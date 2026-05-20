Agenda: qué hacer hoy miércoles 20 de mayo en Asturias

Oviedo

Coloquio sobre el hantavirus en el Club LA NUEVA ESPAÑA

A las 18.00 horas, en el Club LA NUEVA ESPAÑA, coloquio con Daniel López-Acuña, médico especializado en Salud Pública y Epidemiología y exdirectivo de la OMS, que explicará cuál es el riesgo epidemiológico del hantavirus andino y responderá a las preguntas planteadas al hilo de la nueva crisis sanitaria causada por el hantavirus en el buque de expedición y crucero polar rompehielos "Hondius".

Club LA NUEVA ESPAÑA

A las 19.30 horas, en el Club LA NUEVA ESPAÑA, encuentro con el escritor compostelano Rodrigo Costoya, autor de "Hijos de Gael", la historia de la herencia ancestral de las naciones gaélicas, y "La última reliquia", sobre la verdad que se oculta tras la leyenda jacobea.

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Tertulias del Campoamor

A las 20.00 horas, en el Teatro Campoamor, encuentro de "Las Tertulias del Campoamor" con la escritora Ana Lena Rivera, licenciada en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas, autora de "Lo que callan los muertos" y una de las voces destacadas de la novela de intriga.

Primavera Barroca

A las 19.30 horas, en el Auditorio Príncipe Felipe, concierto de Capella de Ministrers dentro del ciclo "Primavera Barroca", con Carles Magraner a la viola da gamba y dirección, bajo el programa "Carmina Burana. Música medieval para rebeldes sin causa", con canciones medievales del Códice Buranus.

Diálogo de autoras

A las 18.30 horas, en el Paraninfo del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Proyección Cultural continúa el ciclo "Conversaciones en La Casa Abierta" con el encuentro "El arte de contar historias", un diálogo entre la escritora Rosa Montero y la escritora y profesora titular en Colgate University Marta Pérez-Carbonell, moderado por la vicerrectora Marta Mateo y con la asistencia del rector, Ignacio Villaverde; cinco minutos antes del acto habrá atención a medios con ambas autoras.

Bebecuentos

A las 18.00 horas, en la Biblioteca de La Corredoria, sesión de bebecuentos "Rimas con cuentos", a cargo de Teatro los Pintores, dirigida a niños de 0 a 3 años. Inscripción obligatoria en la biblioteca.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Sala Borrón

La sala Borrón del Instituto Asturiano de la Juventud (calle Calvo Sotelo,5) acoge la exposición "De carne y oro", de la artista asturiana Raquel Lobo, ganadora de la 35.ª edición de la Muestra de Artes Plásticas del Principado de Asturias (MAPPA). La muestra podrá visitarse hasta el próximo 29 de junio, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Entrada libre.

Museo de Bellas Artes

El Museo cuenta en la actualidad con una de las mejores colecciones públicas de arte de España, integrada por más de 15.000 piezas que abarcan desde el siglo XIV hasta el XXI y que incluyen nombres tan destacados como los del Greco, Zurbarán, Ribera, Murillo, Carreño de Miranda, Goya, Miguel Jacinto y Luis Meléndez, Sorolla, Piñole, Valle, Aurelio Suárez, Luis Fernández, Picasso, Dalí, Miró, Tàpies y Barceló. La exposición permanente del museo se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Gijón

Librería-café Toma3

Continúa celebrándose la decimonovena edición de las Jornadas Fotográficas que organiza el Ateneo Obrero de Gijón, denominadas Defoto, y hoy en el Café-Librería Toma3 tendrá lugar a las 20.30 horas la proyección de Audiovisuales de Fotografía Documental. Se pasarán los trabajos "El primer compás", de Sonia Rey; "Mascarada", de Mercedes Menéndez; "La rampa de Pajares", de Damián Fernández; "La Memoria", de Encarnación González, Floraregina y Javier Naves; "Al rodiu la térmica", de Roberto Pato; "Todas las batallas comienzan al amanecer", de Jorge Fernández; "Belfast: Muros de paz y recuerdos", de Julio César Paniagua; "Marsella es solo azul", de Bea Gil, "Mis playas", de José María Duart; y "A pié de escenario", de Fernando Rodríguez.

