
A juicio de Barbón, “tenemos que hacer una reconexión con la sociedad, hay que estar en permanente contacto con la sociedad, tenemos que ser organizaciones vivas, una organización cercana”.
El presidente autonómico ha aludido a los buenos resultados electorales que están obteniendo “las fórmulas de izquierdas con sentido de identidad” y ha indicado que “en Asturias, ya desde mi elección como secretario general en el año 2017, hemos trabajado mucho eso, el orgullo de pertenencia, la asturianía, el asturianismo político, y el ser defensores de ello”.
No al "superdomingo" de mayo de 2027
Acerca de la posibilidad de que en mayo de 2027 se concentren en una misma fecha los comicios generales, municipales y autonómicos, Barbón ha puesto de relieve que “no es partidario” de un “superdomingo”. Y ha explicado su postura: “Las elecciones autonómicas y municipales tocan cuando tocan, y a las generales les corresponde al presidente del gobierno fijar la fecha”.
Según Barbón, cada llamada a las urnas tiene sus claves: “Las elecciones son diferentes en cada contexto, y la gente vota en función de lo que cree conveniente en cada contexto, en función de los proyectos, en función de rechazar otro tipo de alternativas…”.
El estancamiento de Vox y los candidatos "débiles" del PP
Lo más positivo de las elecciones andaluzas ha sido, según el presidente regional, “el estancamiento de la base de Vox, de una extrema derecha que además quiere demoler todo lo que es el sistema”.
A juicio del político socialista, en el Partido Popular “deberían tener cierta preocupación”, ya que “teniendo un candidato muy fuerte, como es Juan Manuel Moreno, con una buena valoración, no han logrado la mayoría absoluta, la ha perdido en Andalucía”. Se trata, según Barbón, de un aviso para aquellos lugares en los que el PP “tiene liderazgos muy débiles”.
El jefe del Gobierno asturiano considera que “los candidatos y candidatas que elijamos tienen que dar un plus, porque lo que estamos viendo es que la ciudadanía se fija en las personas, quiere ver reconocidas sus ideas, quiere verse representada en lo que significa la confianza”.
- Cada día cierra un comercio en Asturias y en una céntrica calle de Oviedo tres históricos se sumarán a la lista: 'No se gana para todos los gastos
- Caen los 'Whiteboys', la organización juvenil de ultraderecha más violenta de Asturias: hay 19 detenidos, cuatro de ellos menores
- Es invierno en mayo: está nevando en la autopista del Huerna y los termómetros caen en Asturias hasta los 4 grados bajo cero
- Doce menores se intoxican en un viaje de estudios en Asturias: fueron atendidos en el aeropuerto y trasladados al hospital
- ¿Cuáles son dos de los barrios más 'cool' de Asturias?: están en el extrarradio de Oviedo y Gijón, sus vecinos dicen que 'hay de todo', disfrutan de tranquilidad y el gancho es la vivienda asequible (hasta ahora)
- El drama de los interinos asturianos: 'Me planto con 60 años teniendo que aprobar una oposición y pudiendo irme a la calle
- El refugio de Luis Enrique en Asturias: un pueblín de costa de menos de 100 habitantes con acantilados y mucho verde
- El último censo de osos lo confirma: hay más ejemplares en la Cordillera Cantábrica y mayor conexión entre las subpoblaciones oriental y occidental