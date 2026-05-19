El negocio lácteo asturiano afronta un periodo decisivo: "Tenemos que asumir retos en una etapa clave"

El sector lácteo afronta una etapa "clave" entre retos productivos, relevo generacional y oportunidades de crecimiento. Así ha quedado reflejado en el encuentro "Impulsando el sector lácteo en España", organizado por Asaja Asturias. La jornada dedicada al futuro del sector lácteo dejó claro que la ganadería de leche atraviesa un momento de "transición decisivo", marcado por desafíos estructurales pero también por nuevas oportunidades.

Ramón Artime, presidente de Asaja en Asturias, puso el foco en la necesidad de anticiparse a los cambios que ya están en marcha. "Estamos ante una jornada en la cual queremos tratar sobre los problemas y las posibles soluciones que tenga el sector lácteo en el futuro", señaló, advirtiendo de que "estamos pasando un momento de transición importante donde el sector va a tener que asumir retos". En este sentido, defendió que esas transformaciones deberán ir acompañadas de "acciones tanto políticas a nivel nacional como regional e incluso de los municipios".

Artime también incidió en la complejidad del escenario actual, con múltiples factores en juego: "Tenemos el bienestar animal, la adaptación de las explotaciones y un montón de cuestiones que abordar". Asimismo, quiso ceder el protagonismo a los ponentes, destacando especialmente la figura de Isabel García Tejerina (PP), a quien calificó como "la mejor ministra de Agricultura que tuvimos en España en toda la democracia", y la experiencia de Javier Roza al frente de la interprofesional láctea, subrayando la importancia de "saber que la leche no es solo ordeñarla y venderla, sino sacarle valor añadido".

Tejerina apostó por analizar la situación sin perder la perspectiva histórica. "Es verdad que estamos en un momento de ajuste de precios, pero lo importante es no perder el foco y poner en valor la trayectoria positiva del sector", afirmó. Recordó que, tras cuatro décadas en la Unión Europea y bajo la Política Agrícola Común, el sector ha experimentado "una transformación tremendamente importante para bien, en productividad, bienestar animal, sostenibilidad y profesionalización".

La exministra destacó además el papel estratégico del sector lácteo en múltiples dimensiones: "Cuando hablamos de componente social, económica, medioambiental y territorial, este sector los tiene como nadie". En un contexto internacional inestable, insistió en la necesidad de reforzar la cadena alimentaria. "La más importante es la responsabilidad de todos para consolidarla, mantenerla y reforzarla", señaló.

Cerró las intervenciones Javier Roza, quien trasladó un mensaje de moderado optimismo desde la Interprofesional Láctea. "El mensaje que queremos dar es positivo", aseguró, destacando el consumo de productos lácteos como una oportunidad de futuro. Sin embargo, advirtió de las limitaciones actuales: "Solo el 70% de los productos lácteos que consumimos en España son producidos aquí, lo que nos obliga a depender en un 30% de importaciones".

Roza alertó también sobre la caída de explotaciones y la falta de relevo generacional, uno de los principales retos del sector: "Cada vez hay menos explotaciones y las que quedan son más eficientes, pero estamos llegando a un límite de productividad". En el caso de Asturias, cifró en torno al 7% su peso en la producción nacional, con una caída del 15% en los últimos cinco años. "Es una llamada de atención, porque otras regiones han sido capaces de crecer", apuntó.

Entre las causas, señaló la falta de incorporación de jóvenes, las trabas burocráticas y la dureza del trabajo en el campo. Aun así, se mostró confiado en la recuperación del mercado: "Estamos en una crisis de precios, pero son ciclos y habrá una recuperación que devolverá la rentabilidad y la atractividad al sector".