La Eurocámara aprueba hoy el arancel para proteger a la industria siderúrgica, con 5.000 empleos directos en Asturias

El Pleno del Parlamento Europeo aprueba hoy, con la votación definitiva, el acuerdo con el Consejo para activar las nuevas medidas de salvarguardia para proteger la industria siderúrgica, una actividad clave en la economía asturiana. Las medidas incluyen una rebaja del 47% en las cuotas de importaciones de acero libres de aranceles, fijando un máximo de 18,3 millones de toneladas anuales, y la imposición de un arancel del 50% a las importaciones que superen ese cupo.

Durante su intervención ayer en el Pleno, el eurodiputado socialista asturiano Jonás Fernández calificó de "valiente" la propuesta que hizo la Comisión Europea y mostró su satisfacción por el resultado de "unas negociaciones que protegen la producción de acero en Europa".

Además, Jonás Fernández señaló que, una vez que se aprueben las medidas, "las compañías privadas que han estado demorando sus inversiones –esperando a conocer el sistema de salvaguardas que Europa iba a adoptar– deberían reactivarlas, es el momento de que respondan".

Entre esas compañías está ArcelorMittal, que en Asturias tiene pendientes inversiones como las de la planta de reducción directa de mineral de hierro (sistema DRI) de Gijón o la del horno de arco eléctrico de Avilés y que son vitales para garantizar el futuro de una actividad que sostiene casi 5.000 empleos directos en la región.

El arancel de la UE entrará en vigor el próximo 1 de julio y ArcelorMittal prevé que, a partir de esa fecha, se incremente la demanda de acero en Europa y por ello está reactivando hornos altos en Polonia y Francia. Además, en Asturias operará con los dos hornos altos una vez reparado el horno alto "B", que estuvo inoperativo durante siete meses al no conseguir la compañía arrancarlo en condiciones de seguridad después de una parada de mantenimiento.

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ArcelorMittal decidió el pasado mes de febrero enfriar y vaciar el horno alto y realizar una reparación de urgencia. Una vez concluidos los trabajos en un tiempo inferior al previsto, el horno alto fue arrancado el lunes de la semana pasada. Fuentes de ArcelorMittal señalaron ayer que se está siguiendo la curva de arranque planificada , sin incidencias, y que mañana o el jueves ya operará con normalidad.