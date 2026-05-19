Dimite la directora general de Gestión de Derechos Sociales, en pleno proceso para relanzar la tramitación de la dependencia
Paula Álvarez, ligada a la Consejería desde hace dos décadas, deja su cargo por problemas de salud
La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar deberá abordar la renovación de su estructura en pleno proceso de implantación del plan diseñado para mejorar la tramitación de la dependencia, tras el caos que provocó la puesta en marcha de la historia social única. La directora general de Gestión de Derechos Sociales, Paula Álvarez, ha presentado su dimisión por problemas de salud; su sustituta sería la enfermera Diana Fernández Zapico.
Su adiós, tras más de veinte años ligada a la Consejería, excepto un pequeño periodo en el que trabajó para Medio Rural, llega en un momento delicado para Derechos Sociales. La implantación el pasado verano de la historia social única provocó un “parón técnico” durante varias semanas que todavía continúa lastrando la actividad a día de hoy, a pesar de que tímidamente los datos empiezan a mejorar gracias a la puesta en marcha del "Plan Agiliza".
La propia Álvarez compareció el mes pasado en la comisión de Derechos Sociales para defender la gestión que estaban realizando dese su área. Explicó entonces que llevaba desde 2014 gestionando el sistema de dependencia y puso cifras a su trabajo: más de 130.000 expedientes y una plantilla de 254 trabajadores.
Paula Álvarez, licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo, entró a formar parte de la plantilla de trabajadores del Principado en 2005 como jefa de sección de Subvenciones de la Consejería de Vivienda y Bienestar Sociales. Tras un breve periodo en Medio Rural, como jefa de servicio de Estructuras Pesqueras, regresó de nuevo a la que ha sido su casa hasta ahora.
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