Escuela de Comercio

A las 19.00 horas de hoy, en el Vestíbulo de la 2ª Planta de la Escuela de Comercio (Cl Francisco Tomás y Valiente, 1), tendrá lugar una mesa redonda bajo el título "La mercantilización de las universidades. Cómo la educación se convierte en un negocio". El acto está organizado por el Grupo de Trabajo Encuentros del Ateneo Obrero de Gijón y en esta ocasión se pretende analizar, comprender y debatir sobre el auge de las universidades privadas en Asturias, a tenor de su reciente desembarco en Gijón, Oviedo y Avilés. Como ponentes participarán: Concha Masa, Profesora de Matemáticas de la Universidad de Oviedo; Nacho Loy, Catedrático de Psicología Básica de la Universidad de Oviedo; y Rebeca Fernández, doctoranda en Cosmología en la Universidad de Oviedo.

Teatro Jovellanos

A las 20.00 horas de hoy, en el Teatro Jovellanos, la Sociedad Filarmónica de Gijón presenta el concierto a cargo de Nadège Rochat (violonchelo) y Noelia Rodiles (piano), que interpretarán obras de Schumann, Falla, Kodály y Stravinsky. Son dos intérpretes con amplia trayectoria internacional.

LABoral Centro de Arte

Hoy, a las 18.30 horas, se presentará en LABoral públicamente la Asociación de Amigos/as de LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, una iniciativa que nace para acercar aún más el centro a la ciudadanía y apoyar sus actividades culturales. Durante el acto, abierto a todos los interesados, se darán a conocer sus objetivos y formas de participación de la mano de sus miembros. Intervendrán: Fran Flórez, que presentará la nueva imagen de la Asociación; Gonzalo González, presidente; y María Llaneza, tesorera, quienes explicarán qué implica formar parte de la Asociación y cómo sumarse a esta red de apoyo al centro. La sesión incluirá además la intervención sobre Inteligencia Artificial y Arte, a cargo de Carmen Adams, secretaria de la Asociación y catedrática de Historia del Arte.

Asociación vecinal La Serena

Dentro del ciclo "Los miércoles de La Serena", hoy a las 19.00 horas, en la sede vecinal en la calle Saavedra 49, está convocada una charla sobre "Normas de urbanidad y usos sociales", con Francisco Gomis Paredes, Vocal de Cultura de la asociación vecinal. Una charla cercana, amena y participativa, donde se hablará sobre convivencia, respeto, educación, y esas normas y usos sociales que ayudan a mejorar el día a día de nuestra vida en común.

Antiguo Instituto

Organizado por el Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón, hoy en el Centro de Cultura Antitguo Instituto tendrá lugar a las 19.30 horas un concierto de Coros de Enseñanza Profesional y Orquesta Sinfónica del Conservatorio. Se unirán agrupaciones representativas del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón, los coros de enseñanzas profesionales dirigidos por Jesús Gavito Feliz y la Orquesta Sinfónica dirigida por Mónica París Vendrell.

Centro Municipal de La Arena

La dirección de Medioambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento han organizado hoy una charla de concienciación que lleva por título "Plan Gaviota". Controlar sin dañar. Será a las 19.00 horas en el aula 5 del CMI L’Arena. Es una charla informativa dirigida a la ciudadanía sobre la presencia de la gaviota patiamarilla y como se puede trabajar minimizar sus molestias.

Escuela de Comercio

"Papeles", de Arturo Montenegro, es el título de la proyección que hoy se hará en la Escuela de Comercio, organizada por el Centro de Imagen, dentro del lciclo "Ficción del Mes". Será a las 19.00 horas.

Centro Municipal de El Coto

Hoy tendrá lugar el concierto del Coro Infantil de Gijón, dirigido por Paula Vicente, que lleva por título "¡Que viva México!", a las 19.00 horas. El nuevo espectáculo del Coro Infantil de Gijón, ¡Que viva México!, es un homenaje a nuestras personas mayores y en especial a todas aquellas que emigraron en busca de un futuro mejor.

Centro Municipal de El Llano

"ey trans asturiana: legislar contra la experiencia", es el título de la charla que hoy ofrecerá en el Centro Municipal Integrado El Llano la exconcejala y trabajadora social Dulce Gallego. La cita está organizada por el Foro de Mujeres de El Llano. Será a las 19.00 horas.

