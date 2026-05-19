Foro exige al ejecutivo regional que acuerde con la Delegación del Gobierno un protocolo que "garantice el mando único del SEPA en las emergencias" y Calvo pide que no se hable en público de enfrentamientos por dirigir los operativos

El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias en la Junta General, Adrián Pumares, ha exigido este martes al Gobierno de Barbón “acordar con Delegación del Gobierno un protocolo de coordinación que garantice el mando único del SEPA en los operativos de emergencia”, y acusó al Consejero Alejandro Calvo de “dar la espalda a los trabajadores del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias”. Calvo, por su parte, ha pedido "prudencia", ya que Asturias "cuenta con magníficos profesionales, tanto de la región como de otras administraciones", y "hablar en público de discusiones en el émbito de las emergencias no beneficia a la sensación de los ciudadanos sobre cómo se está prestando un servicio que es esencial".

Alejandro Calvo, dando respuesta a Pumares. / Junnta General

Pumares recordó que “en el mes de febrero el Pleno de la Junta General del Principado de Asturias aprobó con amplia mayoría una Moción de Foro Asturias que instaba al Gobierno a acordar con la Delegación del Gobierno en Asturias un protocolo de coordinación que garantice el Mando Único del SEPA en los operativos de protección civil, asegurando la movilización prioritaria de los recursos autonómicos por su especialización técnica y proximidad”. Pumares explicó que “el artículo 12.11 del Estatuto de Autonomía atribuye a Asturias las competencias en materia de protección civil, por lo que no hay ninguna duda de que el mando único corresponde al SEPA”.

Un momento de la intervención de Adrián Pumares. / Juanta General del Principado

El propio consejero se encargó de leer ese artículo del Estatuto e indicó que no hay duda de que "quien moviliza los medios es el SEPA, con criterios de eficacia, buscando la mejor respuesta a los ciudadanos". Y señaló que todo lo que sea despejar cualquier duda en en ese sentido "se va a facilitar al máximo". No obstante reconoció que hay aspectos que la Comunidad Autónoma no puede legislar al encontrarse fuera de su ámbito competencial. Añadió que "hay reuniones de coordinación que no puede sustituir a cómo se coordinan sobre el terreno", aclaró. Calvo aseguró que "la complementariedad entre diversos servicios y el mando único están garantizados, y además se va a reforzar por ley".

El diputado de Foro Asturias celebró los avances para dotar al Principado de Asturias de una Ley de Emergencias, pero reclamó a Alejandro Calvo “actualizar y revisar el Plan Territorial de Protección Civil del Principado de Asturias PLATERPA y los Planes Especiales de Protección Civil”. En relación con la Ley de Emergencias, Pumares pidió que “además de para adaptar la normativa autonómica a la legislación básica estatal, sirva para blindar las competencias autonómicas y el mando único del SEPA en las emergencias”.

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Pumares también preguntó al Consejero acerca de la disposición de la Guardia Civil a establecer convenios para rescates y rastreos, expresada por el coronel jefe de la Benemérita en Asturias, Francisco Javier Puerta, con motivo de los actos del 182º. aniversario del cuerpo.