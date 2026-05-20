Hasta 9.950 euros por ganadero y año: la propuesta de Unión Rural Asturiana para evitar la "fuga" de teneros y que se ceben en la región

Asturias se enfrenta en los últimos tiempos a un problema de déficit de terneros, que salen directamente sin ser cebados, bien porque se van a otras comunidades, bien por el alto precio que alcanzan en mercados internacionales, lo que incita a los ganaderos a venderlos. Unido esto, además, a que no resulta rentable criarlos por el encarecimiento de los piensos y demás costes de producción.

La organización Unión Rural Asturiana (URA) cree necesario habilitar una nueva línea de ayudas de hasta 9.950 euros por solicitante y año destinada a fomentar el cebo para el bovino y equino con el fin de frenar la fuga de tenerenos, «lo que provoca que el valor económico, la transformación y parte de la actividad vinculada a la carne se generen fuera del Principado». URA sostiene que esta pérdida de cebo en origen resta rentabilidad al sector, debilita la cadena cárnica asturiana y reduce la capacidad de generar empleo y actividad en el medio rural.

Según el coordinador, Borja Fernández, incentivar el cebo «permitiría aumentar las canales certificables, reforzar mataderos e industrias cárnicas regionales, generar actividad económica, fijar población en el medio rural y sostener el modelo ganadero extensivo y semi-extensivo característico del territorio». También vincula la medida con la conservación de razas autóctonas. Además, incide en los beneficios para la IGP Ternera Asturiana, que certifica carne con un «sello estratégico para diferenciar la producción regional, sostener precios y proyectar la calidad del sector ganadero asturiano».

Fórmula

Las ayudas propuestas irán destinadas a vacuno que de origen a canales certificadas como Ternera Asturiana y, en el caso del equino, las razas autóctonas. Los beneficiaron serían las personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones ganaderas inscritas en el Principado. La ayuda se concedería por animal y año. Para el vacuno, la edad máxima de sacrificio sería de 18 meses, tiempo hasta el que habría que cebarlo mínimo. Para los equinos, se exige una edad mínima de 10 meses, un peso al sacrificio de 60 kilos por canal y una edad máxima de 18 meses.

La cuantía propuesta sería escalonada: 300 euros por animal si se ceba cinco meses antes de del sacrificio; 250 euros por animal desde el sexto hasta el decimoquinto; y 200 euros por animal desde el decimosexto hasta el número 52. La ayuda máxima por solicitante no podría superar los 9.950 euros anuales.