Ateneo de La Calzada

Dentro del ciclo del Cine del Ateneo, hoy se proyecta "El Havre" (A. Kaurismäki, 2011), a las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

"Pint of Science"

En el local El Coleccionista (Melquiades Álvarez,9), y dentro del programa del festival "Pint of Science", que lleva la divulgación de la ciencia a bares y locales de ocio, hoy se hablará de "El futuro está vivo: salud, sostenibilidad y el planeta que viene". Será a las 19.00 horas con charlas sucesivas de Esteban Pascual (Instituto Español de Oceanografía) que hablará sobre "Absorbiendo microplásticos como esponjas"; Claudia Rendueles (Instituto de Productos Lácteos de Asturias), que intervendrá contestando a la pregunta "¿Se estresan las bacterias?"; Fernando Ángel Fernández-Álvarez, (Instituto Español de Oceanografía), que hablará del sexo en calamares; y Alicia Villa-Vázquez (Universidad de Oviedo) que ha titulado su charla "Química Analítica, ¡A la vista!.

Gijón de Pinchos

La ciudad acoge, entre el 15 y el 24 de mayo, el 18.º Campeonato de Pinchos y Tapas de Gijón, Gijón de Pinchos. En el certamen participan 45 establecimientos hosteleros de todo el municipio. De esa selección de bocados saldrán los ganadores de las "Escaleronas" de Oro, Plata y Bronce a término del concurso.

Antiguo Instituto

Hasta el 22 de mayo se podrá visitar la exposición "Retroalimentación y quimera", de Marga Sancho y Rufino Arbesú.

Avilés y comarca

Mercado semanal en Piedras Blancas

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la piscina municipal en horario de 9.00 a 14.00 horas.

"Lorca a la vista" en Corvera

El Teatru La Lechera de Cancienes acoge hoy, miércoles, a las 19.00 horas el recital poético y musical "Lorca a la vista", con Andrés Presumido como recitador y la colaboración de María López Barrio e Irina Palatchenko al piano. Acceso libre y gratuito.

Cuentacuentos en La Luz

La Biblioteca del Centro Sociocultural de La Luz (plaza Fray Junípero Serra) propone para las 18.00 horas el cuentacuentos musical "El bosque musical", de Como Pez en el Agua, One Woman Band, dentro del programa "Asturies Cultura en Rede". Entrada libre.

Cómic y debate en Byron

El Café Lord Byron (calle Palacio Valdés, 1) acoge a las 19.00 horas la presentación del cómic "El Sáhara en menos de 3.500 palabras", de Mauro Entrialgo, con debate posterior, dentro de la programación del Afrilés. Se entregará un ejemplar gratuito a los asistentes.

Teatro escolar en el Palacio Valdés

El Teatro Palacio Valdés ofrece a las 20.00 horas la segunda función de las XXXI Jornadas de Teatro Escolar de Avilés, con el IES Menéndez Pidal y la obra "La vida en las lavanderías". Representación gratuita, hasta completar aforo.

Alter Musicae en el Conservatorio

El Auditorio del Conservatorio Julián Orbón (calle La Ferrería, 14) acoge a las 19.00 horas una nueva sesión de Alter Musicae, muestra abierta para que el alumnado presente propuestas musicales libres, en solitario o en grupo, con actuaciones breves y estilos diversos. Exposición al aire libre

"Corales. Lo que Darwin pasó por alto"

Hasta el 13 de octubre, la plaza del Niemeyer acoge la exposición "Corales. Lo que Darwin pasó por alto". Una muestra que invita a reflexionar sobre los límites entre la ciencia, ficción y creación artística de Joan Fontcubierta. Se puede visitar todos los días, de 8.00 a 00.00 horas.

Exposición "El contemplanubes"

El artista Pablo Basagoiti expone en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones su exposición "El contemplanubes", una colección de 30 imágenes del horizonte tomadas frente al mar Cantábrico. Se puede visitar hasta el 31 de mayo los martes y miércoles, de 10.30 a 13.30 horas, y de jueves a domingo, de 18.00 a 19.00 horas.

