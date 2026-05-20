División entre los sindicatos médicos de Asturias: el SIMPA acusa al SIMES, recientemente creado, de "dar oxígeno" a la ministra de Sanidad

Hay dos sindicatos médicos en Asturias y los dos apoyan la huelga nacional de facultativos que se está desarrollando esta semana. Sin embargo, las estrategias y demandas de unos y otros van divergiendo y evidenciando sus diferencias.

El Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) ha acusado esta mañana al Sindicato Médicos del Sespa (SIMES), de reciente creación, de “dar oxígeno” a la ministra de Sanidad, Mónica García Gómez (del partido Sumar).

Ese reproche tiene como base el hecho de que el SIMES centra sus demandas y reivindicaciones no en el Ministerio, como el resto de las organizaciones médicas a nivel estatal, sino en la Consejería de Salud del Principado.

Más concretamente, el SIMPA sostiene que la pelea de los médicos ha de centrarse en que el Ministerio les otorgue un estatuto laboral específico, distinto del que regule al resto de las categorías. Mientras tanto, la batalla del SIMES pone el acento en una sensible reducción de las horas de trabajo, materializada en libranzas de la jornada de las mañanas como compensación a las guardias de 17 y 24 horas.

Pancarta que reclama la dimisión de la Ministra

El SIMPA ha querido hoy escenificar su rechazo a la postura de la Ministra desplegando en las ventanas de su sede, en Oviedo, una pancarta con una fotografía de Mónica García y un mensaje concluyente: “Ministra dimisión”.

El secretario general del SIMPA, José Antonio Vidal, ha advertido de que, debido a la “obcecación” de la Ministra, que se niega a negociar con los colectivos médicos que apoyan la huelga, la estrategia después del verano puede consistir en “un escenario de huelga continua”.

De hacerse realidad un paro continuado, la consecuencia sería, según Vidal, “el hundimiento definitivo” del Sistema Nacional de Salud, “que es lo que desea la ministra de Sanidad, y la sustitución por un sistema privado, que es probablemente lo que están buscando”.

"Lo que reclama el SIMES ya lo hemos conseguido"

El secretario general del SIMPA ha argumentado que la organización que dirige “ya consiguió en enero” lo que reclama el SIMES. El acuerdo suscrito entre el SIMPA y la Consejería de Salud, ha señalado Vidal, recoge “la flexibilidad horaria y de organización diaria en los servicios”. Y ha puntualizado que “si eso coincide con tres libranzas o con dos libranzas son formas de organización que habrá que estudiar”.

Lo que Vidal no entiende “cómo casa” es que el SIMES (sindicato integrado de forma mayoritaria por médicos jóvenes) defienda al mismo tiempo que quiere erradicar las guardias largas y que proponga un modelo que contempla guardias de 17 y 24 horas.

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Este pasado lunes, también el SIMES expresó una amenaza de "huelga indefinida a la vuelta del verano”, pero contra la Consejería de Salud, debido al “bloqueo” por parte del Principado a su propuesta de “aumentar las libranzas concedidas tras cada guardia”.