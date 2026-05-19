Los fiscales eligen a los integrantes del Consejo Fiscal, que asesora al Fiscal General, informa sobre nombramientos, elabora los criterios generales y resuelve expedientes disciplinarios

Los 53 fiscales que integran la Fiscalía de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias están llamados este martes a las urnas para elegir a los nuevos vocales del Consejo Fiscal, órgano de representación de la carrera que asiste en sus funciones al Fiscal General del Estado. El Consejo Fiscal lo preside el Fiscal General del Estado y lo componen los miembros natos (Teniente Fiscal del Tribunal Supremo y Fiscal de Sala Jefe de la Inspección) y los electivos, que son nueve fiscales pertenecientes a cualquiera de las categorías de la carrera fiscal, elegidos por un periodo de cuatro años por todos los miembros del Ministerio Fiscal en servicio activo.

El Consejo Fiscal tiene entre sus principales competencias asesorar el Fiscal General del Estado en las materias que precise; elaborar los criterios generales para asegurar la unidad de actuación del Ministerio Fiscal en la estructura y funcionamiento de sus órganos; informar de las propuestas respecto al nombramiento de los diversos cargos y los ascensos; instar las reformas convenientes al servicio y al ejercicio de la función fiscal; informar los proyectos de ley o normas reglamentarias que afecten a la estructura, organización y funciones del Ministerio Fiscal; y resolver los recursos contra resoluciones dictadas en expedientes disciplinarios por los fiscales jefes.

Noticias relacionadas

Las urnas han sido instaladas desde las 9.00 hasta las 19.00 horas en 77 secciones para que los más de 2.800 fiscales de toda España puedan ejercer su derecho al voto. En el caso de Asturias, se han ubicado en la sede de la Fiscalía Superior, en Oviedo, y en la Fiscalía de Área de Gijón.