Exposición "Memoria de lo cotidiano"

La Casa de Cultura de Avilés acoge hasta el 7 de septiembre la exposición "Memoria de lo cotidiano". Se trata de una muestra de 21 obras del trabajo de Pérez Simón, donde el artista busca recorrer la diversidad de enfoques del costumbrismo español con el objetivo de ponerla en diálogo con la singularidad del costumbrismo asturiano de comienzos del siglo XX. Se puede visitar de lunes a sábados de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Ciencia en los bares en Mieres con "A Pint of Science"

Prosigue el programa de charlas científicas en los bares "A Pint of Science", desde las 18.30 horas, en Mieres. Será en los establecimientos La Llocura, L’Abellugu y La Vida Loca. En L’Abellugu, Javier Fernández Reynes acercará al público a la química, y Luis Ángel Sañudo Fontaneda, a las "Calles verdes y el desafío del cambio climático".

Icebergs en el fiordo Kangia. / José María Fernández Díaz-Formentí

"Tenerife busca electricidad en su volcán" es el título de la charla que ofrecerá Yoel Centeno Idiáñez, mientras que Sonia Ariznavarreta Alzu se centrará en la biología terrestre de Groenlandia.

"Sonata berlinesa", exposición en el centro cultural de Moreda

El centro cultural de Moreda, en Aller, alberga hasta el 29 de mayo la exposición "Sonata berlinesa", con fotografías tomadas por Nicolás Cancio en la capital alemana. Puede verse los días laborables, de 16.00 a 21.00 horas.

Muestra "Cantos de amor por la Tierrina" en Pola de Laviana

El Cidan de Pola de Laviana acoge hasta el 28 de mayo la exposición "Cantos de amor por la Tierrina", que une poemas de José María García, con una decena de obras artísticas. Puede verse de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00. Los jueves, además, de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición sobre el cómic "La Balada del Norte", de Alfonso Zapico

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama acoge la exposición "La Balada del Norte", que consta de 42 paneles compuestos por dibujos originales del autor de cómic y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA Alfonso Zapico, todos ellos publicados en su obra "La balada del Norte". La muestra, promovida por la Fundación José Barreiro, puede verse hasta el 20 de mayo.

Exposición "La revuelta y la nieve" en el Pozo Santa Bárbara

El Pozo Santa Bárbara en Turón (Mieres) vuelve a acoger una exposición artística de relevancia internacional, esta vez con un destacado artista asturiano, el fotógrafo Dionisio González. "La revuelta y la nieve" estará abierta hasta el 16 de agosto, la entrada es libre. El horario de visita habitual será, de miércoles a viernes, de 16.30 a 21.00 horas. Los sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre de miércoles a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas, y sábados, domingos, puentes y festivos, de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 19.30 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de "escape room" y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Centro

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado.

Museo Etnográfico y de Historia de Grado

El palacio Fontela de Grado es la sede del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, que acoge las colecciones "Villa ya mercáu"; "Historia de la fotografía", de Corsino Fernández, y "Acordeones", de Felipe Rubial. La visita, con entrada libre y gratuita, puede realizarse, de miércoles a viernes, de 10.00 a 15.00; sábados, de 11.00 a 17.00 horas, y domingos, de 11.00 a 13.00 horas. Posibilidad de visitas guiadas para grupos en otro horario reservando en el teléfono 636909088. La sede de La Cardosa, s/n, dedicada a la cultura tradicional y a la colección de la Guerra Civil, abre los miércoles de 16.00 a 18.30 horas.

Exposición "Sidra 2025", en Pravia

El auditorio José Barrera de Pravia expone hasta el 31 de mayo "Sidra 2025", un proyecto de Ediciones Patanegra que rinde homenaje a la sidra desde la creación cultural. La muestra reúne a 17 poetas y 15 artistas grabadores, y pone en valor este producto asturiano al fusionarlo con obra literaria y plástica contemporánea, con autores de la región y también de fuera de ella. El objetivo no es solo celebrar la cultura sidrera, sino también mostrar distintas interpretaciones, miradas y estilos de representación gráfica, técnica y artística en torno al tema. Horario de visita: de lunes a viernes, de 19.00 a 20.30 horas.

Oriente

Mercado en Ribadesella

Cada miércoles, de 8.00 a 14.00 horas, en la Calle Gran Vía de Agustín de Argüelles y otras cercanas se instalan puestos en los que se pueden encontrar pan, empanadas y boroña, quesos asturianos, productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera.

