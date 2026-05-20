ArcelorMittal ve insuficiente la protección del acero para reactivar las inversiones en descarbonización

El Parlamento Europeo dio ayer luz verde, con amplia mayoría, al nuevo marco para proteger a la industria siderúrgica europea frente al impacto de la sobreproducción global. Sin embargo, la patronal del sector señaló que "sigue siendo necesario adoptar medidas adicionales para apoyar" a la siderurgia y empresas como ArcelorMittal siguen condicionando las inversiones en decarbonización, claves para el futuro de la siderurgia en Asturias, a "los avances en el plano regulatorio, energético, político y de mercado".

Con 606 votos a favor, 16 en contra y 39 abstenciones, el pleno de la Eurocámara respaldó el acuerdo alcanzado previamente entre los negociadores del Parlamento y del Consejo para sustituir las actuales salvaguardas comerciales, vigentes desde 2018 y que expirarán el 30 de junio de 2026. La nueva regulación fija en 18,3 millones de toneladas anuales el volumen de importaciones de acero que podrá entrar en el mercado comunitario libre de aranceles, un 47% menos, mientras que las cantidades que excedan esa cuota estarán sujetas a un gravamen del 50%, frente al 25% actual. Una medida que, según los eurodiputados, permitirá hacer frente a los efectos del exceso de producción mundial que, advierten, ya han provocado la pérdida de 100.000 empleos desde 2008.

El texto, que deberá recibir todavía la aprobación formal del Consejo antes de su entrada en vigor, introduce además nuevos requisitos para reforzar la trazabilidad de las importaciones, de modo que el origen del producto quedará determinado por el país donde fue fundido y moldeado por primera vez, con el objetivo de evitar que terceros países esquiven las restricciones mediante transformaciones mínimas. Asimismo, la Comisión Europea deberá tener en cuenta esa procedencia al repartir las cuotas nacionales.

El acuerdo contempla además un tratamiento específico para Ucrania en el reparto de esas cuotas, al considerar la UE que su industria siderúrgica se ha visto especialmente afectada por la guerra con Rusia.

"Europa necesita una industria siderúrgica fuerte y competitiva, basada en el comercio, la innovación y la competencia leal", señaló la eurodiputada Karin Karlsbro, negociadora principal del expediente, que declaró que "combatir los efectos negativos del exceso de capacidad global en el comercio es fundamental".

Axel Eggert, director general de la asociación empresarial europea del acero (Eurofer) celebró "el firme respaldo del Parlamento Europeo a la nueva medida comercial de la UE sobre el acero". Afirmó que "en un momento de creciente incertidumbre geopolítica y distorsiones del mercado, esto envía una importante señal de que la UE está dispuesta a actuar para defender su base industrial, su seguridad y su autonomía". No obstante, el director de la patronal siderúrgica europea añadió que sigue siendo necesario adoptar medidas adicionales para apoyar al sector, en particular abordando los altos precios de la energía, implementando un Mecanismo de Ajuste en Frontera del Carbono (CBAM) eficaz y solucionando el exceso de capacidad mundial de producción de acero.

Las inversiones

En ese marco, compañías como ArcelorMittal aún no ven el terreno despejado para reactivar sus inversiones en descarbonización. La multinacional anunció en 2021 un plan de más de 1.000 millones para descarbonizar sus plantas de Gijón y Sestao. Buena parte de la inversión, en la que destacaba la planta DRI de Gijón, está pendiente. En Sestao, se preveía invertir 200 millones de euros con el objetivo de alcanzar una capacidad de producción de 1,6 millones de toneladas anuales. Arcelor anunció esta semana que en los últimos cuatro años se han ejecutado obras de 150 millones en proyectos como la repotenciación del horno eléctrico, la automatización del laminador, el nuevo filtro de acería, que será necesario para operar las dos líneas en paralelo y poder afrontar las futuras modificaciones de la legislación medioambiental, o la inversión en un desgasificador, clave para acceder a mercados de alto valor añadido como la automoción. Sin embargo, el resto de la inversión sigue condicionada a la evolución del mercado. "Los avances en el plano regulatorio, energético, político y de mercado serán determinantes para impulsar este mercado de aceros bajos en carbono", señalaron fuentes de ArcelorMittal.

Noticias relacionadas

Por otro lado, Arcelor anunció ayer la venta del 10% de la empresa de estructuras tubulares Vallourec.