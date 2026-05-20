Cerca de 23.000 asturianos aguardan una cirugía, más de la mitad del total de ojos y de traumatología

Las listas de espera sanitarias en Asturias aumentan en número de pacientes y disminuyen en duración de las demoras. Esta doble tendencia inversa es una de las conclusiones más destacada de los datos publicados este miércoles por la Consejería de Salud, correspondientes al cierre del pasado mes de abril.

En el apartado de cirugías, hay 22.979 pacientes en espera de una intervención quirúrgica. Más de la mitad son de oftalmología (6.450) y de traumatología (5.649). Las mayores demoras, con diferencia, son las de traumatología, con un promedio de 108 días. No obstante, los operados en abril habían esperado una media de 178 días.

Atenuar el impacto de la huelga de médicos

En su interpretación de los datos, el Servicio de Salud del Principado (Sespa) destaca que se ha logrado "atenuar en abril el impacto de la huelga médica, al reducir la demora media para operaciones hasta los 85 días, dos menos que en marzo, e incrementar un 5,4% el volumen de consultas externas".

Sin embargo, admite el Sespa, el mes de abril finalizó con 22.979 personas en lista de espera quirúrgica, 145 más que en marzo, lo que viene a prolongar un incremento de mes en mes. En comparación con abril de 2025, la lista quirúrgica aumenta en 962 personas.

Según el Sespa, "todos los procesos sujetos a garantía (cirugía cardíaca coronaria y valvular, cataratas, histerectomías y prótesis de cadera y de rodilla) presentan demoras medias inferiores a seis meses". En el caso de cirugías cardíacas e histerectomías, "este indicador se sitúa por debajo de los dos meses". Las operaciones con menos personas en lista de espera son la cirugía cardíaca valvular (33) y la cirugía cardíaca coronaria (8).

Consultas externas: En abril se efectuaron 165.491 consultas hospitalarias, 5.420 más que en el mismo mes de 2025. Este aumento de la actividad no ha permitido contener la lista de primeras citas, que se ha elevado a 123.711 personas. En comparación con marzo, el volumen de consultas se incrementó un 5,4%, lo que ha permitido reducir la demora media para una primera consulta en cinco días, hasta situarse en 108. De este modo, continúa la tendencia descendente en tiempos, que se observa desde principios de año.

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