Cueva de El Pindal

Las pinturas de la caverna prehistórica de Pimiango, en Ribadedeva, podrán visitarse durante todo el año de miércoles a domingo, de 15.00 a 17.00 horas. Es imprescindible la reserva telefónica previa en el número 608 175 284.

Ídolo de Peña Tú

El monumento situado en Vidiago, en Llanes, podrá visitarse de miércoles a domingo. El teléfono de información es el 664382026.

Javier Bejarano expone en Llanes "Líneas de Infantería"

La Casa de Cultura de Llanes presenta hasta el 23 de mayo la exposición "Líneas de Infantería", de Javier Bejarano, un proyecto que mira la ciudad contemporánea desde sus fisuras: el crédito que la ruina concede al deterioro y a aquello que queda fuera de lo liso y lo normativo. La muestra plantea un recorrido por materiales del derrumbe y por "restos" que, lejos de ser simple escombro, funcionan también como puntos de apoyo para pensar nuevas construcciones, por endebles que parezcan. Abre de martes a sábados, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas.

Exposición de pintura de Miodrag Djergovic "Michel", en Posada de Llanes

La sala de exposiciones del Centro Cívico de Posada presenta, hasta el 6 de junio, una muestra de pintura del artista serbio Miodrag Djergovic "Michel". Su obra nace del cruce entre memoria, territorio y experiencia vital: nacido en Belgrado y formado en un entorno familiar profundamente artístico, su lenguaje plástico recoge la huella de sus raíces balcánicas y también la influencia del paisaje y la vida en Asturias, donde reside desde hace décadas. En sus cuadros habitan el viaje, la emoción y el recuerdo, con ecos de una biografía marcada por distintos lugares del mundo y por la experiencia directa de la guerra de Yugoslavia. Un trabajo que convierte la pintura en un espacio de reconstrucción emocional, como si cada obra contuviera una historia suspendida entre dos mundos. Horario de visita: de lunes a jueves, de 9.30 a 13.00 y de 16.00 a 19.30 horas; viernes, de 9.30 a 14.00 horas.

Occidente

Mercado en Luarca

Los puestos con alimentación, artesanía, jardinería y textil se encuentran en la plaza del Ayuntamiento y la plaza Carmen y Severo Ochoa.

Museo del Calamar Gigante en Luarca

Este espacio expositivo, ubicado en la calle Nicanor del Campo, 35, de Luarca, contiene la mayor colección del mundo de una especie fantástica que genera mitos y leyendas a lo largo de todo el planeta. En el nuevo museo se pueden ver ahora seis calamares gigantes, además de doce especies de profundidad, 35 ejemplares de otros grandes cefalópodos y seis huesos de algunos de estos animales marinos: dos vértebras, una mandíbula y parte de los cráneos de las especies "Globicephala melas" "Balaneoptera physalus" y "Physeter macrocephalus". La visita tiene una duración aproximada de 45 minutos. Horario: de miércoles a viernes, de 16.30 a 19.30; sábados y domingos, de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 19.30 horas. Lunes y martes, cerrado.

Ecomuseo de Somiedo

El centro se reparte en dos sedes: en Caunedo, con una muestra dedicada a los oficios y la trashumancia, y en Veigas, con la casa como protagonista con tres cabañas de tejado vegetal de escoba, conocidas como "teitos". Están abiertos de miércoles a viernes de 11.00 a 14.00 horas; sábado, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Museo de Arte Sacro de Tineo

La Fundación Valdés-Salas organiza visitas guiadas para conocer la colección ubicada en la iglesia parroquial, en horario de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Museo del Prerrománico de San Martín de Salas

Noticias relacionadas

En la capilla del palacio de los Valdés Salas se muestra un conjunto de piezas y lápidas epigráficas de la última iglesia del estilo artístico del prerrománico asturiano, a 800 metros de la villa salense. Destaca la conocida como Cruz de Salas. Abre de miércoles a sábado por turnos a las 11.00, a las 12.15 y a las 17.00 horas y los domingos a las 11.00 y a las 14.00 horas, con entrada gratuita. Es preferible pedir cita previa a través del correo electrónico museosalas@prerromanicosanmartin.com o en el teléfono 985830988.