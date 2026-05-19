Uber arranca hoy en Asturias: estas son las ciudades en las que funcionará y los precios básicos

Uber, plataforma estadounidense de movilidad, comenzará a ofrecer a partir de las 11.00 de hoy sus servicios en Asturias. La compañía iniciará su actividad en la región con la implantación de 40 vehículos de turismo con conductor (VTC) que se repartirán de forma equitativa entre las ciudades de Oviedo, Gijón y Avilés. Desde esas localidades, los usuarios podrán solicitar los viajes a través de la aplicación móvil de Uber. De momento, solo podrán utilizar los servicios denominados como UberX, los más básicos que ofrece la plataforma, que en otras ciudades permite desplazarse en vehículos de alta gama.

Asturias es la decimosegunda comunidad autónoma española en la que Uber tiene actividad. Y con la incorporación de Oviedo, Gijón y Avilés, ya son veinte las ciudades del país donde la plataforma ofrece sus servicios, según explicó a LA NUEVA ESPAÑA el director general de la compañía para España y Portugal, el argentino Felipe Fernández Aramburu. "Llegamos para dar respuesta a la gran demanda latente que existe: en el último año más de 600.000 personas han abierto la aplicación de Uber para intentar pedir un viaje en Asturias", detalló el directivo.

El usuario debe descargarse la aplicación, registrarse e indicar una forma de pago. Una vez acceda, deberá indicar el destino y la aplicación mostrará el precio cerrado del trayecto. Cuando un conductor acepte su solicitud, la aplicación le mostrará el tiempo de espera hasta la recogida, así como los datos del vehículo y del conductor.

Los viajeros podrán utilizar Uber para desplazarse tanto dentro de Oviedo, Gijón y Avilés como entre estas ciudades, así como desde ellas hacia otros puntos de Asturias. "Además, en las próximas semanas lanzaremos la opción de que en el resto de la región exista la opción de reservar un coche de forma anticipada para un trayecto", informó Fernández.

Uber es una empresa intermediaria. Los 40 coches que se moverán por Asturias pertenecen a la española Moove Cars, una de las principales empresas de VTC del país y socio estratégico de la plataforma. Uber cobra un 25% de cada viaje de un VTC y un 12% en caso del desplazamiento de un taxi.

Porque Uber también ofrece su plataforma para los taxistas. "En toda España ya operan con nosotros más de 7.000, generando el doble de ingresos en comparación con aquellos que solo realizan servicios de mano alzada", aseguró Fernández Aramburu, que añadió que "al menos una decena de taxistas asturianos han mostrado interés en sumarse".

Noticias relacionadas

La plataforma fija una serie de precios en función de si el viaje se hace con VTC o con taxi. En el primer caso, el precio base (equivalente a la bajada de bandera) es de 2,14 euros; el precio mínimo por trayecto es de 5,83 euros; por kilómetro son 1,05 euros; y por minuto, 22 céntimos. En el caso del taxi, los precios son los mismos que los que fija cada ayuntamiento.