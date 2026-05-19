Blendio convierte sus concesionarios asturianos en puntos de recogida para el Banco de Alimentos

El grupo de automoción Blendio ha puesto en marcha en Asturias una campaña solidaria en colaboración con la Fundación Banco de Alimentos de Asturias. La iniciativa convierte la red de concesionarios de la compañía en el Principado en puntos de recogida de productos de primera necesidad, con el objetivo de facilitar las donaciones de la ciudadanía y reforzar el stock de la entidad social.

La campaña, activa del 4 al 30 de mayo, está centrada en alimentos no perecederos y productos básicos. Entre los artículos solicitados figuran leche, aceite, conservas, legumbres cocidas, arroz, pasta y alimentos infantiles, como potitos o leche en polvo. Las donaciones pueden entregarse en cualquiera de los concesionarios de Blendio en Asturias, habilitados como puntos oficiales de recepción durante el periodo de la recogida.

La compañía señala que la acción busca poner “sus recursos logísticos y su amplia presencia geográfica en el Principado” al servicio de la Fundación Banco de Alimentos de Asturias. Una vez finalizado el plazo, el 30 de mayo, todos los productos recibidos en los centros serán entregados íntegramente a la entidad para su posterior distribución entre las personas y familias que lo necesiten.

Desde Blendio se anima a la sociedad asturiana a participar en esta campaña solidaria mediante aportaciones en cualquiera de sus instalaciones en la región. La iniciativa se enmarca en la colaboración entre la empresa y el Banco de Alimentos, una organización que canaliza donaciones de productos básicos para atender situaciones de vulnerabilidad.

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Blendio es un grupo de concesionarios multimarca nacido hace más de 95 años en Santander, con la apertura del concesionario Citroën Auto Gomas. En la actualidad representa 25 marcas internacionales y ofrece servicios de venta de vehículos, postventa, renting, flotas para empresas y seguros. La compañía tiene presencia en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Castilla y León y Navarra.