La Federación Asturiana de Concejos falla su concurso de relatos, y estos son los ganadores

La ovetense María Aurora Ruíz Fernández, de 66 años, ha resultado ganadora del V Concurso de Relatos para mayores de 65 años, “No me llames soledad”, convocado por la Federación Asturiana de Concejos (FACC), gracias a su obra “I Pepe”.

En esta convocatoria han participado 93 personas, 22 hombres y 71 mujeres, con un total de 109 obras, de las cuales 8 fueron en formato audiovisual. A la hora de valorar las piezas se tuvo en cuenta el cumplimiento de las bases, la originalidad y creatividad de los trabajos, así como el estilo y la calidad literaria.

Asimismo, se concedió la mención “Llingua Asturiana” a Francisco Arrebola Cruz, de 67 años y vecino de Oviedo, por “La Casa Fala Baxín”; la mención municipal a María Yolanda Gutiérrez García, de 65 años y vecina de Piloña, por “Una pequeña gran mujer”; y la mención residencial a María Luz Portabales Murades, de 77 años y vecina de Gijón, por “La vida sigue”. Próximamente se fallará el apartado audiovisual.

El jurado estuvo integrado por Esther García López, poeta y escritora en asturiano y castellano y presidenta de la Asociación de Escritores de Asturias; Rosa Serdio, maestra y escritora; Bárbara Vega Mallo, enfermera técnica de salud pública, en representación de la Dirección General de Salud Pública y Salud Mental; María Teresa Pandiella Hevia, directora del Centro de Día para Personas Mayores Dependientes y Centro Social de Pumarín, en representación de la Dirección General de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores; y María del Carmen Alonso Dos-Santos, ganadora absoluta del IV Concurso de Relatos Cortos.

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La FACC convoca este concurso en el ámbito de la Red de Concejos Saludables en colaboración con la Dirección General de Salud Pública y Atención a la Salud Mental. Su objetivo es “visibilizar el envejecimiento de forma positiva y abrir un espacio de expresión sobre el proceso de envejecer o vivir en soledad”.