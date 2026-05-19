Otro revés para Cogersa: la vuelta de la Plantona, retrasada en medio de una gran tensión interna

Otro revés en el Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa), que atraviesa un momento de gran tensión. La previsión del organismo, dependiente del Gobierno regional, era haber reactivado ayer la actividad en la Planta de Tratamiento de la Fracción Resto, conocida como la “Plantona”, parada desde el incendio que calcinó sus instalaciones el 24 de abril de 2024, apenas tres meses después de su estreno. Sin embargo, los planes no se han cumplido.

La “Plantona”, que costó 62 millones de euros, tiene la función de reciclar de forma automática los residuos de la bolsa negra, donde se depositan los desperdicios sin clasificar. Para el Principado, esta infraestructura es la más importante puesta en marcha en Asturias desde la Variante de Pajares por su relevancia en la gestión de los residuos.

Cogersa pretendía que ayer fuese el primer día de actividad con operarios de la empresa gallega Valtalia, encargada de diseñar y construir la planta. La hoja de ruta pasa por que, durante los primeros meses, esta compañía lidere la vuelta a la actividad para que después, ya en otoño, la instalación pase a ser gestionada por personal propio que Cogersa contratará.

Sin embargo, la reactivación fue cancelada, según aseguran a LA NUEVA ESPAÑA fuentes próximas al Consorcio y confirman en Valtalia, desde donde no aclaran el motivo de este cambio de planes.

La Consejería de Movilidad, de la que depende Cogersa, no ofreció explicación alguna y se limitó a señalar que hoy, martes, el consejero Alejandro Calvo afrontará una comparecencia en la Junta General en la que se abordarán asuntos relativos al Consorcio.

Paz Orviz, gerente de Cogersa, tenía previsto comparecer en esa comisión, aunque finalmente no acudirá al encontrarse de baja laboral. Varias fuentes apuntan a que la tensión interna entre Cogersa y la Consejería se ha intensificado en los últimos meses y ha aumentado tras la renuncia del Consorcio a casi cinco millones de euros de fondos europeos por la incapacidad de justificar las inversiones previstas antes del 30 de junio. En total, la cantidad de proyectos afectados podría superar los 13 millones de euros.

Críticas de la oposición

Todo lo relativo a Cogersa ha regresado al primer plano político, con intensas críticas de la oposición. El diputado regional del Partido Popular Manuel Cifuentes denunció ayer “el absoluto fracaso de la política ambiental y de residuos del PSOE, después de años de improvisación, retrasos, decisiones fallidas y una evidente incapacidad de gestión por parte del Gobierno de Barbón y de los responsables políticos de Cogersa”.

Cifuentes afirmó que “lo que debería ser una política estratégica para proteger el medio ambiente y aprovechar recursos se ha convertido en un ejemplo de mala gestión pública, pérdida de oportunidades y deterioro de la confianza ciudadana”.

En este sentido, enumeró “la cadena continua de problemas” de los últimos años: “el incendio de la llamada ‘Plantona’ de Cogersa, un episodio que abrió muchas preguntas sobre la seguridad, la supervisión técnica y la planificación de una infraestructura clave; las polémicas sobre la ausencia de seguros contra incendios; los informes internos que recomendaban la externalización de la gestión de la planta, en contraposición con las decisiones políticas adoptadas; las dudas sobre contratos públicos redactados con condiciones que coincidían exactamente con productos patentados por un único proveedor, y la renuncia a millones de euros de fondos europeos por no haber sido capaces de ejecutar proyectos en plazo”.

Adrián Pumares, portavoz de Foro Asturias, también criticó ayer la situación del Consorcio. “La gestión de Barbón y Calvo sume a Cogersa en el caos y confirma que el PSOE no tiene ni idea de qué hacer con la basura en Asturias; las consecuencias de ese caos se ven perfectamente en la pérdida de fondos europeos. La situación actual evidencia una falta absoluta de planificación, con decisiones improvisadas, retrasos constantes y una enorme incertidumbre sobre el futuro del tratamiento de residuos”, destacó.