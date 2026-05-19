El Consejero Calvo, sobre el retraso de la puesta en marcha de la Plantona: "No vamos a provocar estrés por un mes arriba o un mes abajo"

Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, compareció esta mañana en la Junta en una comisión y habló sobre la situación de Cogersa y el último revés del consorcio público: la vuelta de la Plantona, como informó hoy LA NUEVA ESPAÑA, se ha retrasado. Los operarios de Valtalia, empresa que construyó la gran planta, deberían haber vuelto ayer, lunes, a la actividad. Sin embargo, los planes no se han cumplido

La situación está generando una gran tensión en Cogersa. Paz Orviz, gerente del consorcio, está de baja laboral, motivo por el cual no ha acudió esta mañana a la Comisión.

"No varía nuestro plan (el retraso), la puesta en marcha de la planta se plantea para otoño. Nuestra perspectiva no es plantear celeridad para que un mes arriba o abajo suponga ningún estrés", destacó Calvo, que además subrayó necesidad de abordar la transformación del modelo de residuos “desde el rigor técnico, la planificación y la corresponsabilidad entre administraciones”, en un contexto marcado por el endurecimiento de los objetivos europeos de reciclaje, valorización material y reducción de vertidos.

Calvo aseguró no estar "contento" con los últimos acontecimientos alrededor de Cogersa y admitió que "hay cuestiones que hay que aclarar". También apuntó que en el consorcio hay una "gestión coordinada" y que "determinados episodios" hay generado daño reputacional.

Asturias genera actualmente alrededor de 3,1 millones de toneladas de residuos al año y aún mantiene una elevada dependencia histórica del vertedero. El índice de circularidad de la comunidad se sitúa en torno al 9 %, por debajo de la media europea.

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Los grupos de la oposición criticaron la gestió de Cogersa. "Alguien debería asumir las consecuencia políticas tras la catarata de fracasos en Cogersa", destacó Manuel Cifuentes, diputado del PP. "No espero nada ni de esta Consejería, ni de Cogersa", recalcó Gonzalo Centeno (Vox). "No sabemos ni siquiera en qué punto está el asunto judicial del incendio", enfatizó Adrián Pumares (Foro). Xabel Vegas (IU) aseguró que “la prioridad debe estar antes, en prevenir, reciclar con calidad, esa es la orientación”. René Suárez, diputado del PSOE, aseguró que el reciclaje es un sistema que "experimenta cambios profundos"