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El fiscal asturiano Alberto Rodríguez, elegido vocal del Consejo Fiscal de España

El jefe de la Fiscalía de Área de Gijón obtuvo 1.142 votos en las elecciones celebradas en las fiscalías de toda España, con una participación del 74,94%

Albeto Rodríguez, fiscal asturiano elegido para el Consejo Fiscal.

Albeto Rodríguez, fiscal asturiano elegido para el Consejo Fiscal. / Fiscalía de Asturias

Pablo Tuñón

Pablo Tuñón

El fiscal asturiano Alberto Rodríguez Fernández, Fiscal Jefe de la Fiscalía de Área de Gijón desde abril de 2024, fue elegido ayer vocal del Consejo Fiscal tras las elecciones celebradas en las fiscalías de toda España. Rodríguez, integrado en la candidatura de la Asociación de Fiscales, obtuvo 1.142 votos y se situó entre los nueve vocales electos del órgano consultivo de la carrera fiscal.

Casi 2.800 fiscales estaban llamados a participar en la votación, 53 de ellos en Asturias. Según los datos provisionales del escrutinio facilitados por la Junta Electoral, la participación total alcanzó el 79,94%.

Representación en el órgano

El Consejo Fiscal está formado por 12 miembros. Tres de ellos son natos: la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato Martín; la Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, y la Jefa de la Inspección Fiscal, María Antonia Sanz.

Los otros nueve puestos se cubren mediante elección. En esta convocatoria, seis vocales corresponden a la Asociación de Fiscales (AF), uno a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y dos a la Unión Progresista de Fiscales (UPF).

Además de Alberto Rodríguez Fernández, los candidatos elegidos por la Asociación de Fiscales fueron Esther Moreno Amaya y José Francisco Ortiz Navarro, ambos con 1.253 votos; Macarena Ortiz Tejonero, con 1.242, y Javier Ródenas Molina, con 1.085.

Escrutinio definitivo

La candidatura de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales logró un vocal, María Teresa Gálvez Díez, con 516 votos. Por la Unión Progresista de Fiscales fueron elegidos Víctor Castells Domènech, con 428 votos, y Fernando Germán Benítez Pérez-Fajardo, con 413.

Noticias relacionadas y más

El escrutinio definitivo será certificado por la Junta Electoral el miércoles 27 de mayo, a las 10.00 horas, en un acto público que se celebrará en la sede de la Fiscalía General del Estado.

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